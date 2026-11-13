Kralj umetne inteligence ženo varal še s tretjo žensko? Bila naj bi sodelovka

Pred dnevi je 63-letni soustanovitelj tehnološkega velikana in vodilnega svetovnega proizvajalca računalniških čipov Nvidia Jensen Huang v sporočilu za javnost priznal, da je bil »nezvest« svoji ženi Lori Huang, s katero je poročen že več kot 40 let. Podrobnosti ni razkril, prav tako ni navedel nobenih imen. To priznanje je sprožilo neodvisno preiskavo, potem ko so različni mediji kot njegovo ljubico identificirali Alice Huang (znano tudi kot Huang Le), za katero obstaja sum, da deluje kot kitajska obveščevalka.

Nvidia je svojega izvršnega direktorja sprva podprla, Huang pa je kljub aferi nameraval ostati na položaju, čeprav je upravni odbor napovedal neodvisno preiskavo. Nato pa je The New York Times razkril, da je imel Jensen Huang v preteklosti razmerje s Kimberly Powell, podpredsednico Nvidie, pristojno za področje zdravstva. Časnik se je skliceval na pet virov, ki pa jih ni imenoval. Huang se je odločil za odstop, le nekaj ur pozneje pa je agencija Reuters poročala še o drugem razmerju z zaposleno, njene identitete prav tako niso razkrili.

Reuters je še poročal, da poskusi vzpostavitve stika s to žensko niso bili uspešni, pri Nvidii pa zadeve niso želeli komentirati, prav tako se niso odzvali na vprašanja drugih ameriških medijev, med njimi revije People. Novo razkritje bo zagotovo močno prizadelo Huangovo ženo, ki se je že morala soočiti z javnim ponižanjem, ko je ves svet izvedel za moževo nezvestobo. Ženi, s katero ima dva odrasla otroka, se je Jensen Huang sicer javno opravičil: »Za to, kar sem storil, ni opravičila. Globoko mi je žal. Družina mi je vse življenje nudila ljubezen in podporo. Zaslužijo si mojo iskrenost in zvestobo. Namesto tega sem jih razočaral in škodoval življenju, ki smo ga zgradili skupaj. Prevzemam polno odgovornost za svoja dejanja in bolečino, ki sem jo povzročil, ter sprejemam kritike, ki sledijo.«

Kako se je na opravičilo odzvala prevarana žena, ni znano, saj javno zadeve še vedno ni komentirala, prav tako ni znano, ali namerava v zakonu ostati, še posebej zdaj, ko je na plano prišla še tretja ljubica. V primeru, da bi se odločila za ločitev, bi bila to ena najdražjih v zgodovini. Po izračunih Forbsa bi ji namreč pripadlo kar 68 milijard evrov.