Nenavadna objava na Facebooku je v kratkem času obnorela Hrvaško. Kristina Stipić išče moškega, ki bi se poročil z njo, vendar ne zaradi ljubezni. Njen cilj je povsem drugačen: želi si nazaj svoje dekliško priimek, je navedel Dnevnik.hr.

»Nujno se išče ženin s priimkom Stipić,« je zapisala Kristina in s svojo objavo sprožila val komentarjev, delitev in sporočil. Za na videz šaljivim oglasom pa se skriva nenavadna birokratska zgodba. Kristina je pojasnila, da je samohranilka in da se že tri leta sooča s sodnim postopkom. Zaradi tega, kot pravi sama, ne more pridobiti potrdila, ki ga potrebuje za uradno spremembo priimka in vrnitev svojega dekliškega priimka Stipić.

Poroka za nekaj dni, nato ločitev?

Njen načrt je preprost, a za mnoge precej nenavaden. Poiskala bi moškega s priimkom Stipić, z njim sklenila zakonsko zvezo, prevzela njegov priimek, nato pa bi sledila ločitev. Priimek bi ji ostal, ona pa bi se lahko vrnila k imenu, s katerim se poistoveti. »Romantika ni pogoj. Ljubezen ni obvezna. Kemija ni potrebna. Razumevanje hrvaške birokracije pa je zaželeno,« je zapisala v objavi. Dodala je, da ne išče življenjskega partnerja, ampak rešitev za težavo, v kateri se je znašla.

Bodočemu »ženinu« je ponudila tudi, da sama krije stroške poroke in ločitve, v zameno pa mu obljublja večno administrativno hvaležnost, kavo, kosilo in zgodbo za vnuke, ki ji nihče ne bo verjel.

Odziv presegel pričakovanja

Objava je hitro zaživela na družbenih omrežjih. Kristina je pozneje sporočila, da ji je Facebook skoraj »pokleknil« zaradi številnih sporočil, komentarjev in ponudb pomoči.

Javili naj bi se ji tudi moški s priimkom Stipić, ki so pripravljeni pomagati pri njeni nenavadni prošnji. »Veliko vas je, ki ste se ponudili, ljudje ste,« je zapisala in napovedala, da bo vse ponudbe še pregledala.

Oglas ni iskanje ljubezni

Kristina poudarja, da njen oglas ni iskanje ljubezni, ampak poskus, da bi se rešila zapleta, ki ga sama vidi kot posledico zapletenih pravil. Ali bo med številnimi ponudbami našla »svojega Stipića«, pa bo pokazal čas.