Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro zložijo svoje nadstreške: z vlakom skozi hišo in v goro (FOTO)

Popotovanja po svetu lahko resnično presenetijo. V nekaterih krajih lahko doživimo pravo posebnost: denimo avtomobil, ki nenadoma zapelje naravnost skozi hišo, v kateri živijo ljudje.

Kitajsko mesto Chongqing ponuja prav takšno izkušnjo, pri kateri potniki vstopajo na vlak znotraj stanovanjske stavbe. Enotirna železnica zapelje neposredno v devetnajstnadstropno zgradbo, se ustavi na postaji Liziba, ki zavzema prostor od šestega do osmega nadstropja, nato pa na drugi strani izstopi. Ljudje živijo tako nad železnico kot pod njo, meritve pa kažejo, da hrup v stanovanjih ne presega približno 60 decibelov, kar ustreza glasnosti pomivalnega stroja. Stavba in postaja sta bili zgrajeni istočasno, nosilni stebri železnice so skriti v spodnjih nadstropjih. Tako se konstrukciji sploh ne dotikata, razmik med njima pa znaša le dvajset centimetrov. Vlak vozi na gumijastih kolesih, vagoni pa imajo zračno vzmetenje, ki preprečuje prenos tresljajev na stene. Zaradi tega nenavadnega prizora se na razgledni točki ob ulici zbirajo turisti z vsega sveta.

V ameriškem Disney Worldu enotirna železnica že od leta 1971 vozi skozi hotel. FOTO: Facebook

Skozi hotel

V ameriškem Disney Worldu je podoben arhitekturni trik, le da precej starejši: enotirna železnica že od leta 1971 vozi neposredno skozi hotel Contemporary. Ta je bil eden od prvih dveh, ki sta se odprla sočasno z zabaviščnim parkom. Vlak zapelje v visoko stavbo v obliki črke A in prečka glavno dvorano v četrtem nadstropju, zato se lahko gostje z dvigalom iz svojih sob spustijo neposredno na peron. Celotno dvorano krasi ogromen mozaik umetnice Mary Blair, visok kar 27 metrov. Po besedah ​​ljubiteljev parka se v njem skriva celo koza s petimi nogami. Hotelske sobe so sestavljene iz montažnih elementov, izdelanih v tovarni, ki so jih nato z žerjavom dvignili na predvideno mesto.

Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro umaknejo zaboje, ponjave in mize, počakajo, da vlak odpelje, in znova naložijo blago. FOTO: Facebook

Čebelji panj

V Osaki na Japonskem so šli še korak dlje: avtocesto so speljali skozi poslovno stavbo. Šestnajstnadstropna zgradba Gate Tower je bila dokončana leta 1992, avtomobili pa vozijo skozi peto, šesto in sedmo nadstropje. Lastniki zemljišča so projekt zavrnili, a so se po petih letih pogajanj le dogovorili za kompromis: avtocesta bo potekala skozi stavbo. Izvoz Hanshin Expressway uradno »najema« tri nadstropja v objektu in je na informacijski tabli ob vhodu naveden kot najemnik. Dvigala preskočijo ta nadstropja in vozijo od četrtega do osmega. Avtocesta se stavbe ne dotika, saj stoji na lastnih stebrih, ki so ob njej. Stavba je dodatno opremljena z močno zvočno izolacijo, med lokalnim prebivalstvom pa je znana pod vzdevkom Čebelji panj.

Postaja na 3454 metrih

Povsem drugačen izziv za pogumne predstavlja vlak v švicarskih Alpah. Zamisel o gradnji železnice do vrha je dobil industrialec Adolf Guyer-Zeller, ki je leta 1894 pridobil koncesijo. Gradnja se je začela leta 1896 in je trajala šestnajst let. Rudarji so si pot skozi goro utirali z dinamitom, delo pa so spremljale stavke, eksplozije in finančne težave. Železnica je bila odprta devet let pozneje, kot je bilo načrtovano – 1. avgusta 1912, na švicarski državni praznik. Od skupno devetih kilometrov proge jih kar 7,3 kilometra poteka skozi predor pod gorama Eiger in Mönch. Vlak se za kratek čas ustavi pri panoramskih oknih na lokacijah Eigerwand in Eismeer (kar pomeni ledeno morje), končno postajo pa doseže na Jungfraujochu na nadmorski višini 3454 metrov. To je najvišje ležeča železniška postaja v Evropi. Potniki izstopijo v notranjosti gore, od koder lahko nadaljujejo pot do ledenika. Potovanje, ki je leta 1896 trajalo uro in petnajst minut, danes s postaje Kleine Scheidegg traja le še 25 minut.

Enotirna železnica zapelje v devetnajstnadstropno zgradbo in se ustavi na postaji Liziba. FOTO: Facebook

Skozi tržnico

Najbolj nenavaden prizor ponuja tajski kraj Mae Klong, kjer vlak večkrat na dan zapelje naravnost skozi tržnico. Ta je dolga približno sto metrov in leži kakšnih 80 km jugozahodno od Bangkoka. Obstajala je že pred izgradnjo železnice, zato so se trgovci preprosto prilagodili tirom, ko so jih graditelji okoli leta 1905 pripeljali v mesto. Tajci ji pravijo Talat Rom Hup, kar pomeni tržnica zložljivih senčnikov. Ime je dobila po prizoru, ki se ponovi vsakič, ko pripelje vlak: ko zaslišijo sireno, trgovci hitro zložijo svoje nadstreške ter umaknejo zaboje, ponjave in mize. Vlak počasi pelje mimo ljudi, celoten prizor traja manj kot deset minut. Takoj ko vlak odpelje, trgovci vse postavijo nazaj na svoje mesto in prodaja se nadaljuje. Večina kupcev so domačini, ki vsak dan kupujejo sveže ribe in zelenjavo, turisti pa čakajo na trenutek, ko se tržnica pred vlakom zapre in se takoj po njegovem prehodu znova odpre.