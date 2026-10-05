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DRAMA NA LETU FLYDUBAI

Kopilot mesece načrtoval teroristični napad: prvotni načrt v zadnjem trenutku odpovedal, grozi mu smrtna kazen (VIDEO)

Preiskovalci razkrivajo vse več podrobnosti o načrtu, ki naj bi nastajal več mesecev.
Pilotu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine in omogočiti potnikom ter posadki, da rešijo letalo, potem ko ga je kopilot zabodel.FOTO: - Afp
Pilotu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine in omogočiti potnikom ter posadki, da rešijo letalo, potem ko ga je kopilot zabodel.FOTO: - Afp
A. G.
 5. 10. 2026 | 11:45
 5. 10. 2026 | 11:49
5:34
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Kopilot, ki je prejšnji teden napadel kapetana letala družbe Flydubai s sekiro in skušal prevzeti nadzor nad letalom, naj bi ga nameraval strmoglaviti na mednarodnem letališču Ben Gurion pri Tel Avivu, poročajo izraelski mediji, ki se sklicujejo na informacije iz preiskave. Po poročanju izraelskega Kanala 12 in časnika Ynet naj bi 29-letni državljan Omana Hamam al-Hamami preiskovalcem povedal, da je po tem, ko bi onesposobil kapetana, nameraval nadaljevati let, kot da se ni zgodilo nič. Po poročanju izraelskih medijev je bil njegov načrt pridobiti vsa potrebna dovoljenja za pristanek, nato pa šele v zadnji fazi približevanja letališču z letalom Boeing trčiti v stavbo ali drugo letalo na letališču. S tem bi izraelskim oblastem ostalo zelo malo časa, da bi ugotovile, kaj se dogaja, in ukrepale.

Preiskava naj bi pokazala, da Hamami ni deloval impulzivno. V zadnjih mesecih je večkrat pristal na letališču Ben Gurion kot član posadke. Ob prihodu junija naj bi letališče podrobno preučeval in pripravljal napad. Prvotno naj bi napad načrtoval julija, vendar ga je v zadnjem trenutku odpovedal, ker je bil med člani posadke njegov prijatelj. Zato naj bi se odločil počakati na naslednjo priložnost.

Dubajski prestolonaslednik Hamdan bin Mohammed Al Maktoum se je srečal s kapitanom Smitom Machchharjem, indijskim državljanom in pilotom Flydubai, ki je na zdravljenju. FOTO: Hamdan Bin Mohammed Via X Via Reuters
Dubajski prestolonaslednik Hamdan bin Mohammed Al Maktoum se je srečal s kapitanom Smitom Machchharjem, indijskim državljanom in pilotom Flydubai, ki je na zdravljenju. FOTO: Hamdan Bin Mohammed Via X Via Reuters

Med letom iz Dubaja v Tel Aviv je s sekiro napadel kapitana, vendar so ga člani posadke in potniki obvladali. Letalo je nato zasilno pristalo v Savdski Arabiji.

 

Kanal 13 je objavil še eno podrobnost iz preiskave. Hamami naj bi preiskovalcem povedal, da je zavestno iskal službo pri letalski družbi, ki leti v Tel Aviv, zato je izbral Flydubai. Izraelski preiskovalci Hamamija sicer še niso osebno zaslišali. Kanal 12 poroča, da so informacije Izraelu posredovali savdski in emiraški preiskovalci, zato podrobnosti njegovega domnevnega pričanja še niso uradno in neodvisno potrjene.

Kapitana napadel po prošnji za molitev

Napad se je zgodil 30. septembra na letu FZ1073 iz Dubaja v Tel Aviv. Kapitan letala, Indijec Smit Machchhar, je povedal, da ga je kopilot približno pet minut po tem, ko je zaprosil za dovoljenje za molitev, nenadoma napadel od zadaj. Hamami ga je napadel s sekiro za nujne primere, ki je bila v pilotski kabini. Hudo poškodovanemu Machchharju je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, kar je članom posadke in potnikom omogočilo, da so vstopili in obvladali napadalca.

Med spopadom je letalo začelo strmo izgubljati višino. Po podatkih Flightradar24, ki jih je analiziral Reuters, je v nekaj več kot 30 sekundah izgubilo več kot 16.000 čevljev oziroma skoraj pet kilometrov višine. Ko je kapitan odprl vrata pilotske kabine, je več potnikov obvladalo Hamamija, nato pa sta nadzor nad letalom prevzela dva pilota, ki sta bila takrat med potniki. Letalo so preusmerili proti Tabuku v Savdski Arabiji, kjer je varno pristalo. Na krovu je bilo več kot 170 potnikov in članov posadke, večinoma Izraelcev. Nihče od potnikov ni umrl.

ZAE napad obravnavajo kot teroristično dejanje

Združeni arabski emirati so nato uradno sporočili, da Hamamijev napad preiskujejo kot poskus terorističnega dejanja. Generalni tožilec ZAE Hamad Saif Al Šamsi je povedal, da je kopilot s sekiro napadel kapitana in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj ugotavljajo okoliščine in motiv napada ter preverjajo morebitne povezave z drugimi osebami in digitalne dokaze. Reuters je iz več virov potrdil, da je osumljeni Hamam al-Hamami državljan Omana. Posebno pozornost preiskovalcev vzbuja vprašanje, kako je lahko sedel za krmilom letala, ki je letelo v Tel Aviv.

Po navedbah virov, seznanjenih s preiskavo, mu je Oman Air pred tem prepovedal letenje zaradi pomislekov glede njegovih ekstremističnih stališč. Pozneje se je zaposlil pri Flydubai. Primer je sprožil vprašanja o morebitnih varnostnih pomanjkljivostih tako v Emiratih kot v Izraelu. Oman z Izraelom nima diplomatskih odnosov, izraelske oblasti pa pred leti oziroma pred posameznimi leti dobijo podatke o članih posadk tujih letalskih družb.

Združeni arabski emirati (ZAE) primer obravnavajo kot poskus terorističnega dejanja. Hamamiju bi lahko grozila smrtna kazen, preiskovalci pa preverjajo tudi morebitne varnostne pomanjkljivosti.

Grozi mu smrtna kazen

Hamami je zdaj v priporu v Združenih arabskih emiratih, ki vodijo preiskavo, v njej pa sodelujejo tudi predstavniki drugih držav. Ynet je navedel visokega predstavnika ZAE, ki je dejal, da bi Hamamiju po koncu preiskave in sodnega postopka lahko grozila smrtna kazen. V preiskavo so vključeni tudi izraelski obveščevalni in letalski strokovnjaki.

Po napadu je izraelski premier Benjamin Netanjahu odredil pregled varnostnih postopkov za tuje letalske družbe, ki letijo v Izrael. Preiskovalci morajo med drugim ugotoviti, ali je Hamami deloval povsem samostojno ali pa je bil povezan s katero od terorističnih organizacij. Za zdaj izraelski preiskovalci menijo, da je verjetneje deloval kot samostojni napadalec, vendar preiskava še poteka, poroča Mondo.rs.

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