Kupil hišo z idiličnim vrtom, potem pa šok! Zaradi enega detajla je bil ob več tisočakov

64-letni Michael McEvoy iz mesta Ramsgate v Veliki Britaniji je pred desetimi leti z ženo kupil hišo s čudovitim vrtom, kjer je na koncu rasel visok bambus, ki jim je dajal zasebnost pred sosedi. Deset let ni bilo z njim nobenih težav, potem pa je letošnje vroče, vlažno poletje sprožilo pravo »eksplozijo« rasti. Bambus je začel divje poganjati, neopazno se je razrastel za lopo, prebil skozi beton in prodrl v dva sosednja vrta. Izkazalo se je, da gre za invazivno vrsto, ki jo strokovnjaki primerjajo z japonskim dresnikom. Ko so odstranili lopo in betonske temelje, so pod njo našli gosto prepleteno mrežo korenik, ki so se širile več metrov naokrog.

Simbolična fotografija. FOTO: Matea Inja Šaronja

McEvoy je moral poklicati specializirano podjetje, da so bambus strokovno odstranili, račun pa je znašal več tisoč evrov. Zdaj ima še petletno zavarovanje, če bi se rastlina vrnila. Vsem, ki se zanimajo za nakup nepremičnine, zato polaga na srce, naj imajo med ogledi oči na pecljih in posebej pazijo na bambus: po njegovih besedah sta imela z ženo srečo, da je bil problem na skrajnem delu vrta, daleč od hiše – če bi bil blizu temeljev, bi bile posledice lahko veliko hujše. Hvaležen je tudi sosedom, ki so bili razumni in so se bili pripravljeni dogovoriti; zgodba bi se sicer lahko hitro sprevrgla v hud sosedski spor.

Opozarja kupce nepremičnin, naj ob ogledih dobro preverijo vrtove, in bodo zelo pozorni na bambus, saj ta ne ogroža le temeljev hiše, ampak lahko povzroči tudi pravne in sosedske težave. Veliko ljudi sploh ne ve, kako invaziven je bambus lahko v resnici. Strokovnjakinja svetuje, naj kupci ob sumu na bambus naročijo strokovni pregled in po potrebi zahtevajo nižjo kupnino – da ne bi, tako kot Michael, šele po nakupu ugotovili, da je najdražji del hiše prav »okrasni« grm na koncu vrta.