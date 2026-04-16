Komaj izvaljena želvica se napoti proti oceanu, žal jim to pogosto ne uspe

Na plaži v Banda Acehu v Indoneziji so 14. aprila fotografirali komaj izvaljenega mladička zelenkaste morske želve, ki se je odpravil na svojo prvo pot proti morju. Gre za trenutek, ki je v naravi vsakdanji, a hkrati izjemno negotov. Mladiča namreč nevarnosti obkrožajo že od prvega premika po pesku. Zelenkasta morska želva, znanstveno latinsko ime Lepidochelys olivacea, spada med manjše vrste morskih želv. Živi v toplih tropskih vodah Pacifika, Indijskega oceana in Atlantika ter je razširjena na številnih obalah, kjer samice prihajajo na kopno odlagat jajca. Čeprav jo uvrščajo med številčnejše morske želve, strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da njena populacija upada. Razlogov je več, med njimi pa izstopajo ribolovni pripomočki, izguba in uničevanje gnezdišč, pobiranje jajc ter onesnaženje morja.

Ko želvica doseže morje, se njena možnost preživetja poveča.

Konec marca so v Banda Acehu pri enem od podobnih naravovarstvenih dogodkov v morje spustili več deset mladičev. Namen takšnih javnih akcij je povečati možnosti za preživetje vrste in hkrati opozoriti lokalno skupnost, da so obalne spremembe, plenjenje jajc in krivolov resna grožnja. Varovanje morskih želv zato ni omejeno le na trenutek, ko se mladič izvali, ampak zajema celotno območje, kjer vrsta gnezdi in prehaja v morje.

Zelenkasta morska želva je znana tudi po pojavu množičnega gnezdenja. Takrat na isto obalo skoraj hkrati prispe veliko samic, ki odlagajo jajca. Gre za enega najbolj značilnih pojavov pri tej vrsti, a tudi takšna množičnost ne pomeni varnosti. Veliko jajc se nikoli ne razvije in veliko mladičev nikoli ne odraste, saj jih že na začetku življenja ogrožajo ptice, raki in drugi plenilci. Prva pot proti vodi je za mladiča odločilna. Od trenutka, ko se izkoplje iz peska, do trenutka, ko doseže morje, je popolnoma izpostavljen. Na odprti obali nima zaščite, njegova velikost pa ga naredi lahek plen. Tudi ko enkrat doseže valove, nevarnosti še ni konec. V morju ga čakajo plastika, zapuščene ali aktivne ribiške mreže, onesnaženje in druge posledice človekovega poseganja v okolje.