PRVA POT

Komaj izvaljena želvica se napoti proti oceanu, žal jim to pogosto ne uspe

Na indonezijski plaži so ovekovečili ganljiv prizor.
Majhne in krhke so lahka tarča plenilcev. FOTO: Chaideer Mahyuddin/Afp
A. J.
 16. 4. 2026 | 15:15
2:31
A+A-

Na plaži v Banda Acehu v Indoneziji so 14. aprila fotografirali komaj izvaljenega mladička zelenkaste morske želve, ki se je odpravil na svojo prvo pot proti morju. Gre za trenutek, ki je v naravi vsakdanji, a hkrati izjemno negotov. Mladiča namreč nevarnosti obkrožajo že od prvega premika po pesku. Zelenkasta morska želva, znanstveno latinsko ime Lepidochelys olivacea, spada med manjše vrste morskih želv. Živi v toplih tropskih vodah Pacifika, Indijskega oceana in Atlantika ter je razširjena na številnih obalah, kjer samice prihajajo na kopno odlagat jajca. Čeprav jo uvrščajo med številčnejše morske želve, strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da njena populacija upada. Razlogov je več, med njimi pa izstopajo ribolovni pripomočki, izguba in uničevanje gnezdišč, pobiranje jajc ter onesnaženje morja.

Ko želvica doseže morje, se njena možnost preživetja poveča.

Konec marca so v Banda Acehu pri enem od podobnih naravovarstvenih dogodkov v morje spustili več deset mladičev. Namen takšnih javnih akcij je povečati možnosti za preživetje vrste in hkrati opozoriti lokalno skupnost, da so obalne spremembe, plenjenje jajc in krivolov resna grožnja. Varovanje morskih želv zato ni omejeno le na trenutek, ko se mladič izvali, ampak zajema celotno območje, kjer vrsta gnezdi in prehaja v morje.

Zelenkasta morska želva je znana tudi po pojavu množičnega gnezdenja. Takrat na isto obalo skoraj hkrati prispe veliko samic, ki odlagajo jajca. Gre za enega najbolj značilnih pojavov pri tej vrsti, a tudi takšna množičnost ne pomeni varnosti. Veliko jajc se nikoli ne razvije in veliko mladičev nikoli ne odraste, saj jih že na začetku življenja ogrožajo ptice, raki in drugi plenilci. Prva pot proti vodi je za mladiča odločilna. Od trenutka, ko se izkoplje iz peska, do trenutka, ko doseže morje, je popolnoma izpostavljen. Na odprti obali nima zaščite, njegova velikost pa ga naredi lahek plen. Tudi ko enkrat doseže valove, nevarnosti še ni konec. V morju ga čakajo plastika, zapuščene ali aktivne ribiške mreže, onesnaženje in druge posledice človekovega poseganja v okolje.

Mladiček se je uspešno prebil do cilja. FOTO: Chaideer Mahyuddin/Afp
Več iz teme

Indonezijaželveživalimorjenarava
ZADNJE NOVICE
15:23
Novice  |  Slovenija
NAPOVED SPREMEMB

Edin Adrović postal novi predsednik sindikata delavcev v zdravstveni negi, napoveduje velike spremembe

Za podpredsednico sindikata je skupščina izvolila Anito Zajec Kambič, ki je zaposlena v Zdravstvenem domu Črnomelj.
16. 4. 2026 | 15:23
15:15
Novice  |  Svet
PRVA POT

Komaj izvaljena želvica se napoti proti oceanu, žal jim to pogosto ne uspe

Na indonezijski plaži so ovekovečili ganljiv prizor.
16. 4. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DIAGNOSTIKA

Chat GPT ni rešitev: pogosta napaka, ki vas lahko drago stane

Generativna umetna inteligenca še vedno ni sposobna procesov sklepanja, nujnih za varno klinično uporabo, je pokazala nova študija.
16. 4. 2026 | 15:00
14:43
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Atletico sanja o zgodovinski sezoni

V Madridu je padla velika Barcelona, PSG je bila previsoka ovira za Liverpool.
16. 4. 2026 | 14:43
14:31
Novice  |  Svet
NA COPACABANI

Naročil kebab, ko je videl račun, pa ga je skoraj kap

Policija opozarja pred zlikovci, ki goljufajo turiste na brazilskih plažah.
16. 4. 2026 | 14:31
14:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Vsi govorijo o downsizingu: zakaj ga Slovenci ignoriramo

Trend iz tujine narekuje, da manj kvadratov v zrelih letih omogoča več življenja. Pa se tega zavedajo tudi slovenski upokojenci?
Kaja Berlot16. 4. 2026 | 14:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
