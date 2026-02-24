Le dan po Trumpovem ukazu o objavi je izginilo na milijone tajnih vladnih dokumentov

Le dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump agencijam naročil začetek postopka razkritja vseh dokumentov o neznanih letečih predmetih in morebitnem zunajzemeljskem življenju, je z interneta izginil obsežen arhiv razkritih vladnih gradiv. Spletna stran The Black Vault, znana zbirka deklasificiranih dokumentov, je ostala brez več sto gigabajtov podatkov. Izginile so datoteke o tajnih projektih Cie, dokumenti, povezani z atentatom na Johna F. Kennedyja, ter številna gradiva o domnevnih srečanjih z NLP.

Ustanovitelj strani John Greenewald ml. je sporočil, da je bil glavni strežnik sistematično izpraznjen. Po njegovih besedah so se brez opozorila spremenile lastniške pravice in dovoljenja za dostop do datotek, nato pa so bili podatki izbrisani. Gostitelj strežnika naj bi mu povedal, da je šlo za brisanje, ne za tehnično okvaro. Greenewald je dogodek označil kot nenavaden, glede na časovno sovpadanje s predsednikovim ukazom, vendar ni želel špekulirati. Zapisal je: »Po mojem mnenju je šlo za zelo nenavadno časovno sovpadanje z vzdrževanjem strežnika, ki se je ponesrečilo.« Ob tem je dodal, da ne more izključiti niti drugih možnosti, a da za zdaj nima dokazov o namernem izbrisu.

The Black Vault velja za eno največjih zbirk deklasificiranih ameriških dokumentov, ki jih je Greenewald zbiral tri desetletja. Arhiv obsega približno 3,8 milijona datotek iz zadnjih 80 let. Kljub izbrisu podatki niso izgubljeni. Raziskovalec je potrdil, da je imel celoten arhiv varnostno kopiran na več ločenih lokacijah, zato je bila stran kmalu ponovno vzpostavljena. Kljub temu so se pojavila vprašanja o transparentnosti in varnosti občutljivih dokumentov ter o tem, kaj se v resnici skriva v ozadju.