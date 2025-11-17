Konec je gladovne stavke Dijane, ki je v hudi nesreči izgubila sina

Mama ene od 16 smrtnih žrtev lanskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu Dijana Hrka je danes napovedala, da končuje gladovno stavko, ki jo je blizu poslopja parlamenta v Beogradu začela 2. novembra. Navedla je, da bo ostala pred parlamentom in povabila stavkajoče študente na razpravo, da se dogovorijo o nadaljnjih korakih.

Hrka, ki je gladovno stavko začela 2. novembra, je takrat zahtevala odgovornost oblasti za nesrečo, da izpustijo študente, ki so jih priprli na protivladnih protestih ter razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

Potrebujejo jo živo

Danes je novinarjem sporočila, da po 16 dneh končuje stavko, bo pa ostala pred srbskim parlamentom. Pojasnila je, da je prejela blagoslov duhovnika in poziv zdravstvenih delavcev, naj konča stavko. Dodala je, da jo vsi potrebujejo živo, zato se je odločila končati stavko, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Hrka, katere sin Stefan je lani umrl v padcu nadstreška v Novem Sadu, je v začetku meseca želela stavkati pred parlamentom, a ji policija ni dovolila, da bi se približala poslopju parlamenta, pred katerim je postavljeno šotorsko naselje Vučićih pristašev. Gladovno stavko je nato začela blizu parlamenta.

Hrka se je sicer od tragične smrti svojega sina pogosto udeleževala protestov pod vodstvom študentov, na katerih zahtevajo odgovornost za nesrečo.