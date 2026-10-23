Lastniki Facebooka morajo plačati 25 milijard dolarjev kazni zaradi zavajanja uporabnikov

Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je družbi Meta danes naložilo plačilo 25 milijard dolarjev kazni zaradi zavajanja uporabnikov glede zasebnosti in moderiranja vsebin na Facebooku, poročajo ameriški mediji. Primer je povezan s škandalom Cambridge Analytica.

Porota je septembra ugotovila, da je podjetje kršilo državno zakonodajo o varstvu potrošnikov v več kot 43 milijonih primerov. Sodnik Francis Mathew je določil kazen, ki je nižja od zneska med 35 in 40 milijardami dolarjev, kolikor je zahtevala Nova Mehika, vendar bistveno višja od največ 3,4 milijarde dolarjev, kolikor je po navedbah zagovornikov predlagala lastnica Facebooka, poroča televizija ABC.

Primer je povezan s škandalom Cambridge Analytica, v katerem je britansko svetovalno podjetje pridobilo podatke približno 87 milijonov uporabniških profilov na Facebooku in jih uporabilo za pripravo ciljno usmerjenih političnih oglasov pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016. Med naročniki podjetja, ki ne deluje več, je bila tudi predsedniška kampanja Donalda Trumpa.

Porota je ugotovila, da je Facebook uporabnike zavajal glede varovanja zasebnosti in moderiranja vsebin ter s tem kršil zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pri presoji je obravnavala 34 različnih primerov domnevno zavajajočih izjav, pri čemer je na koncu ugotovila več kot 43 milijonov kršitev.

Druge zvezne države v poravnavo

Nova Mehika je edina zvezna država, ki se je po škandalu odločila za sodni postopek, medtem ko se je 48 drugih držav avgusta z Meto dogovorilo o poravnavi v višini 18 milijard dolarjev. Dogovor je med drugim predvideval oprostitev prihodnje odgovornosti družbe v povezavi s kršitvijo zasebnosti v primeru Cambridge Analytica. Florida prav tako ni pristopila k poravnavi.

Odvetniki Nove Mehike so trdili, da so zavajajoče javne izjave Facebooka o zasebnosti prizadele celotno prebivalstvo države, ne le uporabnikov družbenega omrežja. Meta je nasprotno zatrjevala, da država ni dokazala, da so bile izjave dejansko zavajajoče ali da je zaradi njih kdo utrpel škodo.

Simbolična fotografija. FOTO: Reuters

Meta se bo na odločitev pritožila. Njeni odvetniki izpodbijajo tako dokaze kot način izračuna števila kršitev, kar bi lahko vplivalo na končno višino kazni. Trdijo tudi, da se zakonodaja o varstvu potrošnikov ne bi smela uporabljati za prebivalce, ki v času domnevnih kršitev niso uporabljali Facebooka.

Podjetje je med sojenjem poudarjalo, da so bili dokazi države zastareli in da je v petih letih zbiranja gradiva odkrila le še en primer kršitve varnosti podatkov. Porota je v eni od točk pritrdila obrambi ter ugotovila, da država ni dokazala, da je Facebook lažno zatrjeval, da odstranjuje škodljive vsebine, vključno z dezinformacijami o pandemiji covida-19.

Pravosodni minister Nove Mehike Raul Torrez je napovedal, da bo ves denar, ki ga bo država prejela, namenjen posebnemu skladu za izobraževanje.