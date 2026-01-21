Ko poslanec izgubi živce zaradi Trumpa: »Gospod predsednik, odj*****!« (VIDEO)

Predsednik ZDA Donald Trump bo danes nagovoril zbrane na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu, ki poteka v senci političnih napetosti med Evropo in ZDA zaradi Trumpovih groženj s prevzemom Grenlandije in uvajanjem carin za več evropskih držav. Evropa medtem nadaljuje usklajevanja in išče formulo za odziv na Trumpove grožnje.

»Gospod predsednik, odj*****!«

Med nedavno burno razpravo v Evropskem parlamentu o prihodnosti Grenlandije se je danski poslanec Anders Vistisen neposredno obrnil na predsednika Donalda Trumpa z besedami: »Uporabil bom besede, ki jih razumete. Gospod predsednik, odj****!«

Incident se je zgodil med razpravo o ameriških interesih na Grenlandiji, pri čemer je Vistisen kritiziral Trumpovo zamisel, da bi dansko ozemlje spravili pod ameriški nadzor, kar je predsednik utemeljeval z domnevno nacionalno in globalno varnostno nujnostjo. Vistisen je sporočil, da Grenlandija ni naprodaj, nato pa je svoje kritike še zaostril z izrazi, ki so kršili pravila parlamenta.

Podpredsednik parlamenta Nicolae Ştefănuţă je hitro reagiral in poslanca opozoril: »Žal mi je, kolega, to je v nasprotju z našimi pravili. V tej dvorani imamo jasna pravila glede kletvic in neprimernega jezika. To je nesprejemljivo, tudi če imate zelo odločna politična stališča.« Po opozorilu je Vistisen preostanek svojega nastopa nadaljeval v danščini, nato pa zapustil govorniški oder.