Knjigarna kot iz vesolja ali sveta Harryja Potterja

Ko pritisne poletna vročina, tudi prebivalci kitajskega mesta Huaian iščejo kotičke, kjer se lahko ohladijo. Eden najbolj nenavadnih pobegov z razbeljenih ulic je postal knjigarna Zhongshuge, kamor pa ne prihajajo le zaradi prijetnejših temperatur. Ko prestopijo prag, se namreč znajdejo v prostoru, ki je bolj kot prodajalni knjig podoben prizoru iz znanstvenofantastičnega filma. Ogromni ukrivljeni regali, svetleči koncentrični krogi, temna tla in zrcalne površine ustvarjajo občutek, kot da prostor nima ne začetka ne konca. Police se vijejo skozi notranjost kot orbite planetov, zaradi odsevov pa se zdi, da knjige segajo v neskončnost. Nekateri obiskovalci pravljično notranjost primerjajo s svetom Harryja Potterja.

Zrcalni stropi in temne odsevne površine ustvarjajo vtis neskončnosti.

Za nenavadno notranjostjo stoji oblikovalski studio X+Living pod vodstvom oblikovalke Li Xiang. Približno 810 kvadratnih metrov velik prostor so zasnovali kot nekakšno potovanje skozi vesolje. Navdih so našli v astronomiji – krožne konstrukcije spominjajo na poti planetov in stare astronomske naprave, knjige pa so postale del vesolja.

Poseben učinek ustvarjajo zrcalni stropi in temne odsevne površine, zaradi katerih se prostor optično močno poveča. Velika steklena pročelja medtem prepuščajo naravno svetlobo, skozi več nadstropij pa se vijejo mogočne konstrukcije s knjižnimi policami. V spodnjem delu sta tudi kavarna in prostor za branje, zgoraj je urejen otroški kotiček. Knjigarna je vrata odprla 18. avgusta 2023, v njej je skoraj 30.000 knjig, razdeljenih v šest večjih vsebinskih sklopov, od literature in družboslovja do otroških ter izobraževalnih knjig. V knjigarni pripravljajo tudi bralne klube, predavanja in podpisovanja knjig z avtorji.