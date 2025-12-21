Kot iz apokaliptičnega filma: samovozeči taksiji nehali delovati in povzročili prometni kaos (VIDEO)

Zaradi obsežnega izpada električne energije, ki ga je povzročil požar na eni od razdelilni postaji, je bila v soboto skoraj tretjina San Francisca v temi, kar je povzročilo prometni kaos, ne le zaradi nedelujoče prometne signalizacije, nenadoma so se ustavili tudi samovozeči taksiji ter zaprli križišča in ceste. Zaradi izpada električne energije so se ustavile tudi linije podzemne železnice, zaradi česar je župan San Francisca Daniel Lurie prebivalce in obiskovalce tega izredno priljubljenega mesta na zahodni obali ZDA pozval, naj se umaknejo s cest oziroma še bolje, sploh ne zapuščajo domov.

»Če vam ni treba ven, ostanite doma,« je med drugim dejal župan in dodal, da na najbolj prometna križišča pošiljajo policiste, ki bodo usmerjali promet. Največji kaos na ulicah pa so povzročili samovozeči taksiji. Brez delujočih semaforjev in stabilne podatkovne povezave so se očitno sprožili varnostni protokoli avtonomnih vozil, ki so jim ukazali, naj se ustavijo. Družbena omrežja so preplavili posnetki, ki prikazujejo na desetine vozil, ki stojijo sredi prometnih pasov z vklopljenimi smerniki ter blokirajo križišča in ustvarjajo dodatne zastoje. Nekateri videoposnetki so posneli tudi nevarne situacije, v katerih so se druga vozila za las izognila trčenju s stoječimi robotskimi taksiji.

Sicer pa se je v soboto uresničil scenarij, na katerega so mnogi mestni uradniki in kritiki samovozečih avtomobilov že dolgo opozarjali. Incident je poudaril ranljivost prometnega sistema, ki se vedno bolj zanaša na tehnologijo in temelji na zunanji infrastrukturi, kot sta električno omrežje in telekomunikacijski signali. Prometni strokovnjaki, med njimi direktor prometne uprave San Francisca Jeffrey Tumlin, že leta sprašujejo podjetja, ki razvijajo avtonomna vozila, o njihovih načrtih delovanja v primeru izrednih razmer, kot so potresi, požari ali večji izpadi električne energije, a pravega odgovora ne dobijo. Zdaj se je izkazalo, da so vprašanja še kako na mestu.