Konec sveta že čez mesec dni? Znanstveniki pred 66 leti napovedali srhljiv datum: petek, 13. november 2026!

Petek 13. november 2026. Datum, ki se sliši kot iz grozljivke, je pred več kot šestimi desetletji pristal v naslovu znanstvene raziskave. Znanstveniki so takrat izračunali, da bi se človeštvo prav na ta dan lahko znašlo pred katastrofalnimi posledicami nenadzorovanega naraščanja prebivalstva. Toda ali nas res čaka konec sveta? Le še mesec dni nas loči od datuma, ki so ga znanstveniki zapisali v raziskavo iz leta 1960. Takrat je avstrijsko-ameriški fizik Heinz von Foerster s sodelavcema Patricio M. Mora in Lawrenceom W. Amiotom v ugledni znanstveni reviji Science objavil raziskavo z naslovom Sodni dan: petek, 13. november 2026.

Kot navaja Večernji list, so raziskovalci na podlagi zgodovinskega gibanja svetovnega prebivalstva izračunali, da bi lahko človeštvo ob nadaljevanju takratnih trendov doseglo nevzdržno stopnjo prenaseljenosti.

»Naši prapravnuki ne bodo umrli od lakote. Stisnjeni bodo do smrti«

Znanstveniki so proučevali rast svetovnega prebivalstva v zadnjih dveh tisočletjih. Ugotovili so, da se število ljudi ne povečuje zgolj eksponentno, temveč da se hitrost rasti še dodatno pospešuje. Njihov matematični model je pokazal nekaj osupljivega: če bi se takšna rast nadaljevala brez sprememb, bi se število prebivalcev Zemlje 13. novembra 2026 teoretično približalo neskončnosti. Raziskovalci so posledice takšnega razvoja dogodkov opisali z grozljivo prispodobo, da prihodnjih generacij ne bo pokončala lakota, temveč jih bo dobesedno stisnila prenaseljenost. Raziskava je ob objavi sprožila številne razprave, njene projekcije pa so se z dejanskim naraščanjem prebivalstva razmeroma dobro ujemale vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Kaj se je spremenilo? Znanstveniki danes napovedujejo povsem drugačno prihodnost

V desetletjih po objavi raziskave se je zgodilo nekaj, česar takratni model ni predvidel. Rodnost je začela upadati, rast svetovnega prebivalstva pa se je upočasnila. Po novejših projekcijah Združenih narodov naj bi svetovno prebivalstvo vrh doseglo šele sredi osemdesetih let tega stoletja, ko naj bi na Zemlji živelo približno 10,3 milijarde ljudi. Nato naj bi se število prebivalcev začelo postopoma zmanjševati. Danes zato številni strokovnjaki opozarjajo tudi na povsem nasprotno težavo: prenizko rodnost, staranje prebivalstva in morebitne gospodarske posledice, ki jih lahko prinese zmanjševanje števila delovno aktivnih ljudi.

Ura sodnega dne kaže le še 85 sekund do polnoči

Skrb vzbujajoča opozorila o prihodnosti človeštva pa niso ostala le del preteklosti. Znanstveniki, povezani z organizacijo Bulletin of the Atomic Scientists, so januarja letos kazalce tako imenovane ure sodnega dne premaknili na vsega 85 sekund do polnoči. Gre za najbližji položaj simbolični katastrofi, odkar so uro uvedli leta 1947. Še leto prej je kazala 89 sekund do polnoči. Strokovnjaki med največjimi grožnjami izpostavljajo nevarnost jedrske vojne, podnebne spremembe, biološke grožnje in nenadzorovan razvoj umetne inteligence. Ura sicer ne napoveduje dejanskega časa katastrofe, temveč simbolično opozarja na nevarnosti, s katerimi se spoprijema človeštvo.

Se moramo torej bati petka, 13. novembra?

Kljub srhljivemu datumu znanstvenih dokazov, da bi se svet 13. novembra 2026 končal, ni. Raziskava iz leta 1960 je temeljila na matematičnem modelu, ki je predpostavljal nadaljevanje takratnega naraščanja prebivalstva. Ker se je rast v naslednjih desetletjih upočasnila, se napoved ni uresničila.