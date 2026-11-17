Ninela Radičević, mati Ane Božović, ene od deklic, umorjenih v pokolu na beograjski Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, je opozorila, da Srbija niti tri leta in pol po zločinu še nima rešitve za trajno namestitev Koste K., ki je zagrešil množični umor. Prihodnje poletje bo dopolnil 18 let, Radičevićeva pa zahteva odgovor na vprašanje, kaj se bo takrat zgodilo z njim. Na njena opozorila se je odzvala tudi Študentska lista.

»Kaj nameravate storiti s to pošastjo?«

»Glavno vprašanje za katerokoli oblast, ki je trenutno na tem položaju, je, ali je država doslej sprejela kakšen zakon, saj že tri leta in pol nimamo rešitve, kaj storiti z njim. Za takšno vrsto storilcev ni trajne namestitve. Kaj se na tem področju sploh dogaja?« je Radičevićeva vprašala v pogovoru za FoNet. Spomnila je, da bo Kosta K. prihodnje poletje postal polnoleten, in opozorila, da po tem ne bo več mogel ostati na Kliniki za nevrologijo in psihiatrijo otrok in mladostnikov, kjer je nameščen vse od pokola. »Prihodnje poletje bo dopolnil 18 let. To pomeni, da ne more več ostati na otroški psihiatriji in nevrologiji, tudi če bi si to želel. Kaj bodo storili z njim? Ali ima država rešitev? Kaj natančno nameravate storiti s to pošastjo?« je vprašala.

Iz klinike premestili druge paciente, morilec Kosta pa je ostal

Vprašanje njegove namestitve se je znova odprlo po objavi informacije, da so zaradi poškodb stavbe iz beograjske Klinike za nevrologijo in psihiatrijo otrok in mladostnikov premestili druge paciente, medtem ko je Kosta K. ostal v ustanovi. Po poročanju srbskih medijev so težave nastale zaradi poškodovanih vodovodnih cevi, poškodb dela temeljev in posedanja tal.

Srbsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je odločitev o premestitvi pacientov sprejela direktorica klinike na podlagi ocene varnosti stavbe. Ministrstvo je nato odredilo nujne ukrepe za zaščito pacientov in zagotovitev nadaljevanja zdravljenja.

Radičevićeva je podvomila o odločitvi, da Kosta ostane v ustanovi, iz katere so premestili druge paciente. »Če trdijo, da je varnost te bolnišnice trajno ogrožena in da preprosto ni varna, kaj bo s Kosto? Kako to, da to nenadoma ni več nikakršna težava?« je vprašala.

Kosta K. je bil star 13 let, do 14. rojstnega dne pa sta mu manjkala manj kot dva meseca, ko je 3. maja 2023 na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil devet učencev in šolskega varnostnika ter ranil še šest ljudi. FOTO: Oliver Bunic Afp

Kaj je odgovorila Študentska lista?

Po njenih opozorilih se je FoNet obrnil na Študentsko listo, zmagovalko volitev v Srbiji. Zanimalo jih je, kako bi prihodnja oblast obravnavala primer Ribnikar in vprašanje nadaljnje namestitve storilca. Študentska lista je sporočila, da gre za pomembno vprašanje, vendar konkretne rešitve ni ponudila. »To je zelo pomembno vprašanje, s katerim se bodo ukvarjale pristojne institucije, ko jih bomo osvobodili, po oblikovanju vlade,« so odgovorili predstavniki Študentske liste.

»Kot da Ribnikar nikogar več ne zanima«

Radičevićeva je izrazila nezadovoljstvo nad odnosom institucij do družin žrtev. Meni, da je primer skoraj povsem izginil iz javnosti, čeprav številna vprašanja še vedno ostajajo nerešena. »Resnično prihajam do sklepa, da naš primer 'Ribnikar' nikogar več ne zanima oziroma da vsi menijo, da je vse urejeno, kot bi moralo biti. Ko gre za 'Ribnikar', vlada popolna tišina,« je dejala.

Opozorila je tudi na možnost prelaganja odgovornosti med sedanjo in prihodnjo oblastjo. »Nova oblast bo krivila staro. Stara oblast bo rekla: 'Ne vem, vprašajte tiste, za katere ste glasovali 25. oktobra.' Nekaj mi pri vsej tej zgodbi ni všeč. Ne vem, ali sem morda že paranoična zaradi težav, s katerimi se spoprijemam zadnja tri leta in pol, vendar sem do vsega tega zelo skeptična,« je povedala Radičevićeva.

FOTO: Oliver Bunic Afp

Ko je govorila o sodnih postopkih proti dečkovim staršem, je navedla, da družine žrtev že leto dni čakajo na odločitev pritožbenega sodišča v pravdnem postopku. Dodala je, da od sodbe v kazenskem postopku, ki je bila izrečena maja, do novembra po njenih besedah ni bilo nobenega premika. »Kot da se ni nič zgodilo, nihče tega niti ne omenja,« je dejala.

V času pokola je bil star 13 let

Kosta K. je bil star 13 let, do 14. rojstnega dne pa sta mu manjkala manj kot dva meseca, ko je 3. maja 2023 na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil devet učencev in šolskega varnostnika ter ranil še šest ljudi. Ker v času zločina še ni dopolnil 14 let, po srbski zakonodaji ni mogel kazensko odgovarjati. Po pokolu so ga namestili v psihiatrično ustanovo.