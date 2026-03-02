Krili bodo stroške hotelov in obrokov za turiste, ki so zaradi odpovedi letov obtičali v državi

Zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu so prizadele tudi slovenske državljane. Po ocenah zunanjega ministrstva je v Dubaju trenutno okoli 200 Slovencev, ki so zaradi zaprtja zračnega prostora obtičali na letališču. Skupno naj bi bilo v Združenih arabskih emiratih prizadetih okoli 20.000 potnikov. Tamkajšnje oblasti so napovedale, da bodo krile vse stroške gostovanja in nastanitve.

Državni sekretar Marko Mlakar je poudaril, da kolegi v Abu Dabiju, Tel Avivu in Teheranu izvajajo vse diplomatske aktivnosti za nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom. Slovencem v Dubaju skušajo pomagati tako na terenu kot prek ministrstva v Ljubljani.

Po poročanju tiskovne agencije WAM je uprava za civilno letalstvo Združenih arabskih emiratov sporočila, da bo država potnikom, ki so obtičali zaradi odpovedi in preložitev letov, krila »vse stroške gostovanja in nastanitve«.

Združeni arabski emirati bodo krili stroške hotelske namestitve in obrokov za turiste, ki so zaradi množičnih odpovedi letov, sproženih ob zaostrovanju vojne med ZDA in Izraelom proti Iranu, obtičali v državi, so potrdile letalske oblasti, poroča The Economic Times.

Obvestilo prihaja v času, ko so zaprtja zračnega prostora po Bližnjem vzhodu prisilila večje letalske prevoznike iz ZAE – med njimi Emirates, Etihad Airways, flydubai in Air Arabia – da začasno ustavijo ali zmanjšajo obseg letov. Na letališčih, kot so Dubai International Airport, Zayed International Airport in Sharjah International Airport, je tako obtičalo na tisoče potnikov.

Državni ukrepi pomoči

Generalna uprava za civilno letalstvo (GCAA) je sporočila, da bo država krila stroške nastanitve in prehrane za potnike, katerih prihod ali odhod je bil odpovedan zaradi zaprtja zračnega prostora, povezanega s konfliktom.

Hoteli v Dubaju in Abu Dabiju gostom, ki bi morali že zapustiti sobe, a zaradi odpovedanih letov ne morejo odpotovati, podaljšujejo bivanje.

Letalske družbe prizadetim potnikom ponujajo celotno vračilo kupnine ali brezplačno spremembo rezervacije. Na letališčih so v okviru kriznih načrtov zagotovili tudi začasno oskrbo s hrano in pijačo.

Več mednarodnih letalskih družb, ki letijo v zalivsko regijo in iz nje, je odpovedalo ali preusmerilo lete. Motnje opisujejo kot najobsežnejše za letalski sektor v regiji po času pandemije.

Širše regionalne motnje

Kriza presega meje ZAE. Letališča v Katarju, Bahrajnu, Kuvajtu in Iraku so uvedla zaprtja ali omejitve delovanja, zaradi česar so letalske družbe prisiljene preusmerjati ali odpovedovati lete. Prevozniki iz Evrope in Azije so začasno ustavili polete v dele zalivske regije, nekatere tuje vlade pa so posodobile potovalna priporočila in državljanom svetovale, naj se izogibajo nenujnim potovanjem.

Posledica so množice potnikov, ki so obtičali na tranzitnih letališčih, kjer običajno vsak dan opravijo na tisoče letov.

Navodila za potnike

Oblasti potnike pozivajo, naj se na letališča ne odpravljajo brez predhodne potrditve statusa leta pri letalski družbi. Svetujejo jim, naj v rezervacijah posodobijo kontaktne podatke, da bodo pravočasno prejeli obvestila o odpovedih, vračilih ali spremembah letov.

Potnike opozarjajo tudi, naj sami ne odpovedujejo letov, preden to uradno stori letalska družba, saj bi to lahko vplivalo na upravičenost do vračila ali drugih ugodnosti. Tistim, ki potrebujejo dodatno pomoč, priporočajo, naj se obrnejo na svoja veleposlaništva ali konzulate.

Uradniki dodajajo, da bodo nadaljnje informacije o ponovnem odprtju zračnega prostora in obnovi letov odvisne od varnostnih ocen ter umirjanja vojaških napetosti. Do takrat je odločitev ZAE o kritju stroškov hotelov in obrokov namenjena blažitvi posledic za turiste, ki so zaradi krize obtičali v državi.