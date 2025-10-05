Labradorca iz angleške opatije sta se upokojila

Galerija
Priljubljena labradorca Eric in Flo iz opatije Tewkesbury v Gloucestershiru v Veliki Britaniji sta postala upokojenca. Ob tem mejniku je njun skrbnik, glavni župnik v opatiji Chris Skepper, pripravil zabavo, ki se je je udeležilo na desetine oboževalcev in prijateljev pasjega para.
Psa sta kmalu postala prava znamenitost, v cerkev sta privabila ljudi z vsega sveta, za kar jima je bil župnik nadvse hvaležen. »Ugotovili smo, da ljudje niso več tako vajeni hoditi v cerkev, in ko pridejo noter, so nekoliko zaskrbljeni. Ko pa tam zagledajo Erica in Flo, se jim po navadi nariše nasmeh na obraz,« je komentiral Skepper.
V penzijo gresta zaradi nizkih temperatur.
Ker pa psa nista več najmlajša, on je star 10 let, ona 11, se torej zdaj zaradi nizkih temperatur odpravljata v pokoj. Zimo bosta vsekakor preživela doma, a njun lastnik obljublja, da se bosta, ko bodo temperature znova bolj ugodne, zagotovo pojavljala na različnih dogodkih v organizaciji opatije. Zagotovo bosta tam, ko bo potekalo tradicionalno branje pravljic pod luno, ki je namenjeno najmlajšim obiskovalcem.