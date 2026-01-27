Ko padajo mrtvi, Melania Trump prosi za mir – ali je že prepozno? (VIDEO)

Prva dama ZDA Melania Trump se je danes v luči demonstracij zaradi delovanja zveznih agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice) v Minnesoti zavzela za enotnost. Ljudi, ki protestirajo, pa je pozvala k mirnim demonstracijam. »Moramo se združiti. Pozivam k enotnosti. Vem, da je moj mož, predsednik, včeraj imel odličen pogovor z guvernerjem in županom in da sodelujejo, da bi zagotovili mir in preprečili izgrede,« je za televizijo Fox News povedala Melania Trump. Dodala je, da nasprotuje nasilju, in tiste, ki protestirajo, pozvala k mirnim demonstracijam.

Ameriška prva dama je poziv k mirnemu protestiranju podala v času, ko se v Minneapolisu vrstijo protesti zaradi delovanja zveznih agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so v začetku meseca tam najprej ubili Renee Good, pred dnevi pa še protestnika Alexa Prettija. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek skušal nekoliko umiriti razgreto ozračje v Minnesoti. Po pogovorih z guvernerjem Timom Walzem in županom Minneapolisa Jacobom Freyjem je napovedal odhod dela zveznih agentov in zamenjavo vodje operacij v Minnesoti.

Trump in Walz sta sporočila, da sta imela dober pogovor, pri čemer je guverner Minnesote izpostavil, da je pri predsedniku občutil »jasno spremembo tona«. Na poskus umirjanja razmer kaže tudi izjava Freyja, ki je dejal, da se je Trump strinjal, da se sedanje stanje ne more nadaljevati. Ob tem je župan napovedal, da bo del zveznih agentov začel že danes zapuščati Minneapolis.