Kot varuška domov prihrani 14.000 evrov na leto

Ob cenah nepremičnin, ki so za mnoge popolnoma nedostopne, in najemninah, ki prav tako letijo v nebo, ni lahko najti načina življenja, ki je prijetno in ni zgolj prebijanje iz dneva v dan, saj največkrat brez kreditov ali prilagoditev svojih potreb in želja ne gre. A to je nekako uspelo Britanki Emmi Truscott, ki je željo po potovanjih in obiskovanju restavracij združila s svojim poklicem tako, da je postala varuška tujih domov. Namesto da bi plačevala drago najemnino, brezplačno stanuje v tujih domovih po svetu, denar, ki ji ostane, pa raje porabi za dobro hrano. Osemintridesetletnica uporablja posebno aplikacijo za iskanje domov, ki iščejo oskrbnika. Njene naloge so preproste – zavarovati dom pred vlomilci, medtem ko so lastniki na počitnicah ali, še pogosteje, poskrbeti za hišne ljubljenčke.

Brez visokih mesečnih računov opravljam delo, ki me veseli.

»Pogosteje lahko jem zunaj, nakupujem v dražjih supermarketih in hodim na koncerte ali dejavnosti, ki si jih mnogi ljudje lahko privoščijo le občasno,« je nad načinom življenja, po katerem živi že tri leta, navdušena ženska iz Cornwalla. »Brez visokih mesečnih računov lahko opravljam tudi delo, ki me resnično veseli, prevzemam več tveganj v svojem samostojnem poslu in delam manj ur na splošno,« je še povedala za Luxury Travel Daily.

99 evrov na mesec porabi za nastanitev.

Kot pravi, je v preteklem letu tako za račune plačala le 22 funtov (25,33 evra), za nastanitev (potrebuje jo le za čas, ko ne varuje nobenega doma) pa 86 funtov (99 evrov) na mesec. Ocenjuje, da prihrani približno 12.000 funtov (13.810 evrov) na leto. Truscottova se sicer posveča popotniškemu pisanju, dejavnosti, pri kateri je menjava domov na različnih lokacijah le še dodatna prednost.