Konec s pirotehniko, letošnje silvestrovanje bo zadnje z ognjemetom

Na Nizozemskem se pripravljajo na zadnjo silvestrsko noč, ko je še dovoljena uporaba pirotehnike. Parlament je namreč sprejel zakon o prepovedi pirotehnike, ki stopi v veljavo prihodnje leto. V državi so že zabeležili porast prodaje pirotehnike, gasilci in policija pa zaradi tega pričakujejo posebej težko noč. Nizozemski parlament je aprila letos namreč sprejel zakon, s katerim bodo v letu 2026 prepovedali povsem prodajo in uporabo pirotehnike. Profesionalni ognjemeti naj bi sicer bili še dovoljeni, a jih bodo morale odobriti pristojne oblasti. Nedavna raziskava inštituta I&O Research je pokazala, da 62 odstotkov Nizozemcev podpira takšno prepoved.

Prodaja in uporaba močnih petard je na Nizozemskem sicer že več let prepovedana, a jih lahko ljudje zakonito kupijo v sosednji Belgiji ali Nemčiji in pretihotapijo čez mejo. Do sredine letošnjega decembra je nizozemska policija zasegla več kot 65.000 kilogramov nezakonitih pirotehničnih izdelkov. To je znatno več kot lani, ko je bilo iz prometa umaknjenih skoraj 46.000 kilogramov tovrstnih izdelkov. Zaradi uporabe nezakonite pirotehnike sicer v državi beležijo porast hudih poškodb zlasti pri najstnikih in otrocih. Od sredine novembra do sredine decembra so desetim mladostnikom zaradi uporabe petard amputirali roko, dlan ali prste, v enakem obdobju lani pa štirim.