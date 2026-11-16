  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Zabava

KrižankeSudoku

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

KITAJSKA

Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro zložijo svoje nadstreške: z vlakom skozi hišo in v goro (FOTO)

Po svetu vrsta zanimivih prometnih poti navdušuje turiste in domačine.
Avtocesto so zgradili skozi poslovno stavbo. FOTO: Facebook

Avtocesto so zgradili skozi poslovno stavbo. FOTO: Facebook

V ameriškem Disney Worldu enotirna železnica že od leta 1971 vozi skozi hotel. FOTO: Facebook

V ameriškem Disney Worldu enotirna železnica že od leta 1971 vozi skozi hotel. FOTO: Facebook

Enotirna železnica zapelje v devetnajstnadstropno zgradbo in se ustavi na postaji Liziba. FOTO: Facebook

Enotirna železnica zapelje v devetnajstnadstropno zgradbo in se ustavi na postaji Liziba. FOTO: Facebook

Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro umaknejo zaboje, ponjave in mize, počakajo, da vlak odpelje, in znova naložijo blago. FOTO: Facebook

Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro umaknejo zaboje, ponjave in mize, počakajo, da vlak odpelje, in znova naložijo blago. FOTO: Facebook

Avtocesto so zgradili skozi poslovno stavbo. FOTO: Facebook
V ameriškem Disney Worldu enotirna železnica že od leta 1971 vozi skozi hotel. FOTO: Facebook
Enotirna železnica zapelje v devetnajstnadstropno zgradbo in se ustavi na postaji Liziba. FOTO: Facebook
Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro umaknejo zaboje, ponjave in mize, počakajo, da vlak odpelje, in znova naložijo blago. FOTO: Facebook
G. S.
 16. 11. 2026 | 07:30
5:19
A+A-

Popotovanja po svetu lahko resnično presenetijo. V nekaterih krajih lahko doživimo pravo posebnost: denimo avtomobil, ki nenadoma zapelje naravnost skozi hišo, v kateri živijo ljudje.

Kitajsko mesto Chongqing ponuja prav takšno izkušnjo, pri kateri potniki vstopajo na vlak znotraj stanovanjske stavbe. Enotirna železnica zapelje neposredno v devetnajstnadstropno zgradbo, se ustavi na postaji Liziba, ki zavzema prostor od šestega do osmega nadstropja, nato pa na drugi strani izstopi. Ljudje živijo tako nad železnico kot pod njo, meritve pa kažejo, da hrup v stanovanjih ne presega približno 60 decibelov, kar ustreza glasnosti pomivalnega stroja. Stavba in postaja sta bili zgrajeni istočasno, nosilni stebri železnice so skriti v spodnjih nadstropjih. Tako se konstrukciji sploh ne dotikata, razmik med njima pa znaša le dvajset centimetrov. Vlak vozi na gumijastih kolesih, vagoni pa imajo zračno vzmetenje, ki preprečuje prenos tresljajev na stene. Zaradi tega nenavadnega prizora se na razgledni točki ob ulici zbirajo turisti z vsega sveta.

V ameriškem Disney Worldu enotirna železnica že od leta 1971 vozi skozi hotel. FOTO: Facebook
V ameriškem Disney Worldu enotirna železnica že od leta 1971 vozi skozi hotel. FOTO: Facebook

Skozi hotel

V ameriškem Disney Worldu je podoben arhitekturni trik, le da precej starejši: enotirna železnica že od leta 1971 vozi neposredno skozi hotel Contemporary. Ta je bil eden od prvih dveh, ki sta se odprla sočasno z zabaviščnim parkom. Vlak zapelje v visoko stavbo v obliki črke A in prečka glavno dvorano v četrtem nadstropju, zato se lahko gostje z dvigalom iz svojih sob spustijo neposredno na peron. Celotno dvorano krasi ogromen mozaik umetnice Mary Blair, visok kar 27 metrov. Po besedah ​​ljubiteljev parka se v njem skriva celo koza s petimi nogami. Hotelske sobe so sestavljene iz montažnih elementov, izdelanih v tovarni, ki so jih nato z žerjavom dvignili na predvideno mesto.

Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro umaknejo zaboje, ponjave in mize, počakajo, da vlak odpelje, in znova naložijo blago. FOTO: Facebook
Ko zaslišijo sireno, trgovci hitro umaknejo zaboje, ponjave in mize, počakajo, da vlak odpelje, in znova naložijo blago. FOTO: Facebook

Čebelji panj

V Osaki na Japonskem so šli še korak dlje: avtocesto so speljali skozi poslovno stavbo. Šestnajstnadstropna zgradba Gate Tower je bila dokončana leta 1992, avtomobili pa vozijo skozi peto, šesto in sedmo nadstropje. Lastniki zemljišča so projekt zavrnili, a so se po petih letih pogajanj le dogovorili za kompromis: avtocesta bo potekala skozi stavbo. Izvoz Hanshin Expressway uradno »najema« tri nadstropja v objektu in je na informacijski tabli ob vhodu naveden kot najemnik. Dvigala preskočijo ta nadstropja in vozijo od četrtega do osmega. Avtocesta se stavbe ne dotika, saj stoji na lastnih stebrih, ki so ob njej. Stavba je dodatno opremljena z močno zvočno izolacijo, med lokalnim prebivalstvom pa je znana pod vzdevkom Čebelji panj.

Postaja na 3454 metrih

Povsem drugačen izziv za pogumne predstavlja vlak v švicarskih Alpah. Zamisel o gradnji železnice do vrha je dobil industrialec Adolf Guyer-Zeller, ki je leta 1894 pridobil koncesijo. Gradnja se je začela leta 1896 in je trajala šestnajst let. Rudarji so si pot skozi goro utirali z dinamitom, delo pa so spremljale stavke, eksplozije in finančne težave. Železnica je bila odprta devet let pozneje, kot je bilo načrtovano – 1. avgusta 1912, na švicarski državni praznik. Od skupno devetih kilometrov proge jih kar 7,3 kilometra poteka skozi predor pod gorama Eiger in Mönch. Vlak se za kratek čas ustavi pri panoramskih oknih na lokacijah Eigerwand in Eismeer (kar pomeni ledeno morje), končno postajo pa doseže na Jungfraujochu na nadmorski višini 3454 metrov. To je najvišje ležeča železniška postaja v Evropi. Potniki izstopijo v notranjosti gore, od koder lahko nadaljujejo pot do ledenika. Potovanje, ki je leta 1896 trajalo uro in petnajst minut, danes s postaje Kleine Scheidegg traja le še 25 minut.

Enotirna železnica zapelje v devetnajstnadstropno zgradbo in se ustavi na postaji Liziba. FOTO: Facebook
Enotirna železnica zapelje v devetnajstnadstropno zgradbo in se ustavi na postaji Liziba. FOTO: Facebook

Skozi tržnico

Najbolj nenavaden prizor ponuja tajski kraj Mae Klong, kjer vlak večkrat na dan zapelje naravnost skozi tržnico. Ta je dolga približno sto metrov in leži kakšnih 80 km jugozahodno od Bangkoka. Obstajala je že pred izgradnjo železnice, zato so se trgovci preprosto prilagodili tirom, ko so jih graditelji okoli leta 1905 pripeljali v mesto. Tajci ji pravijo Talat Rom Hup, kar pomeni tržnica zložljivih senčnikov. Ime je dobila po prizoru, ki se ponovi vsakič, ko pripelje vlak: ko zaslišijo sireno, trgovci hitro zložijo svoje nadstreške ter umaknejo zaboje, ponjave in mize. Vlak počasi pelje mimo ljudi, celoten prizor traja manj kot deset minut. Takoj ko vlak odpelje, trgovci vse postavijo nazaj na svoje mesto in prodaja se nadaljuje. Večina kupcev so domačini, ki vsak dan kupujejo sveže ribe in zelenjavo, turisti pa čakajo na trenutek, ko se tržnica pred vlakom zapre in se takoj po njegovem prehodu znova odpre.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vlakgradnjaželeznicaarhitekturaturizemKitajskaizletJaponskaželezniceturistitržnicahotelChongqingDisney WorldOsakaŠvicaMae Klong
ZADNJE NOVICE
08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Kako bo videti običajno slovensko podjetje čez dve leti?

Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
16. 11. 2026 | 08:48
08:45
Novice  |  Slovenija
PROMET

Goričko z obvoznico hitreje do države: cesta bo zmanjšala tranzitni promet skozi Mursko Soboto (FOTO)

Prvič zabrnel stroj v skoraj 18-milijonskem projektu.
16. 11. 2026 | 08:45
08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE DOBROTE

Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
Promo Slovenske novice16. 11. 2026 | 08:31
08:29
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE 2026

Poglejte, katere stranke so dobile največ županov in katere so ostale praznih rok

V boju za županske stolčke so bili daleč najuspešnejši samostojni kandidati oziroma kandidati s podporo volivcev.
16. 11. 2026 | 08:29
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD ŽIVALI

Drama na Tolstem vrhu: dva planinca ustavil razjarjen oven, pobegniti sta morala na drevo

K sreči se je vse končalo brez poškodb.
16. 11. 2026 | 08:05
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Tudi pozimi ostanimo v gibanju

Hladnejši dnevi, krajši svetli del dneva in manj prijazno vreme so za marsikoga razlog, da športne copate pospravi v omaro. A prav pozimi je redna telesna dejavnost še toliko pomembnejša.
16. 11. 2026 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE DOBROTE

Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
Promo Slovenske novice16. 11. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Kako bo videti običajno slovensko podjetje čez dve leti?

Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
16. 11. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PODATKI

Vaši podatki so morda v Frankfurtu. Ali pa precej dlje. Kdo lahko dostopa do njih?

Naši podatki so razpršeni po številnih strežnikih, ki so lahko tudi na drugem koncu sveta. Pa sploh vemo, kdo jih hrani in zakaj je pomembno, kje se nahajajo?
16. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODKI

Kaj bo z družino, če nenadoma ostane brez enega prihodka?

Dober odnos z zaposlenimi med drugim gradimo z odločitvami, ki upoštevajo njihovo življenje zunaj službe. Mednje spada skrb za finančno varnost ljudi, ki so odvisni od njihovih prihodkov.
28. 10. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODKI

Kaj bo z družino, če nenadoma ostane brez enega prihodka?

Dober odnos z zaposlenimi med drugim gradimo z odločitvami, ki upoštevajo njihovo življenje zunaj službe. Mednje spada skrb za finančno varnost ljudi, ki so odvisni od njihovih prihodkov.
28. 10. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Svet
ZNANOST

V raziskave vložili 16 milijard dolarjev. Kaj razvijajo?

PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot 16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POLNOLETNOST

V sosednji državi uvedli nov način preverjanja kupcev

BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
28. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SETEV

Slovenske železnice prejele nagrado za najboljšo novost na svetu

S povezovanjem vlakov, avtobusov in drugih prevozov Slovenske železnice širijo možnosti za trajnostno mobilnost potnikov in zmanjševanje vplivov prometa na okolje.
30. 10. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Preden podpišete pogodbo, preverite te štiri stvari

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Svet
PLATFORMA

Hrvati razvili nekaj, kar uporablja že skoraj dva milijona ljudi

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki