POZIV PROTESTNIKOM

Ko padajo mrtvi, Melania Trump prosi za mir – ali je že prepozno? (VIDEO)

Tudi Donald Trump se je strinjal, da se sedanje stanje ne more nadaljevati.
Melania Trump FOTO: Alex Wroblewski Afp
Melania Trump FOTO: Alex Wroblewski Afp
STA, A. G.
 27. 1. 2026 | 16:16
 27. 1. 2026 | 16:16
1:48
A+A-

Prva dama ZDA Melania Trump se je danes v luči demonstracij zaradi delovanja zveznih agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice) v Minnesoti zavzela za enotnost. Ljudi, ki protestirajo, pa je pozvala k mirnim demonstracijam. »Moramo se združiti. Pozivam k enotnosti. Vem, da je moj mož, predsednik, včeraj imel odličen pogovor z guvernerjem in županom in da sodelujejo, da bi zagotovili mir in preprečili izgrede,« je za televizijo Fox News povedala Melania Trump. Dodala je, da nasprotuje nasilju, in tiste, ki protestirajo, pozvala k mirnim demonstracijam.

Ameriška prva dama je poziv k mirnemu protestiranju podala v času, ko se v Minneapolisu vrstijo protesti zaradi delovanja zveznih agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so v začetku meseca tam najprej ubili Renee Good, pred dnevi pa še protestnika Alexa Prettija. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek skušal nekoliko umiriti razgreto ozračje v Minnesoti. Po pogovorih z guvernerjem Timom Walzem in županom Minneapolisa Jacobom Freyjem je napovedal odhod dela zveznih agentov in zamenjavo vodje operacij v Minnesoti.

Trump in Walz sta sporočila, da sta imela dober pogovor, pri čemer je guverner Minnesote izpostavil, da je pri predsedniku občutil »jasno spremembo tona«. Na poskus umirjanja razmer kaže tudi izjava Freyja, ki je dejal, da se je Trump strinjal, da se sedanje stanje ne more nadaljevati. Ob tem je župan napovedal, da bo del zveznih agentov začel že danes zapuščati Minneapolis.

17:16
Bulvar  |  Glasba in film
ZNANSTVENOFANTASTIČNI FILMI

Nasini strokovnjaki: Jurski park realistično prikazuje genetiko

Ameriška vesoljska agencija je sestavila seznam najbolj verističnih znanstvenofantastičnih filmov.
27. 1. 2026 | 17:16
17:09
Novice  |  Slovenija
NA ROBU APOKALIPSE

Sicilija v šoku: pogoltnjena cesta, hiše na robu prepada in ogromen plaz (VIDEO)

Italijanska vlada obljublja 100 milijonov evrov za nujne ukrepe.
27. 1. 2026 | 17:09
17:06
Lifestyle  |  Polet
DOBRO JUTRO JE LAHKO SLABO

Jutranje erekcije kot opozorilni znak pretreniranosti

Spremembe jutranjih erekcij so lahko pomemben signal hormonskega neravnovesja in relativnega energijskega pomanjkanja pri športnikih.
Miroslav Cvjetičanin27. 1. 2026 | 17:06
17:00
Bulvar  |  Suzy
OBOŽUJE POTOVANJA

Popotnik Alen Steržaj: ugrabili so ga beduini (Suzy)

Nekdanji glasbeni novinar, basist in član skupine Big Foot Mama je strasten popotnik, ki si želi obkrožiti svet.
27. 1. 2026 | 17:00
16:51
Bulvar  |  Glasba in film
ARENA RIXOSA

Slovenska DJ-ka DE XENIA nastopila tam, kjer nastopajo zvezdniki svetovnega formata

Nastopila je v areni prestižnega Rixosa, ki sprejme več tisoč obiskovalcev. Tam sta že nastopila tudi Jennifer Lopez in Enrique Iglesias.
27. 1. 2026 | 16:51
16:35
Novice  |  Slovenija
PRAVNE ZAGONETKE

Razrešujemo dilemo: je Zoran Stevanović obsojenec ali ne?

Prvak stranke Resni.ca je 15 let po pravnomočnosti obsodilne sodbe že rehabilitiran in kazen izbrisana iz kazenske evidence.
27. 1. 2026 | 16:35

