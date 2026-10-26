Konec ere Aleksandra Vučića, ulice pozno v noč polne bakel, motoristov in ognjemetov (FOTO, VIDEO)

Po porazu stranke Aleksandra Vučića na parlamentarnih volitvah v Srbiji so ulice Beograda in številnih drugih krajev po Srbiji preplavili praznujoči državljani. Po podatkih republiške volilne komisije (RIK) je po večini preštetih glasov zmagala Študentska lista, ki je zbrala 52,19 odstotka glasov (2.116.719 glasov), medtem ko je lista »Aleksandar Vučić - Združena Srbija« prejela 39,52 odstotka (1.602.913 glasov). Lista Ivice Dačića, imenovana »Faktor stabilnosti«, je zabeležila 2,21 odstotka glasov, preostale liste pa so ostale pod enim odstotkom. Volilna udeležba je dosegla skoraj 69 odstotkov.

FOTO: Uros Arsic Reuters

Slavje po razglasitvi rezultatov se je hitro razširilo po vseh delih srbske prestolnice. Ljudje vseh generacij so se zbirali na ulicah in križiščih od Ceraka, Žarkova in Zemuna do Borče na levem bregu Donave ter Novega Beograda. Največja množica se je zbrala v samem središču mesta, kjer so glasno ozračje spremljali glasba, piščalke, trobentači, bakle in ognjemeti. Na ulici Kralja Milana se je množici pridružila tudi dolga kolona motoristov, ki so jo zbrani pospremili z navdušenjem.

FOTO: Uros Arsic Reuters

Številni vozniki so slavje podprli s hupanjem ali pa so se zbranim na vozišču pridružili kar med vožnjo, medtem ko so tisti, ki niso odšli na ulice, zmago praznovali s svojih balkonov in oken. Ozračje v Beogradu je tako ostalo živahno in glasno vse do poznih nočnih ur.

Nekateri so praznovali celo z zaroko. FOTO: Uros Arsic Reuters