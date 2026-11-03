Ko pes gre v posmrtno življenje: to je najbolj srhljivo pasje ime starega Egipta

Pozabite na trenutno najbolj popularna imena psov, kot so pri nas Maks, Bobi, Luna ali Pika. V starem Egiptu so imeli psi bolj dramatična imena. Znanstveniki so v grobnici v Sheikh Abd el-Qurna, ki je del tebanske nekropole na zahodnem bregu Nila, blizu današnjega Luksorja, odkrili dokaze o psu z imenom Tisti iz podzemlja, ki je živel pred več kot 3500 leti. Ta pasji spremljevalec je stal ob strani Userju, staroegipčanskemu uradniku, ki je bil v času faraona Tutmozisa I. pisar in upravnik.

V njegovi grobni sobi je več naslikanih prizorov, ki prikazujejo pse z ovratnicami, kako sedijo pod stolom svojega gospodarja. Dva od teh psov so že prej prepoznali pod imenoma Zvesti in Močni. Niso pa mogli prepoznati imena psa z ovratnico, ki sedi pod njegovim stolom. Ob pasji glavi so vidne zbledele in poškodovane oznake.

Na risbi ima pes vitko telo, dolge noge, povešena ušesa, zavit rep in valovito dlako rdečkaste barve.

Strokovnjakom je šele z uporabo tehnologije za digitalno izboljšanje slik uspelo prebrati komaj vidni napis. Stoletja po tem, ko je bilo ime psa prvič vklesano v steno grobnice, so ga razkrili. Njegovo ime je precej bolj srhljivo, saj je povezano s smrtjo in podzemljem. »Najbolje ga je prevesti kot Tisti iz podzemlja,« pravi dr. Chelsea Kaufman z Univerze Johnsa Hopkinsa: »Ime zelo verjetno namiguje na boga podzemlja Anubisa.«

Tisti iz podzemlja je živel pred več kot 3500 leti.

Na risbi ima pes vitko telo, dolge noge, povešena ušesa, zavit rep in valovito dlako rdečkaste barve. Strokovnjaki menijo, da gre za sloughija, starodavnega severnoafriškega lovskega psa, ki ga zaradi vitke postave in izjemne hitrosti primerjajo s hrtom. To elegantno pasmo so cenili predvsem zaradi zvestobe, vzdržljivosti in lovskih sposobnosti. Najdba v Usherjevi grobnici je še posebno redka, saj so v arheoloških najdbah iz starega Egipta identificirali zelo malo živali, ki so imele ime. Do danes so našli le približno 100 pasjih imen.

Strokovnjaki še dodajajo, da je bila glavna funkcija grobnice zagotoviti preživetje pokojnika v posmrtnem življenju. To, da so vključili upodobitev živali – včasih celo z imeni –, pa kaže, kako zelo jim je bilo mar, da bi tudi tam imel psa.