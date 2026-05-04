»Križarka smrti« zastala ob obali, oblasti ne dovolijo bolnim, da bi se izkrcali! (VIDEO)

Tri osebe so umrle, še tri pa zbolele po tem, ko naj bi na nizozemski križarki izbruhnil hantavirus, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči usodno respiratorno bolezen, poroča Reuters, ki se sklicuje na nedeljske izjave državnih oblasti in medijska poročila. Nizozemsko turistično podjetje Oceanwide Expeditions je v sporočilu navedlo, da »upravlja resno medicinsko situacijo« na polarni ekspedicijski ladji »MV Hondius«, ki se nahaja ob obali Zelenortskih otokov, otoške države v Atlantskem oceanu zahodno od afriške celine. Križarka je izplula iz Argentine pred približno tremi tedni z okoli 150 potniki in se ustavila na Antarktiki ter drugih lokacijah na poti proti Zelenortskim otokom, navajajo medijska poročila.

Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so tri osebe umrle po tem, ko je bilo na križarki »MV Hondius«, ki je plula po Atlantskem oceanu, potrjeno širjenje hantavirusa. BBC navaja, da je po podatkih spletne strani za spremljanje pomorskega prometa MarineTraffic ladja že vsaj 24 ur zasidrana ob obali Zelenortskih otokov. Podjetje Oceanwide Expeditions, lastnik križarke, je včeraj sporočilo, da oblasti Zelenortskih otokov niso izdale »nobene odobritve« za izkrcanje potnikov, ki potrebujejo medicinsko pomoč.

Britanski medij navaja, da so z ladje na obalo prepeljali trupli zakonskega para iz Nizozemske, starega 70 in 69 let, medtem ko je truplo tretjega umrlega potnika, prav tako nizozemskega državljana, še vedno na križarki. Poleg umrlih je prisotnost hantavirusa potrjena tudi pri 69-letnem Britancu, ki je bil prej izkrcan z ladje in se nahaja na oddelku intenzivne nege v bolnišnici v Johannesburgu v Južni Afriki. »Na ladji sta tudi dva bolna člana posadke, ki potrebujeta nujno oskrbo,« je navedeno v podjetju, ki upravlja križarko. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da preiskuje izbruh virusa. Laboratorijski testi so potrdili, da je ena od šestih obolelih oseb okužena s hantavirusom, so sporočili iz agencije.

Oceanwide Expeditions je sporočil, da oblasti Zelenortskih otokov niso dovolile izkrcanja potnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, ter da nizozemske oblasti poskušajo organizirati repatriacijo dveh potnikov s simptomi bolezni in telo enega od umrlih. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da je še pet sumljivih primerov pod preiskavo.

Kaj je hantavirus?

Hantavirus prenašajo glodavci, ljudje pa se okužijo z vdihavanjem delcev iz posušenih iztrebkov glodavcev. Okužbe se običajno pojavijo, ko virus pride v zrak iz urina, iztrebkov ali sline glodavcev, navaja ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Če se v tem obdobju pojavijo respiratorni simptomi, je smrtnost okoli 38 odstotna. Med letoma 1993 in 2022 je bilo v Ameriki zabeleženih 864 primerov hantavirusa, večinoma na podeželskih območjih zahodnih zveznih držav. Za okužbo s hantavirusom ni zdravila. Običajno se priporoča terapija za lajšanje simptomov.

Virus lahko povzroči dve hudi bolezni. Prva, hantavirusni pljučni sindrom (HPS), se najpogosteje začne z utrujenostjo, vročino in bolečinami v mišicah, nato sledijo glavoboli, omotica, vročina in težave z želodcem. Če se razvijejo respiratorni simptomi, je smrtnost približno 38-odstotna. Druga bolezen, hemoragična mrzlica z ledvičnim sindromom (HFRS), je hujša in predvsem prizadene ledvice. Kasnejši simptomi so lahko nizek krvni tlak, notranje krvavitve in akutna ledvična odpoved.

Koliko primerov je prijavljenih po svetu?

Ocenjuje se, da se vsako leto po svetu, predvsem v Evropi in Aziji, zabeleži 150.000 primerov HSN, po poročilu Nacionalnega inštituta za zdravje. Več kot polovica primerov se običajno pojavi na Kitajskem. Seul virus, eden glavnih sevov hantavirusa, ki ga prenašajo norveške podgane (rjave podgane), je razširjen po vsem svetu.

Kako se zdravi?

Za okužbe s hantavirusom ni specifičnega zdravljenja. CDC priporoča terapijo s kisikom, mehansko ventilacijo, protivirusna zdravila in dializo. Bolniki s hudimi simptomi so običajno nameščeni na intenzivno nego. V hudih primerih je lahko potrebna intubacija. CDC priporoča preprečevanje stika z glodavci v domovih ali na delovnih mestih, da se zmanjša izpostavljenost virusu. Priporoča tudi zapiranje dostopnih točk v kleteh ali podstrešjih, skozi katere lahko glodavci vstopijo v hiše. Pri čiščenju iztrebkov glodavcev se priporoča zaščitna oprema, da se prepreči vdihavanje kontaminiranega zraka.

Od virusa umrla tudi žena hollywoodskega igralca

Februarja 2025 je Betsy Arakawa, žena oskarjevca Gena Hackmana, umrla zaradi respiratorne bolezni, povezane s hantavirusom. Medicinski preiskovalci verjamejo, da se je Arakawa okužila s HPS – najpogostejšim sevom v ZDA – kar je vodilo v njeno smrt. Gnezda in nekateri mrtvi glodavci so bili najdeni v pomožnih stavbah njene hiše, kjer je bilo najdeno tudi njeno truplo. Policijski zapisi kažejo, da je Arakawa v dneh pred smrtjo na internetu iskala informacije o simptomih gripe in covida-19, poroča Kurir.rs.