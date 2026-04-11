STANJE V SRBIJI

Konec Vučićevega sedenja na dveh stolih? Bruselj vse bližje finančni blokadi Srbije

Z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v Srbiji: zakone, ki spodkopavajo neodvisnost sodstva, pritiske na proteste in nenehno poseganje v delo neodvisnih medijev.
Bo ostal brez miijarde in pol evrov? FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Bruselj je že javno kritiziral reforme pravosodja, ki jih je uvedla oblast predsednika Aleksandra Vučića. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Ljudje na protestu proti vladavini predsednika Aleksandra Vučića, 14. februar 2026. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je opozorila, da v Bruslju z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v Srbiji. FOTO: Jože Suhadolnik

N. P.
 11. 4. 2026 | 08:45
Srbija bi lahko ostala brez do 1,5 milijarde evrov evropskih sredstev. Kot poročajo tuji mediji, v Evropski komisiji resno razmišljajo o prekinitvi financiranja zaradi nazadovanja na področju demokracije, pritiskov na pravosodje, zatiranja protestov in vse tesnejših vezi Beograda z Moskvo. Čeprav Srbija ni članica Evropske unije, ima od odprtja pristopnih pogajanj leta 2014 dostop do določenih evropskih skladov in nepovratnih sredstev, namenjenih pravnim in institucionalnim reformam. Morebitna ustavitev izplačil bi dodatno zapletla že tako občutljiv širitveni proces Unije, še posebej v času, ko nekatere druge države kandidatke pospešujejo svojo pot proti članstvu.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je opozorila, da v Bruslju z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v Srbiji. Izpostavila je zakone, ki spodkopavajo neodvisnost sodstva, pritiske na proteste in nenehno poseganje v delo neodvisnih medijev. Ob tem je poudarila, da Komisija preverja, ali Srbija še izpolnjuje pogoje za črpanje denarja iz finančnih instrumentov Evropske unije. Po navedbah več evropskih uradnikov, ki se ukvarjajo s širitveno politiko, se je v zadnjih tednih v Komisiji okrepilo razpoloženje, da bi Beogradu ta sredstva odrekli. Bruselj je že javno kritiziral reforme pravosodja, ki jih je uvedla oblast predsednika Aleksandra Vučića, medtem ko se ta že več mesecev spopada z množičnimi protesti. Srbski veleposlanik pri Evropski uniji in glavni pogajalec z Brusljem Danijel Apostolović vztraja, da do takšnega razpleta ne bo prišlo. Poudaril je, da Srbija ne odstopa od cilja polnopravnega članstva v Evropski uniji in da z Evropsko komisijo vodi intenzivne pogovore.

Ena glavnih spornih točk ostaja sveženj zakonov, ki predvideva prestrukturiranje sodišč ter spreminja način imenovanja sodnikov in tožilcev. Marta Kos je že ob predstavitvi teh sprememb opozorila, da gre za resen korak nazaj. Pomembno težo bo imelo tudi pričakovano mnenje Beneške komisije, pravnega svetovalnega telesa Sveta Evrope, ki naj bi konec meseca objavila presojo spornih sprememb. Prav to mnenje bi lahko postalo odločilen trenutek za morebitno zamrznitev financiranja. V Bruslju pričakujejo, da bo Beograd svojo zakonodajo uskladil s priporočili komisije, srbska stran pa zatrjuje, da bo to storila takoj po prejemu mnenja.

Evropski denar, tesni odnosi z Moskvo

Evropska unija ostaja največja posamezna finančna podpornica Srbije. Med letoma 2021 in 2024 ji je odobrila več kot 586 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Ob tem je na voljo še do 1,5 milijarde evrov, vendar le, če država izvede zahtevane reforme. Po podatkih srbske vlade je Srbija od leta 2000 iz evropskih skladov in naložb prejela več kot sedem milijard evrov. A prav tu se zapleta. Beograd že leta vodi tvegano zunanjo politiko, v kateri po eni strani računa na evropski denar, po drugi pa ohranja tesne odnose z Moskvo. Direktorica balkanske organizacije za človekove pravice YIHR Sofija Todorović je opozorila, da so medijske svoboščine in vladavina prava v Srbiji »v zelo slabem stanju«. Opozorila je na pritisk oblasti na novinarje in Evropsko komisijo pozvala, naj ukrepa, preden Srbijo zajame skoraj popolna tema.

Da v Bruslju zmanjkuje potrpljenja, je bilo jasno že v lanskem novembrskem poročilu o napredku Srbije na poti v EU. V njem so opozorili na nazadovanje in na protievropsko retoriko, ki prihaja z najvišjih ravni srbske politike. Napetosti so dodatno narasle decembra, ko se Vučić ni udeležil vrha EU in Zahodnega Balkana. Srbski predsednik, ki je tudi med vojno v Ukrajini ohranjal tesne stike z Moskvo, je javno izražal nezadovoljstvo zaradi počasnega napredka pristopnih pogajanj. Februarja je skupaj z albanskim kolegom sporočil, da bi Srbija raje videla tesnejše gospodarsko povezovanje z Evropsko unijo, na primer dostop do enotnega trga in območja prostega gibanja, kot pa polnopravno politično članstvo. Marta Kos je ta predlog zavrnila z jasnim sporočilom, da bi morala Srbija tudi za tak model izvesti resne reforme.

Pod drobnogledom se je država znova znašla prejšnji mesec, ko so se pojavila poročila o nasilju in nepravilnostih na lokalnih volitvah ter o policijski raciji na eni od univerz. Po njej je prišlo do spopadov med študenti in policijo. Kot poročajo tuji mediji, je prav to zaporedje dogodkov skupaj z vztrajno bližino Moskvi v Bruslju sprožilo občutek, da so odnosi med Evropsko unijo in Beogradom dosegli točko preloma. »Od države kandidatke pričakujemo tudi, da stoji ob naši strani v zunanji politiki in da se veliko trdneje uskladi z našimi stališči,« je dejala Marta Kos.

Če želi Srbija ohraniti evropsko podporo, bo morala Bruslju očitno pokazati več kot le besede. Vprašanje je, ali je Beograd pripravljen narediti korak proti Evropi ali pa bo še naprej lovil ravnotežje med Brusljem in Moskvo. 

Aleksandar VučićEvropska unijazahodni balkanSrbijaEvropska komisijaEUširitev EUBeogradMarta Kos
ZADNJE NOVICE
09:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OROŽJE

Šokiralo ga je, kar je našel med čiščenjem podedovane hiše. Takoj je poklical policijo

Policijski uslužbenci so orožje prevzeli na varen način.
11. 4. 2026 | 09:46
09:21
Novice  |  Slovenija
DRUŽINA PROSI ZA POMOČ

Zgodba male borke Eve: življenje, odvisno od aparatov in neprekinjene skrbi (VIDEO)

Njeno preživetje je odvisno od dihalne podpore, umetne prehrane in stalne prisotnosti staršev, ki so zaradi zahtevne oskrbe opustili službo.
Kaja Grozina11. 4. 2026 | 09:21
09:04
Bulvar  |  Tuji trači
VIRALNO

Neverjetno priljubljeni Hrvat jokal kot dež! To je bil razlog (VIDEO)

Glasbeni fenomen, ki je navdušil regijo.
11. 4. 2026 | 09:04
09:00
Bulvar  |  Suzy
PONOSNI OČE

Veselje pri Anžetu Langusu: imajo državnega prvaka (Suzy)

Zaključek državnega prvenstva v hokeju je bil veličasten, saj je njegov klub z Bleda prepričljivo slavil.
11. 4. 2026 | 09:00
08:45
Novice  |  Svet
STANJE V SRBIJI

Konec Vučićevega sedenja na dveh stolih? Bruselj vse bližje finančni blokadi Srbije

Z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v Srbiji: zakone, ki spodkopavajo neodvisnost sodstva, pritiske na proteste in nenehno poseganje v delo neodvisnih medijev.
11. 4. 2026 | 08:45
08:35
Šport  |  Tekme
KLJUČEN OBRAČUN

Olimpija pred težko preizkušnjo v Stožicah

Ljubljančani lovijo pomembne točke v tesnem boju za mesta, ki vodijo v Evropo.
Gorazd Nejedly11. 4. 2026 | 08:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
