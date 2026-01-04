  • Delo d.o.o.
TEŽAVE V ZRAKU

Kolaps letalskega prometa v tej evropski državi! Letala ne letijo, sumijo, da je to razlog

Težave v Grčiji, pa tudi Italiji.
M. U.
 4. 1. 2026 | 14:02
 4. 1. 2026 | 14:11
Letališča po vsej Grčiji so v nedeljo ustavila prihode in odhode letal po nepojasnjenih težavah, ki so vplivale na radijske frekvence, sta poročali grška državna televizija in državna uprava za letalstvo. 

Potniki so bili o dogajanju obveščeni prek SMS-sporočil.

Oblasti so sporočile, da preiskujejo vzrok. Nekateri preleti, ki uporabljajo atensko območje zračnih informacij (FIR), so se izvajali, vendar so bila zaradi varnostnih razlogov v veljavi omejitve pri delovanju letališč, je navedla grška uprava za civilno letalstvo. Težava je v centralnih radijskih in komunikacijskih sistemih, ki jih uporabljajo centri za nadzor zračnega prostora, je sporočila grška uprava za civilno letalstvo. Kontrolorji zračnega prometa namreč ne morejo komunicirati med seboj.

Sledenje letom je pokazalo, da je grški zračni prostor večinoma prazen. Državna televizija ERT je poročala, da so prihodi in odhodi z letališč ustavljeni ob 9. uri po lokalnem času. Televizija je poročala, da se leti preusmerjajo v sosednje države.

Težave tudi v Italiji

Italijansko letališče Bergamo Orio al Serio, vozlišče družbe Ryanair za lete v Milano, je v soboto zvečer prekinilo lete zaradi tehničnih težav s sistemom za pristajalno vodenje in slabe vidljivosti, zaradi česar so morale tisoče ljudi noč preživeti na letališču.

SACBO, podjetje, ki upravlja letališče, je v izjavi zapisalo, da je bila tehnična težava odpravljena okoli polnoči, vendar opozorilo na spletni strani letališča navaja, da bi »leti lahko bili odloženi ali odpovedani«.

Zaradi incidenta je bilo odpovedanih 26 odhodnih letov, od tega jih je bilo šest preusmerjenih na druga letališča, sedem pa preloženih na nedeljo, so poročali lokalni mediji.

Tisoče ljudi je noč preživelo na letališču, fotografije pa prikazujejo ljudi, ki spijo na tleh in ob trakovih za prijavo prtljage.

 

