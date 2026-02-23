  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKANDAL

Kralj Karel III. vedel, da mlajši brat zlorablja svoj položaj?!

Žvižgač razkril tesne vezi z razvpitim milijonarjem in bančnikom
Zavoljo interesa preiskave molči. FOTO: Aaron Chown/AFP

Zavoljo interesa preiskave molči. FOTO: Aaron Chown/AFP

Velikokrat sta se znašla v finančnih škripcih, iz katerih naj bi ju vlekel Rowland. FOTO: Toby Melville/Reuters

Velikokrat sta se znašla v finančnih škripcih, iz katerih naj bi ju vlekel Rowland. FOTO: Toby Melville/Reuters

Pred dnevi so ga prijeli. FOTO: Phil Noble/Reuters

Pred dnevi so ga prijeli. FOTO: Phil Noble/Reuters

Zavoljo interesa preiskave molči. FOTO: Aaron Chown/AFP
Velikokrat sta se znašla v finančnih škripcih, iz katerih naj bi ju vlekel Rowland. FOTO: Toby Melville/Reuters
Pred dnevi so ga prijeli. FOTO: Phil Noble/Reuters
E. B.
 23. 2. 2026 | 08:25
3:04
A+A-

Čeprav je kralj Karl III. spodbudno podprl policijsko preiskavo proti svojemu razvpitemu in s škandali omadeževanemu bratu Andrewu Mountbatten-Windsorju, novi podatki kažejo, da ni bil povsem neveden glede umazanih poslov svojega brata. Že leta 2019 naj bi ga domnevni žvižgač po elektronski pošti, ki jo je posredoval prek ugledne odvetniške družbe, namreč opozoril, da Andrew zlorablja svoj položaj britanskega trgovinskega odposlanca.

Sporočilo navaja številne podrobnosti njegovih spornih poznanstev, predvsem z milijonarjem in finančnikom Davidom Rowlandom, ki se je na račun britanskih davkoplačevalcev takratnemu vojvodi celo pridružil na številnih službenih poteh, na katerih je potem uspešno sklepal posle. Andrew naj bi ga seznanil s številnimi političnimi veljaki in tako Rowlanda podprl s pomembnimi poznanstvi, finančnik pa naj bi velikodušno odprl denarnico vsakokrat, ko sta se takratna vojvoda in vojvodinja Jorkširska znašla v denarnih škripcih, kar naj bi se dogajalo kar pogosto; med drugim naj bi odplačal Fergiejin dolg v višini skoraj 50 tisoč evrov, Andrewu pa naj bi odplačal celo posojilo, vredno neverjetnega 1,7 milijona evrov.

Finančnik je bil vabljen tudi na kraljeve poroke.

Velikokrat sta se znašla v finančnih škripcih, iz katerih naj bi ju vlekel Rowland. FOTO: Toby Melville/Reuters
Velikokrat sta se znašla v finančnih škripcih, iz katerih naj bi ju vlekel Rowland. FOTO: Toby Melville/Reuters

Največji zaveznik

Da se nepriljubljeni kraljevi, ki so ga že pred leti prvič osumili spornega prijateljevanja z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, okorišča s položajem in s tem ogroža britansko gospodarstvo in ugled, naj bi dvor in politični vrh opozoril že neimenovani britanski veleposlanik, a so njegove opazke pometli pod preprogo. Zdaj, ko je Andrew pod drobnogledom, no, sredi preiskave zaradi zlorabe svojega položaja, pa na dan kapljajo novi podatki o njegovih poslih in delovanju v britanski družbi, politiki in zasebnem življenju. Javnost seveda zanima predvsem, kdo vse je še bil seznanjen z njegovimi umazanimi dejavnostmi in kdo bi jih lahko preprečil.

Morda njegov starejši brat, zdajšnji kralj? Po vsebini elektronskega sporočila, ki podrobno navaja celo datume spornih srečanj, vsebine sestankov in pogodb, mogoče da; Andrew naj bi Rowlandu omogočil celo odprtje zasebne banke v Luksemburgu, do poslovnih priložnosti pa naj bi pomagal tudi njegovemu sinu Jonathanu, ki zdaj trdi, da se ne spominja nikakršnih finančnih poslov v povezavi s kraljevimi. David Rowland, ki si je v mladosti ustvaril malo premoženje z odpadnim železom, potem pa si s spretnim napredovanjem po družbeni lestvici ustvaril večmilijonski imperij, glede obtožb molči, tako pa tudi dvor, kjer vztrajajo, da so sicer seznanjeni z žvižgačevo elektronsko pošto, a da vsebine zavoljo interesa preiskave ne morejo komentirati.

Pred dnevi so ga prijeli. FOTO: Phil Noble/Reuters
Pred dnevi so ga prijeli. FOTO: Phil Noble/Reuters

Rowlandovega tesnega prijateljstva z Andrewom ne more zanikati nihče: finančnik je bil redni udeleženec vseh pomembnih kraljevih dogodkov, celo porok, Andrew ga je tudi Epsteinu, ki naj bi prav tako žel sadove tega dragocenega prijateljstva, opisal kot največjega zaveznika, ki naj bi mu bil celo pomembnejši od družine.

Več iz teme

Velika Britanijaprinc AndrewJeffrey EpsteinZdruženo kraljestvokralj Karel III.korupcijaškandalBuckinghamska palačaKarel III.
ZADNJE NOVICE
08:25
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Kralj Karel III. vedel, da mlajši brat zlorablja svoj položaj?!

Žvižgač razkril tesne vezi z razvpitim milijonarjem in bančnikom
23. 2. 2026 | 08:25
08:24
Promo
Razno
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOJSTRANA

Šok na smučišču: smučar po hudi nesreči padel v nezavest

O smučarski nesreči so bili obveščeni policisti.
23. 2. 2026 | 08:05
08:00
Bulvar  |  Tuji trači
OBLEKA V MUZEJ

Melania nadaljuje stoletno tradicijo prvih dam

Črno-bela kreacija bo del zbirke v galeriji prvih dam v Smithsonianu. Slovenka v Beli hiši nepriljubljena, pomagal ni niti dokumentarni film.
23. 2. 2026 | 08:00
07:55
Šport  |  Odmevi
NA SKLEPNI SLOVESNOSTI V VERONI

Kdo je slovenska alpska smučarka, ki je nosila zastavo na zaključku zimskih OI? Najprej je tekmovala za ZDA ... (FOTO)

Med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre.
23. 2. 2026 | 07:55
07:38
Šport  |  Športni trači
KONEC OLIMPIJSKIH IGER

V Ljubljani bodo vihrale slovenske zastave: ob 18. uri sprejem naših olimpijcev

Ob 18. uri bo na Mestnem trgu sprejem slovenskih olimpijcev.
23. 2. 2026 | 07:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki