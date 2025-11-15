Konec neke dobe: po 238 letih skovali zadnji kovanec

V ZDA so v kovnici v Filadelfiji so v sredo skovali zadnji kovanec za en cent. Ti kovanci so bili v obtoku 238 let in bodo v prihodnje ostali zakonito plačilno sredstvo. Ustavitev njihovega kovanja in posledično postopno umikanje iz obtoka pa največ težav pomeni za trgovce na drobno, ki jih verjetno čaka zaokroževanje cen.

Predsednik ZDA Donald Trump je že februarja prek družbenih omrežij sporočil, da je kovnici naročil ustavitev proizvodnje nekoč priljubljenih kovancev za en cent. Kot razlog za to je navedel visoke stroške proizvodnje. Kovanje t. i. penija namreč stane skoraj štiri cente, kar je več, kot je vrednost kovanca.

A bo postopno umikanje kovanca, ki se zdi zastarel, lahko povzročilo več težav, kot se je pričakovalo, zlasti trgovcem na drobno. Nekateri nameravajo cene zaokrožati na pet centov, kar bi pomenilo podražitve blaga za cent ali dva. Drugi bi lahko prosili stranke, naj plačujejo s centi, da bi jim pomagali zagotavljati dovoljšnjo zalogo. V nekaterih zveznih državah pa bi trgovci zaradi zaokroževanja navzgor ali navzdol lahko imeli tudi pravne težave.

Zaokroževanje na pet centov bi potrošnike po raziskavi izpostave ameriške centralne banke Federal Reserve Bank v Richmondu stalo približno šest milijonov dolarjev na leto.

Ukinitev kovanca za en cent s strani vlade je bila »nekoliko kaotična«, je ocenil izvršni direktor organizacije Americans for Common Cents Mark Weller. "Do božiča bodo problemi še bolj izraziti, saj trgovci na drobno ne bodo imeli centov," je opozoril.

Weller je dejal, da so druge države, ki so ukinile kovance z nizko vrednostjo, kot so Kanada, Avstralija in Švica, imele navodila za nadaljnje ukrepanje, v ZDA pa teh navodil ni.

Ameriško ministrstvo za finance sicer ocenjuje, da je v obtoku približno 300 milijard kovancev za en cent. To je malo manj kot devet dolarjev na vsakega Američana. Večina teh kovancev pa je zelo slabo izkoriščenih, so zapisali.

Po navedbah CNN pa bi se lahko morebitni prihranki države na račun prenehanja kovanja kovanca za en cent izravnali s potrebo po kovanju več kovancev za pet centov. Kovanje teh kovancev ZDA namreč stane več kot jih je kovanje kovanca za en cent.

Ameriški finančni minister Brandon Beach je v sredo povedal, da bodo kovance za en cent, ki so bili skovani ta teden, prodali na dražbi, zadnji centi, ki jih je ameriška kovnica dala v obtok, pa so bili skovani že junija.