Kraljestvo Viktorja Orbana: njegov najboljši prijatelj, vodovodar, je najbogatejši Madžar (FOTO)

Madžarski predsednik vlade Viktor Orban je tik pred parlamentarnimi volitvami ponovno pod podrobnim pritiskom javnosti, saj očitki o korupciji in bogatenju njegovega najožjega kroga težko ostajajo skriti. Čeprav uradno prijavljeno premoženje premierja ostaja razmeroma skromno, vključuje le nekaj prihrankov in solastništvo vile v Budimpešti, številni državljani temu seveda ne verjamejo. Po podatkih organizacije Transparency International Madžarska sodi med najbolj koruptivne države Evropske unije, kar dodatno spodbuja nezadovoljstvo prebivalstva, ki se že tako sooča z visoko inflacijo, počasno gospodarsko rastjo in hitrim slabšanjem kvalitete javnih storitev.

Družinsko bogastvo in sporne povezave

Kljub Orbanovim trditvam o skromnem življenju so nekateri člani njegove družine in bližnji sodelavci v zadnjih letih izjemno obogateli. Njegov oče, Gyozo Orban, ima v lasti več gradbenih podjetij ter razkošno posestvo Hatvanpuszta, ki naj bi bilo vredno več sto milijonov dolarjev. Kompleks vključuje bazene, zasebni živalski park in obsežne gospodarske objekte. Pomembno vlogo ima tudi premierjev zet, Istvan Tiborcz, ki je obogatel z javnimi razpisi za javno razsvetljavo prek podjetja Elios. Projekte je delno financirala EU, dokler urad OLAF ni odkril resnih nepravilnosti. Tiborcz je nato poslovanje preusmeril v nepremičnine in turizem. Še izrazitejši primer je Orbánov prijatelj iz otroštva, Lorinc Meszaros, nekdanji vodovodar, ki je postal najbogatejši Madžar. Po ocenah revije Forbes njegovo premoženje znaša okoli 4,8 milijarde dolarjev, imperij pa obsega gradbeništvo, energetiko, bančništvo in medije.

Vnaprej odločeni dobitniki državnih razpisov, vsi so povezani z Orbanom

O nepravilnostih poročajo tudi ljudje iz gospodarstva. Eden izmed anonimnih gradbenih izvajalcev je za AFP povedal: »Na papirju obstaja konkurenca, a zmagovalec je skoraj vedno znan vnaprej.« Po njegovih besedah se izidi javnih razpisov pogosto določijo že pred objavo, medtem ko manjša podjetja čakajo na plačila tudi več mesecev. Zaradi pomislekov glede korupcije in vladavine prava je Evropska unija Madžarski zamrznila približno 19 milijard evrov sredstev. Vlada sicer očitke zavrača in trdi, da so pravila javnega naročanja skladna z evropskimi standardi.

V političnem prostoru se medtem krepi opozicija. Orbánov glavni tekmec Peter Magyar napoveduje, da bo v primeru zmage sprostil evropska sredstva in preiskal izvor bogastva politične elite.