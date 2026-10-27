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PRIHAJAJO PRAZNIKI

Koliko se bodo podražila božična drevesca? V Avstriji uničena skoraj polovica predvidenih zasaditev

Avstrijski pridelovalci božičnih drevesc opozarjajo na posledice poletne suše, ki je ponekod uničila skoraj polovico novih zasaditev. Letošnjih drevesc sicer ne bo zmanjkalo, bodo pa nekoliko dražja.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 27. 10. 2026 | 12:12
2:12
A+A-

Poletna vročina in dolgotrajna suša sta močno prizadeli pridelovalce božičnih drevesc v Zgornji Avstriji. Največ škode je nastalo na mladih drevesih, ki so jih posadili spomladi. Ponekod jih je propadla skoraj polovica, poroča avstrijska radiotelevizija ORF.

Po besedah Klausa Gschwendtnerja, predsednika združenja pridelovalcev božičnih drevesc v Zgornji Avstriji, je zaradi suše propadlo od 40 do 50 odstotkov na novo posajenih dreves. Pridelovalci bodo morali izgubljene sadike nadomestiti z novimi jesenskimi zasaditvami, pri čemer jim je na voljo tudi finančna pomoč zaradi suše.

Posledice bomo občutili šele čez nekaj let

Kljub veliki škodi Gschwendtner zagotavlja, da letošnjih božičnih drevesc ne bo zmanjkalo. Drevesa, namenjena letošnji prodaji, so namreč že dovolj razvita, zato je letošnja letina zagotovljena. Težave pa se bodo pokazale čez štiri do pet let. Takrat bi morala letos posajena drevesca zrasti do približno enega metra višine, zaradi propadlih sadik pa jih bo na trgu manj.

V Zgornji Avstriji se s pridelavo božičnih drevesc ukvarja približno 140 pridelovalcev, ki skupaj proizvedejo do 450.000 dreves letno. Cene bodo letos nekoliko višje. Za tekoči meter priljubljene nordijske jelke bo treba odšteti od 24 do 27 evrov. Dva metra visoko drevesce bo tako stalo približno od 48 do 54 evrov.

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Podobne težave imajo tudi pridelovalci na avstrijskem Gradiščanskem, kjer je suša prav tako močno prizadela nove zasaditve.

Čeprav bodo kupci letos še lahko izbirali med zadostnim številom drevesc, avstrijski pridelovalci opozarjajo, da bi lahko posledice letošnjega poletja občutili še več let.

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