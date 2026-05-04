  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HANTAVIRUS

»Križarka smrti« zastala ob obali, oblasti ne dovolijo bolnim, da bi se izkrcali! (VIDEO)

Pojavljajo se novi podrobnosti drame na nizozemski križarki. Kaj je in kako se širi hantavirus?
Izbruh »hude akutne respiratorne bolezni« na krovu križarke v Atlantskem oceanu. FOTO: - Afp

Izbruh »hude akutne respiratorne bolezni« na krovu križarke v Atlantskem oceanu. FOTO: - Afp

Hantavirusi povzročijo hudo bolezen dihal. FOTO: Kateryna Kon/science Photo Libra Getty Images/science Photo Libra

Hantavirusi povzročijo hudo bolezen dihal. FOTO: Kateryna Kon/science Photo Libra Getty Images/science Photo Libra

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Ralph Dominguez/ Mediapunch/instarimages Via Reut

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Ralph Dominguez/ Mediapunch/instarimages Via Reut

Izbruh »hude akutne respiratorne bolezni« na krovu križarke v Atlantskem oceanu. FOTO: - Afp
Hantavirusi povzročijo hudo bolezen dihal. FOTO: Kateryna Kon/science Photo Libra Getty Images/science Photo Libra
Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Ralph Dominguez/ Mediapunch/instarimages Via Reut
A. G.
 4. 5. 2026 | 15:02
 4. 5. 2026 | 15:02
5:47
A+A-

Tri osebe so umrle, še tri pa zbolele po tem, ko naj bi na nizozemski križarki izbruhnil hantavirus, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči usodno respiratorno bolezen, poroča Reuters, ki se sklicuje na nedeljske izjave državnih oblasti in medijska poročila. Nizozemsko turistično podjetje Oceanwide Expeditions je v sporočilu navedlo, da »upravlja resno medicinsko situacijo« na polarni ekspedicijski ladji »MV Hondius«, ki se nahaja ob obali Zelenortskih otokov, otoške države v Atlantskem oceanu zahodno od afriške celine. Križarka je izplula iz Argentine pred približno tremi tedni z okoli 150 potniki in se ustavila na Antarktiki ter drugih lokacijah na poti proti Zelenortskim otokom, navajajo medijska poročila.

Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so tri osebe umrle po tem, ko je bilo na križarki »MV Hondius«, ki je plula po Atlantskem oceanu, potrjeno širjenje hantavirusa. BBC navaja, da je po podatkih spletne strani za spremljanje pomorskega prometa MarineTraffic ladja že vsaj 24 ur zasidrana ob obali Zelenortskih otokov. Podjetje Oceanwide Expeditions, lastnik križarke, je včeraj sporočilo, da oblasti Zelenortskih otokov niso izdale »nobene odobritve« za izkrcanje potnikov, ki potrebujejo medicinsko pomoč.

Britanski medij navaja, da so z ladje na obalo prepeljali trupli zakonskega para iz Nizozemske, starega 70 in 69 let, medtem ko je truplo tretjega umrlega potnika, prav tako nizozemskega državljana, še vedno na križarki. Poleg umrlih je prisotnost hantavirusa potrjena tudi pri 69-letnem Britancu, ki je bil prej izkrcan z ladje in se nahaja na oddelku intenzivne nege v bolnišnici v Johannesburgu v Južni Afriki. »Na ladji sta tudi dva bolna člana posadke, ki potrebujeta nujno oskrbo,« je navedeno v podjetju, ki upravlja križarko. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da preiskuje izbruh virusa. Laboratorijski testi so potrdili, da je ena od šestih obolelih oseb okužena s hantavirusom, so sporočili iz agencije.

Oceanwide Expeditions je sporočil, da oblasti Zelenortskih otokov niso dovolile izkrcanja potnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, ter da nizozemske oblasti poskušajo organizirati repatriacijo dveh potnikov s simptomi bolezni in telo enega od umrlih. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da je še pet sumljivih primerov pod preiskavo.

Kaj je hantavirus?

Hantavirus prenašajo glodavci, ljudje pa se okužijo z vdihavanjem delcev iz posušenih iztrebkov glodavcev. Okužbe se običajno pojavijo, ko virus pride v zrak iz urina, iztrebkov ali sline glodavcev, navaja ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Če se v tem obdobju pojavijo respiratorni simptomi, je smrtnost okoli 38 odstotna. Med letoma 1993 in 2022 je bilo v Ameriki zabeleženih 864 primerov hantavirusa, večinoma na podeželskih območjih zahodnih zveznih držav. Za okužbo s hantavirusom ni zdravila. Običajno se priporoča terapija za lajšanje simptomov.

Hantavirusi povzročijo hudo bolezen dihal. FOTO: Kateryna Kon/science Photo Libra Getty Images/science Photo Libra
Hantavirusi povzročijo hudo bolezen dihal. FOTO: Kateryna Kon/science Photo Libra Getty Images/science Photo Libra

Virus lahko povzroči dve hudi bolezni. Prva, hantavirusni pljučni sindrom (HPS), se najpogosteje začne z utrujenostjo, vročino in bolečinami v mišicah, nato sledijo glavoboli, omotica, vročina in težave z želodcem. Če se razvijejo respiratorni simptomi, je smrtnost približno 38-odstotna. Druga bolezen, hemoragična mrzlica z ledvičnim sindromom (HFRS), je hujša in predvsem prizadene ledvice. Kasnejši simptomi so lahko nizek krvni tlak, notranje krvavitve in akutna ledvična odpoved.

Koliko primerov je prijavljenih po svetu?

Ocenjuje se, da se vsako leto po svetu, predvsem v Evropi in Aziji, zabeleži 150.000 primerov HSN, po poročilu Nacionalnega inštituta za zdravje. Več kot polovica primerov se običajno pojavi na Kitajskem. Seul virus, eden glavnih sevov hantavirusa, ki ga prenašajo norveške podgane (rjave podgane), je razširjen po vsem svetu.

Kako se zdravi?

Za okužbe s hantavirusom ni specifičnega zdravljenja. CDC priporoča terapijo s kisikom, mehansko ventilacijo, protivirusna zdravila in dializo. Bolniki s hudimi simptomi so običajno nameščeni na intenzivno nego. V hudih primerih je lahko potrebna intubacija. CDC priporoča preprečevanje stika z glodavci v domovih ali na delovnih mestih, da se zmanjša izpostavljenost virusu. Priporoča tudi zapiranje dostopnih točk v kleteh ali podstrešjih, skozi katere lahko glodavci vstopijo v hiše. Pri čiščenju iztrebkov glodavcev se priporoča zaščitna oprema, da se prepreči vdihavanje kontaminiranega zraka.

Od virusa umrla tudi žena hollywoodskega igralca

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Ralph Dominguez/ Mediapunch/instarimages Via Reut
Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Ralph Dominguez/ Mediapunch/instarimages Via Reut

Februarja 2025 je Betsy Arakawa, žena oskarjevca Gena Hackmana, umrla zaradi respiratorne bolezni, povezane s hantavirusom. Medicinski preiskovalci verjamejo, da se je Arakawa okužila s HPS – najpogostejšim sevom v ZDA – kar je vodilo v njeno smrt. Gnezda in nekateri mrtvi glodavci so bili najdeni v pomožnih stavbah njene hiše, kjer je bilo najdeno tudi njeno truplo. Policijski zapisi kažejo, da je Arakawa v dneh pred smrtjo na internetu iskala informacije o simptomih gripe in covida-19, poroča Kurir.rs.

Več iz teme

bolezenokužbekrižarkesmrtturizemzdravjevirushantavirusni pljučni sindrom (HSP)hantavirus
ZADNJE NOVICE
16:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
BILO JU JE STRAH

Groza v mariborskem mestnem parku: »Iz grmovja je prišel mlad moški in začel hoditi proti nama«

Par je med večernim sprehodom naletel na neznanca, ki se je nahajal v bližini otroškega igrišča.
Kaja Grozina4. 5. 2026 | 16:18
16:10
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOOBILIZEM

Najbolj evropski Hyundaiev električar

Ioniq 3 izstopa z aerodinamično pojavo; novinca na slovenski trg pripeljejo jeseni.
Gašper Boncelj4. 5. 2026 | 16:10
15:54
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Na svoj 75. rojstni dan umrl znani slovenski dirigent

Tomaž Faganel je pomembno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov.
4. 5. 2026 | 15:54
15:36
Novice  |  Slovenija
VSE BLIŽJE DESNI VLADI?

Pogovori v zelo ozkem krogu, danes sestanek pri Janši. Kdo vse pride?

Pri imenih ministrskih kandidatov ima (neuradno) precej besede najverjetnejši mandatar, šef SDS.
4. 5. 2026 | 15:36
15:30
Novice  |  Slovenija
FORUM

Stevanović na prvem uradnem obisku v tujini, ne boste verjeli, komu je segel v roko (FOTO)

Predsednik DZ se udeležuje Konference predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta.
4. 5. 2026 | 15:30
15:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
STROKOVNJAK ZA TRAVMO IN ODVISNOSTI

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Bodite sočutni do sebe in drugih (Suzy)

Upokojeni zdravnik, pisec svetovnih uspešnic, priznani govorec in strokovnjak za travme, odvisnosti in otroški razvoj je cenjen zaradi raziskovanja in poznavanja tematik, povezanih z izkušnjami, ki so mu povzročile največ gorja – razvoj otroka, stres, zasvojenosti, spopadanje s travmo.
4. 5. 2026 | 15:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki