SKRITA MREŽA NADZORA

Ko vidite, kaj je Putin kot mlad počel drugim ljudem, vam bodo stvari precej bolj jasne

Tesno je sodeloval z agenti Stasija.
Vladimir Putin FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

Nemška registrska tablica s kratico STASI, kar je bilo ime Ministrstva za državno varnost v Nemški demokratični republiki. FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo

FOTO: Wikipedia

Nekdanji sedež Stasija je bil danes odprt za javnost. FOTO: Arnd Wiegmann Reuters Pictures

Celica v ambulanti nekdanjega zapora vzhodnonemškega ministrstva za državno varnost (MfS), znanega kot Stasi. FOTO: Š Hannibal Hanschke/Reuters 

Stalna razstava v Stasi muzeju v Berlinu. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

A. G.
 8. 2. 2026 | 09:15
 8. 2. 2026 | 09:29
7:30
Ministrstvo za državno varnost, znano kot Stasi, je združevalo tajno policijo in obveščevalno službo Nemške demokratične republike (DDR). Delovalo je od leta 1950 do 1990. Ustanovili so ga 8. februarja 1950, operativno središče pa je imelo v Vzhodnem Berlinu. Organizacija je izvajala izjemno brutalen nadzor nad lastnim prebivalstvom, zato jo mnogi opisujejo kot eno najbolj represivnih policijskih struktur v zgodovini. Formalno je varovala socialistični red in oblast Enotne socialistične stranke Nemčije (SED), dejansko pa je odstranjevala vse, ki jih je oblast označila kot sovražnike. V osemdesetih letih je v Dresdnu deloval tudi sovjetski častnik KGB Vladimir Putin. Tesno je sodeloval z agenti Stasija. Arhiv hrani njegov identifikacijski dokument Stasija, ki mu je omogočal dostop do njihovih objektov. Kot sovjetski častnik je sodeloval pri stikih, sestankih in morebitnem rekrutiranju agentov. 

Sedež Stasija je stal v velikem kompleksu v berlinskem Lichtenbergu. Poleg tega je imel številne baze po celotnem Vzhodnem Berlinu in DDR. Imel je tudi lastno elitno paravojaško enoto – polk Feliksa Dzeržinskega – ki je lahko nasilno zatrl upore. Vloga Stasija je bila podobna vlogi KGB v Sovjetski zvezi: varoval je oblast partije, nadzoroval družbo in zatiral disidente. Stasi je izvajal tudi zunanje obveščevalne operacije prek Uprave za izvidništvo (HVA). Ta je infiltrirala politiko, gospodarstvo in institucije Zahodne Nemčije. Pod vodstvom Markusa Wolfa je HVA postala ena najučinkovitejših obveščevalnih služb hladne vojne.

Moč Stasija je temeljila na ogromni mreži ovaduhov. Do leta 1989 je zaposloval več kot 91.000 profesionalnih sodelavcev in približno 173.000 neformalnih sodelavcev. Ocenjujejo, da je proti koncu približno vsak 63. državljan sodeloval s Stasijem, skupaj z občasnimi ovaduhi pa je razmerje doseglo približno enega agenta na 6,5 prebivalca. Ovaduhi so delali kot zdravniki, učitelji, študenti, hišniki, vozniki in celo družinski člani. Stasi je nadzoroval tovarne, šole, bolnišnice in kulturne ustanove. Od sedemdesetih let naprej je Stasi vse bolj uporabljal psihološki pritisk. Razvil je metodo razgradnje. Agenti so skrivaj vdirali v stanovanja, premikali predmete, sabotirali kariero, širili govorice in razbijali družinske odnose. Žrtve pogosto niso vedele, da za tem stoji tajna služba, zato so začele dvomiti vase.

Putin je pet let tesno sodeloval s Stasijem

V osemdesetih letih je Vladimir Putin deloval kot častnik sovjetskega KGB-ja in je bil nameščen v Dresdnu v takratni Vzhodni Nemčiji, tesno je sodeloval z agenti Stasija. Arhiv v Dresdnu hrani njegov uradni identifikacijski dokument Stasija – izkaznico, izdano sredi osemdesetih let, z njegovo fotografijo in činom majorja – ki mu je omogočala prost dostop do zgradb in pisarn vzhodnonemške tajne policije za opravljanje »operativnih nalog« v koordinaciji KGB-ja in Stasija. Kot sovjetski častnik je imel status veznega častnika in rutinski dostop do infrastrukture Stasija, do sestankov ter do morebitnega rekrutiranja agentov med lokalnim prebivalstvom in tujimi študenti v Dresdnu. Putin je kasneje v intervjujih opisoval, kako je konec leta 1989 iz Dresdna spremljal padec režima in demonstrante, ki so obkolili sedeže Stasija in KGB-ja – to izkušnjo, ki je močno zaznamovala njegov pogled na proteste in propad komunističnih sistemov.

Putin je pet let tesno sodeloval s Stasijem. Eden redkih konkretnih sledi v dokumentih je njegovo pismo šefu dresdenske podružnice Stasija, Horstu Böhmu, v katerem zahteva obnovitev telefonske linije za enega njihovega vira v nemški policiji, ki »nas podpira«. Sledi o Putinu so bile uničene, saj je KGB v tem mestu proti koncu DDR-ja skoraj popolnoma uničil lastne arhive – ostali so le fragmenti v Stasijevem fondu, Putinov „dosje“ v teh papirjih pa je zelo tanek. Nekateri nekdanji pripadniki Frakcije Rdeče armade (RAF) trdijo, da so se z agenti KGB-ja, med njimi tudi s Putinom, sestajali v varnih stanovanjih okoli Dresdna. Raziskovalni članki omenjajo epizodo, v kateri naj bi Putin organiziral kompromitirajoč material za izsiljevanje enega univerzitetnega profesorja, pri čemer naj bi uporabil pornografske materiale iz Stasijevih arhivov – vendar se to opira le na posredne izjave prič.

Večina zgodovinarjev pravi, da manjkajo dokazi o Putinovem delu, saj so bili uničeni ali izgubljeni, a poudarjajo, da je zelo verjetno sodeloval v operacijah rekrutiranja, kompromitiranja in podpore strukturam, ki so izvajale zločine ali teroristične napade. Skoraj vsi relevantni viri se strinjajo, da je bilo rekrutiranje agentov osrednja naloga Putina v Dresdnu. Brez dvoma je bil pridruženi član zločinskega Stasija, ki je povzročil toliko škode ljudem.

Moč Stasija je temeljila na ogromni mreži ovaduhov. Do leta 1989 je zaposloval več kot 91.000 profesionalnih sodelavcev in približno 173.000 neformalnih sodelavcev. Ocenjujejo, da je proti koncu DDR približno vsak 63. državljan sodeloval s Stasijem, skupaj z občasnimi ovaduhi pa je razmerje doseglo približno enega agenta na 6,5 prebivalca.

Ovaduhi so delali kot zdravniki, učitelji, študenti, hišniki, vozniki in celo družinski člani. Stasi je nadzoroval tovarne, šole, bolnišnice in kulturne ustanove.

Lastni zapori in zasliševalni centri

Stasi je pogosto nadzoroval duhovnike, umetnike, pisatelje in mlade iz alternativnih subkultur. Imel je lastne zapore in zasliševalne centre, kjer so izvajali fizično in psihološko mučenje. Organizacija je delovala tudi globalno. Sodelovala je z gverilskimi gibanji, trenirala varnostne službe v tretjem svetu in sodelovala pri dezinformacijskih kampanjah, vključno s širjenjem lažnih teorij o izvoru virusa HIV. Proti koncu osemdesetih let Stasi ni več mogel nadzorovati množičnih protestov. Leta 1989 je vodstvo odstopilo, ljudje pa so začeli zavzemati njihove stavbe in reševati arhive. Po združitvi Nemčije so odprli arhive, da bi razkrili delovanje sistema nadzora. Večina pripadnikov Stasija po združitvi ni bila kazensko obsojena. Sodišča so kaznovala le konkretna kazniva dejanja, ne pa članstva v organizaciji.

DDR je nastala leta 1949 kot socialistična država pod vplivom Sovjetske zveze. Politični sistem je temeljil na enopartijski oblasti in močni odvisnosti od Moskve. Država je obstajala do združitve z Zahodno Nemčijo leta 1990, poroča Slobodna Dalmacija.

Organizacija je delovala tudi globalno. Sodelovala je z gverilskimi gibanji, trenirala varnostne službe v tretjem svetu in sodelovala pri dezinformacijskih kampanjah, vključno s širjenjem lažnih teorij o izvoru virusa HIV.

