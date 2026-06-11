Konec enkratne uporabe v EU! Tole bo kmalu izginilo iz hotelov in trgovin

Kava s sladkorjem v vrečki, krompirček z majhno porcijo kečapa, mini šamponi in mila v hotelskih sobah – to bo kmalu del preteklosti. Evropska unija namreč uvaja stroge omejitve pakiranj za enkratno uporabo, ki bodo korenito spremenile naše navade. Nov pravilnik začne veljati čez dva meseca in postopoma prepoveduje tovrstne izdelke. Polna uvedba bo leta 2030. Poleg mini paketkov za zajtrke bodo iz hotelov počasi izginili tudi majhni toaletni izdelki.

Poleg tega restavracije, bari in hoteli ne bodo več smeli uporabljati plastičnih krožnikov ali kozarcev za enkratno uporabo. Izjema bo le hrana za s seboj, ki jo bo kupec lahko vzel v lastni embalaži.

Nova pravila zajemajo predvsem:

folije in ovoje za združevanje več enakih izdelkov;

predpakirano sadje in zelenjavo pod 1,5 kg;

enkratne porcije začimb, omak, sladkorja in smetane za kavo;

mini kozmetične izdelke v hotelih;

zelo lahke plastične vrečke.

Tudi trgovci bodo morali spremeniti način prodaje. Več paketov istega izdelka ne bo več dovoljeno združevati s folijo le zato, da bi kupce spodbudili k večjim nakupom. Prav tako bo poudarek na ponovni uporabi: trgovine bodo morale deset odstotkov prostora nameniti polnilnicam. Do leta 2029 bo uveden sistem vračila kavcij za plastične in kovinske posode za pijače. Veliki trgovci bodo od leta 2030 morali zagotoviti, da bo deset odstotkov embalaže za pijače večkrat uporabne, do 2040 pa kar 40 odstotkov. Gre za del prizadevanj Evropske unije za krožno gospodarstvo in zmanjševanje odpadkov. Povprečen Evropejec ustvari 180 kilogramov embalaže letno, recikliranje in ponovno uporabo pa še vedno obvladuje le majhen del tega.