Kupila kremo za sončenje in to hitro obžalovala, poglejte te neprijetne posledice (VIDEO)

Kreme za sončenje so preproste za uporabo, saj jih je treba le nanesti na kožo in razmazati, da ščitijo pred negativnimi posledicami izpostavljanja sončnim žarkom.

Krema za sončenje lahko pomembno zmanjša nevarnost opeklin, prezgodnjega staranja kože in poškodb zaradi ultravijoličnega sevanja, vendar le, če jo uporabljamo pravilno. Tanka plast, en sam jutranji nanos ali visok zaščitni faktor sami po sebi niso dovolj. Na embalaži poiščite oznako SZF oziroma SPF 30 ali več ter podatek, da izdelek zagotavlja širokospektralno zaščito pred žarki UVA in UVB. Oznaka SPF se nanaša predvsem na zaščito pred UVB-žarki, ki povzročajo sončne opekline. Zaščito pred UVA-žarki v Evropski uniji praviloma označuje napis UVA v krogu.

A očitno vedno ni tako. Tako je ženska na TikToku delila svojo izkušnjo s kremo za sončenje. Uporabila jo je kremo, vendar je ni razmazala, zato je na hrbtu ostala z zelo zanimivim vzorcem zagorelosti.

Tudi ob oblačnem vremenu zaščite ne smemo zanemariti. Velik del UV-sevanja prodre skozi oblake, izpostavljenost pa lahko povečajo še odboji od vode, peska in drugih svetlih površin.