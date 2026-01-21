  • Delo d.o.o.
V EVROPSKEM PARLAMENTU

Ko poslanec izgubi živce zaradi Trumpa: »Gospod predsednik, odj*****!« (VIDEO)

Ameriškemu predsedniku je povedal svoje.
M. U.
 21. 1. 2026 | 12:14
Predsednik ZDA Donald Trump bo danes nagovoril zbrane na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu, ki poteka v senci političnih napetosti med Evropo in ZDA zaradi Trumpovih groženj s prevzemom Grenlandije in uvajanjem carin za več evropskih držav. Evropa medtem nadaljuje usklajevanja in išče formulo za odziv na Trumpove grožnje.

»Gospod predsednik, odj*****!«

Med nedavno burno razpravo v Evropskem parlamentu o prihodnosti Grenlandije se je danski poslanec Anders Vistisen neposredno obrnil na predsednika Donalda Trumpa z besedami: »Uporabil bom besede, ki jih razumete. Gospod predsednik, odj****!«

Incident se je zgodil med razpravo o ameriških interesih na Grenlandiji, pri čemer je Vistisen kritiziral Trumpovo zamisel, da bi dansko ozemlje spravili pod ameriški nadzor, kar je predsednik utemeljeval z domnevno nacionalno in globalno varnostno nujnostjo. Vistisen je sporočil, da Grenlandija ni naprodaj, nato pa je svoje kritike še zaostril z izrazi, ki so kršili pravila parlamenta.

image_alt
Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Podpredsednik parlamenta Nicolae Ştefănuţă je hitro reagiral in poslanca opozoril: »Žal mi je, kolega, to je v nasprotju z našimi pravili. V tej dvorani imamo jasna pravila glede kletvic in neprimernega jezika. To je nesprejemljivo, tudi če imate zelo odločna politična stališča.« Po opozorilu je Vistisen preostanek svojega nastopa nadaljeval v danščini, nato pa zapustil govorniški oder.

Donald TrumpGrenlandijaDanskaincidentEvropski parlamentAnders Vistisen
12:12
Novice  |  Slovenija
NA KOROŠKEM

Največja dražba lesa v Sloveniji: prvi hlodi že čakajo kupce

Na prizorišču je trenutno dobrih tri tisoč kubičnih metrov lesa.
Dejan Vodovnik21. 1. 2026 | 12:12
12:05
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja pa razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem po šovu

"Popolni" par, ki nima popolnoma nič skupnega? Strokovnjak Timotej Strnad, ki je vodil vse tri sezone eksperimenta z izjemo zadnje, razlaga svoj pogled na dogajanje med Janjo in Maticem.
21. 1. 2026 | 12:05
11:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRAMA

To je Amina (18), ki je pobegnila od moža, našli so jo golo in premraženo (VIDEO)

Je bila žrtev zlorabe?
21. 1. 2026 | 11:55
11:35
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Naši reprezentanti v futsalu razmišljajo tudi o kolajni

Slovenski dvoranski as Igor Osredkar odšteva do eura.
Nejc Grilc21. 1. 2026 | 11:35
11:32
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Slovenski alpinizem žaluje! Umrl je Branko Ivanek - Branč

Slovenska alpinistična in lednoplezalna skupnost se poslavlja od Branka Ivaneka - Branča, alpinista, organizatorja, sodnika in predanega soustvarjalca zgodovine tekmovalnega lednega plezanja v Sloveniji in širši regiji.
21. 1. 2026 | 11:32

