  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKO JE NEGOTOVOSTI

Krili bodo stroške hotelov in obrokov za turiste, ki so zaradi odpovedi letov obtičali v državi

Zaradi zaprtja zračnega prostora v Dubaju obtičalo okoli 200 Slovencev. Združeni arabski emirati obljubljajo kritje stroškov.
Potniki, ki so obtičali, čakajo pred pisarno za pomoč strankam družbe Emirates na mednarodnem letališču I Gusti Ngurah Rai, potem ko so po ameriško-izraelskih napadih na Iran odpovedali lete v Doho, Dubaj in Abu Dabi, v Kuti na Baliju v Indoneziji. FOTO: Johannes P. Christo Reuters
Potniki, ki so obtičali, čakajo pred pisarno za pomoč strankam družbe Emirates na mednarodnem letališču I Gusti Ngurah Rai, potem ko so po ameriško-izraelskih napadih na Iran odpovedali lete v Doho, Dubaj in Abu Dabi, v Kuti na Baliju v Indoneziji. FOTO: Johannes P. Christo Reuters
N. Č.
 2. 3. 2026 | 17:33
 2. 3. 2026 | 17:50
4:15
A+A-

Zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu so prizadele tudi slovenske državljane. Po ocenah zunanjega ministrstva je v Dubaju trenutno okoli 200 Slovencev, ki so zaradi zaprtja zračnega prostora obtičali na letališču. Skupno naj bi bilo v Združenih arabskih emiratih prizadetih okoli 20.000 potnikov. Tamkajšnje oblasti so napovedale, da bodo krile vse stroške gostovanja in nastanitve.

Državni sekretar Marko Mlakar je poudaril, da kolegi v Abu Dabiju, Tel Avivu in Teheranu izvajajo vse diplomatske aktivnosti za nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom. Slovencem v Dubaju skušajo pomagati tako na terenu kot prek ministrstva v Ljubljani.

Po poročanju tiskovne agencije WAM je uprava za civilno letalstvo Združenih arabskih emiratov sporočila, da bo država potnikom, ki so obtičali zaradi odpovedi in preložitev letov, krila »vse stroške gostovanja in nastanitve«.

Združeni arabski emirati bodo krili stroške hotelske namestitve in obrokov za turiste, ki so zaradi množičnih odpovedi letov, sproženih ob zaostrovanju vojne med ZDA in Izraelom proti Iranu, obtičali v državi, so potrdile letalske oblasti, poroča The Economic Times.

Obvestilo prihaja v času, ko so zaprtja zračnega prostora po Bližnjem vzhodu prisilila večje letalske prevoznike iz ZAE – med njimi Emirates, Etihad Airways, flydubai in Air Arabia – da začasno ustavijo ali zmanjšajo obseg letov. Na letališčih, kot so Dubai International Airport, Zayed International Airport in Sharjah International Airport, je tako obtičalo na tisoče potnikov.

Državni ukrepi pomoči

Generalna uprava za civilno letalstvo (GCAA) je sporočila, da bo država krila stroške nastanitve in prehrane za potnike, katerih prihod ali odhod je bil odpovedan zaradi zaprtja zračnega prostora, povezanega s konfliktom.

Hoteli v Dubaju in Abu Dabiju gostom, ki bi morali že zapustiti sobe, a zaradi odpovedanih letov ne morejo odpotovati, podaljšujejo bivanje.

Letalske družbe prizadetim potnikom ponujajo celotno vračilo kupnine ali brezplačno spremembo rezervacije. Na letališčih so v okviru kriznih načrtov zagotovili tudi začasno oskrbo s hrano in pijačo.

Več mednarodnih letalskih družb, ki letijo v zalivsko regijo in iz nje, je odpovedalo ali preusmerilo lete. Motnje opisujejo kot najobsežnejše za letalski sektor v regiji po času pandemije.

Širše regionalne motnje

Kriza presega meje ZAE. Letališča v Katarju, Bahrajnu, Kuvajtu in Iraku so uvedla zaprtja ali omejitve delovanja, zaradi česar so letalske družbe prisiljene preusmerjati ali odpovedovati lete. Prevozniki iz Evrope in Azije so začasno ustavili polete v dele zalivske regije, nekatere tuje vlade pa so posodobile potovalna priporočila in državljanom svetovale, naj se izogibajo nenujnim potovanjem.

Posledica so množice potnikov, ki so obtičali na tranzitnih letališčih, kjer običajno vsak dan opravijo na tisoče letov.

Navodila za potnike

Oblasti potnike pozivajo, naj se na letališča ne odpravljajo brez predhodne potrditve statusa leta pri letalski družbi. Svetujejo jim, naj v rezervacijah posodobijo kontaktne podatke, da bodo pravočasno prejeli obvestila o odpovedih, vračilih ali spremembah letov.

Potnike opozarjajo tudi, naj sami ne odpovedujejo letov, preden to uradno stori letalska družba, saj bi to lahko vplivalo na upravičenost do vračila ali drugih ugodnosti. Tistim, ki potrebujejo dodatno pomoč, priporočajo, naj se obrnejo na svoja veleposlaništva ali konzulate.

Uradniki dodajajo, da bodo nadaljnje informacije o ponovnem odprtju zračnega prostora in obnovi letov odvisne od varnostnih ocen ter umirjanja vojaških napetosti. Do takrat je odločitev ZAE o kritju stroškov hotelov in obrokov namenjena blažitvi posledic za turiste, ki so zaradi krize obtičali v državi.

Več iz teme

koronavirusodpovedi letovZdruženi arabski emiratiletalski prometvojna
ZADNJE NOVICE
18:17
Bulvar  |  Domači trači
ZAPRT ZRAČNI PROSTOR

Znani Slovenec obtičal na Maldivih: Zganjati paniko nima smisla! A kriza je nastopila ...

Zvone Šeruga se je prvič s turistično agencijo odpravil na potovanje in čaka na odprtje Dubaja: »Na boljšem mestu težko bi bili«.
Nina Čakarić2. 3. 2026 | 18:17
18:13
Šport  |  Športni trači
ŠIM

Športne igre mladih prihajajo tudi v Severno Makedonijo

Severna Makedonija bo postala nova članica projekta Plazma športne igre mladih, uradni podpis pogodbe bo jutri ob 11. uri.
2. 3. 2026 | 18:13
18:11
Novice  |  Slovenija
KAOS NA BLIŽNJEM VZHODU

Po Slovence, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, pošiljajo dva čarterja

Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.
2. 3. 2026 | 18:11
18:07
Lifestyle  |  Svetovalnica
LESTVICA PNEVMATIK OD NAJSLABŠIH DO NAJBOLJŠIH

To so absolutno najslabše gume, ki jih NE SMETE natakniti na vaš avto

AMZS je objavil težko pričakovani test 16 različnih letnih pnevmatik.
2. 3. 2026 | 18:07
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREPOVED

Vse več mladoporočencev se strinja: na porokah bi to morali prepovedati

Vse pogosteje je na poročnih vabilih, spletnih straneh porok ali v kratkih sporočilih gostom mogoče zaslediti posebno opombo.
2. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: posvetite se refleksiji in sproščanju

V ospredju jutrišnjega dne je popolni Lunin mrk, ki sovpada s polno Luno v Devici.
2. 3. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki