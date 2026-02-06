Ko je slišal, kakšna kazen ga čaka za poskus atentata na Trumpa, se je zabodel

Ameriška zvezna sodnica Aileen Cannon je v sredo na Floridi Ryanu Routhu izrekla dosmrtno zaporno kazen, ker je septembra 2024, dva meseca pred volitvami, poskušal ustreliti takrat še predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, in sicer iz grmovja na njegovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi. To je bil drugi poskus atentata na Trumpa v letu 2024, ko je kandidiral za predsednika ZDA. Cannonova, ki jo je na položaj v prvem mandatu imenoval Trump, je ob izreku kazni Routha označila za zlobnega človeka.

Ni obžaloval

»Routhovi zločini nedvomno upravičujejo dosmrtno zaporno kazen – v nekaj mesecih je načrtoval umor pomembnega predsedniškega kandidata, pokazal je voljo, da ubije vsakogar, ki mu stoji na poti, in od takrat ni izrazil niti obžalovanja niti kesanja,« so sodnici pred izrekom kazni zatrdili tožilci. Routh se je skrival v grmovju pred Trumpovim golf klubom in je po trditvah agentov tajne službe, ki so varovali predsedniškega kandidata, vanj nameril puško. Agenti so začeli streljati in 60-letnik je pobegnil, kasneje pa so ga aretirali. Routh se je na sojenju zastopal sam in trdil, da nikoli ni nameraval poškodovati Trumpa ali agenta tajne službe, svoje dejanje pa je predstavil kot obliko protesta proti Trumpovi politiki. Po obsodbi porote se je demonstrativno zabodel s pisalom, vendar ni bil huje poškodovan.

27 LET ZAPORA je zanj predlagal odvetnik.

Routhu so dodelili odvetnika po službeni dolžnosti; ta je sodnico prosil, naj mu izreče kazen do 27 let zapora, da bo lahko še kdaj ugledal luč svobode. Odvetnik je trdil, da je bila kršena njegova pravica do poštenega sojenja, ker so mu dovolili, da se je branil sam, čeprav nima nobenih pravnih izkušenj, kaj šele izobrazbe. Zaradi tega ni bilo mogoče izvesti uspešne obrambe. Odvetnik je sodnici posredoval pisma njegovih prijateljev, ki so potrjevala njegov značaj, in psihiatrični izvid, ki je pokazal, da trpi za narcistično osebnostno in bipolarno motnjo.