Kralj Karel III. vedel, da mlajši brat zlorablja svoj položaj?!

Čeprav je kralj Karl III. spodbudno podprl policijsko preiskavo proti svojemu razvpitemu in s škandali omadeževanemu bratu Andrewu Mountbatten-Windsorju, novi podatki kažejo, da ni bil povsem neveden glede umazanih poslov svojega brata. Že leta 2019 naj bi ga domnevni žvižgač po elektronski pošti, ki jo je posredoval prek ugledne odvetniške družbe, namreč opozoril, da Andrew zlorablja svoj položaj britanskega trgovinskega odposlanca.

Sporočilo navaja številne podrobnosti njegovih spornih poznanstev, predvsem z milijonarjem in finančnikom Davidom Rowlandom, ki se je na račun britanskih davkoplačevalcev takratnemu vojvodi celo pridružil na številnih službenih poteh, na katerih je potem uspešno sklepal posle. Andrew naj bi ga seznanil s številnimi političnimi veljaki in tako Rowlanda podprl s pomembnimi poznanstvi, finančnik pa naj bi velikodušno odprl denarnico vsakokrat, ko sta se takratna vojvoda in vojvodinja Jorkširska znašla v denarnih škripcih, kar naj bi se dogajalo kar pogosto; med drugim naj bi odplačal Fergiejin dolg v višini skoraj 50 tisoč evrov, Andrewu pa naj bi odplačal celo posojilo, vredno neverjetnega 1,7 milijona evrov.

Da se nepriljubljeni kraljevi, ki so ga že pred leti prvič osumili spornega prijateljevanja z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, okorišča s položajem in s tem ogroža britansko gospodarstvo in ugled, naj bi dvor in politični vrh opozoril že neimenovani britanski veleposlanik, a so njegove opazke pometli pod preprogo. Zdaj, ko je Andrew pod drobnogledom, no, sredi preiskave zaradi zlorabe svojega položaja, pa na dan kapljajo novi podatki o njegovih poslih in delovanju v britanski družbi, politiki in zasebnem življenju. Javnost seveda zanima predvsem, kdo vse je še bil seznanjen z njegovimi umazanimi dejavnostmi in kdo bi jih lahko preprečil.

Morda njegov starejši brat, zdajšnji kralj? Po vsebini elektronskega sporočila, ki podrobno navaja celo datume spornih srečanj, vsebine sestankov in pogodb, mogoče da; Andrew naj bi Rowlandu omogočil celo odprtje zasebne banke v Luksemburgu, do poslovnih priložnosti pa naj bi pomagal tudi njegovemu sinu Jonathanu, ki zdaj trdi, da se ne spominja nikakršnih finančnih poslov v povezavi s kraljevimi. David Rowland, ki si je v mladosti ustvaril malo premoženje z odpadnim železom, potem pa si s spretnim napredovanjem po družbeni lestvici ustvaril večmilijonski imperij, glede obtožb molči, tako pa tudi dvor, kjer vztrajajo, da so sicer seznanjeni z žvižgačevo elektronsko pošto, a da vsebine zavoljo interesa preiskave ne morejo komentirati.

Rowlandovega tesnega prijateljstva z Andrewom ne more zanikati nihče: finančnik je bil redni udeleženec vseh pomembnih kraljevih dogodkov, celo porok, Andrew ga je tudi Epsteinu, ki naj bi prav tako žel sadove tega dragocenega prijateljstva, opisal kot največjega zaveznika, ki naj bi mu bil celo pomembnejši od družine.