Kriza pri sosedih: ponujajo 2200 evrov plače, a delavcev ne najdejo

Iščete službo, govorite nemško in bi si želeli smučarsko sezono preživeti v objemu avstrijskih gora? Morda pa alpski hoteli, restavracije in gostinski lokali iščejo prav vas.

Podobno kot smo poleti poslušali težave, ki so jih imeli turistični delavci v obmorskih krajih, se zdaj dogaja v gorah, še posebej v Avstriji namreč močno primanjkuje delavcev v gostinstvu.

Kljub temu da v smučarskem središču Fliess na zahodu Avstrije, ponujajo 2200 evrov bruto plače, ki se lahko tudi zviša, poleg tega pa brezplačno nastanitev in hrano, namreč med domačimi iskalci zaposlitve niso našli kadra. Tako jim ni preostalo drugega, kot da preko avstrijskega zavoda za zaposlovanje ustrezne kadre poiščejo še v tujini.

Med epidemijo mnogo prekvalifikacij

Za zdaj je bilo tudi to sicer neuspešno, saj so menda dobili le dve prijavi na prosto delovno mesto, obe iz Maroka, piše portal Heute. Pogoj za zaposlitev je sicer ustrezno znanje nemščine, zaželene pa so tudi izkušnje z delom v strežbi hrane in pijače. Oseba, ki jo iščejo, naj bo »samostojna in predana delu ter prijazna«.

»Že pred epidemijo covida je bilo težko najti kvalificirane delavce iz Avstrije, zdaj pa je še veliko težje, saj se je mnogo tistih, ki so se prej preživljali s strežbo, med pandemijo, ko je vrata zaprlo mnogo gostinskih lokalov, prekvalificiralo,« je za omenjeni portal potarnal lastnik hotela v Fleissu, ki nujno išče natakarja ali natakarico za določen čas, in sicer od 18. decembra do 6. aprila prihodnje leto.