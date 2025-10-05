Labradorca iz angleške opatije sta se upokojila

Priljubljena labradorca Eric in Flo iz opatije Tewkesbury v Gloucestershiru v Veliki Britaniji sta postala upokojenca. Ob tem mejniku je njun skrbnik, glavni župnik v opatiji Chris Skepper, pripravil zabavo, ki se je je udeležilo na desetine oboževalcev in prijateljev pasjega para.

Ljudje so bili zaradi psov v cerkvi bolj sproščeni. FOTO: Jack Boskett/Profimedia

Eric in Flo sta postala uradna sodelavca cerkve lansko leto, in to potem, ko ju je Skepper zalotil, da delata družbo žalujoči ženski, ki je bila preveč strta, da bi se udeležila maše zadušnice. Izdelati jima je dal celo uradni službeni kartici. Delo pomočnikov jima je zaupal v obdobju, ko sta bili njegova žena in hči, ki sicer skrbita za psa, na obisku pri družini na Novi Zelandiji, zato je župnik z vključevanjem psov v cerkvene zadeve ubil dve muhi na en mah. Obiskovalci cerkve so bili navdušeni, služba pa je prinašala veselje tudi štirinožcema. »Takoj ko ju spravim iz avta in jima nadenem povodca, vesta, kaj se dogaja, in prideta noter, mahata z repom in sta zelo srečna,« je medijem povedal njun lastnik.

Psa sta kmalu postala prava znamenitost, v cerkev sta privabila ljudi z vsega sveta, za kar jima je bil župnik nadvse hvaležen. »Ugotovili smo, da ljudje niso več tako vajeni hoditi v cerkev, in ko pridejo noter, so nekoliko zaskrbljeni. Ko pa tam zagledajo Erica in Flo, se jim po navadi nariše nasmeh na obraz,« je komentiral Skepper.

V penzijo gresta zaradi nizkih temperatur.

Ker pa psa nista več najmlajša, on je star 10 let, ona 11, se torej zdaj zaradi nizkih temperatur odpravljata v pokoj. Zimo bosta vsekakor preživela doma, a njun lastnik obljublja, da se bosta, ko bodo temperature znova bolj ugodne, zagotovo pojavljala na različnih dogodkih v organizaciji opatije. Zagotovo bosta tam, ko bo potekalo tradicionalno branje pravljic pod luno, ki je namenjeno najmlajšim obiskovalcem.