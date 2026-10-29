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Le nekaj dni po tem, ko so sodniku zaradi našega jezika grozili s smrtjo, je avstrijski predsednik presenetil s slovenščino: »Dober večer!«

Avstrijski predsednik je v televizijskem nagovoru ob državnem prazniku državljane pozdravil tudi v slovenščini in poudaril pomen spoštovanja narodnih manjšin.
FOTO: Elisabeth Mandl Reuters
FOTO: Elisabeth Mandl Reuters
G. P.
 29. 10. 2026 | 14:02
4:37
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Avstrijski zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je v ponedeljek ob državnem prazniku Avstrijce nagovoril nekoliko drugače kot običajno. Svoj televizijski govor je namreč začel s pozdravi v štirih jezikih, med njimi tudi v slovenščini. »Dober večer!« je dejal pred kamerami avstrijske radiotelevizije ORF in s tem izpostavil jezikovno raznolikost države.

Predsednik je državljane nagovoril še v hrvaščini, madžarščini in nemščini. Poudaril je, da so vsi ti jeziki del avstrijske družbe in njene zgodovine. »Ljudstvo smo mi vsi,« je bilo eno osrednjih sporočil njegovega govora. Po njegovih besedah narod sestavljajo vsi prebivalci države, ne glede na njihov materni jezik, veroizpoved ali politično prepričanje.

»Ne dovolimo, da nas razdvajajo«

Van der Bellen je v nagovoru ob 26. oktobru, avstrijskem nacionalnem prazniku, pozval k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju in pripravljenosti na sklepanje kompromisov. Opozoril je, da družba ne sme dopustiti razdvajanja na tiste, ki naj bi predstavljali »pravo ljudstvo«, in vse druge. Takšno razmišljanje bi po njegovih besedah državo vodilo v pogubo.

Spomnil je na zgodovino Avstrije, nacistično diktaturo in odgovornost Avstrijcev za zločine holokavsta. Poudaril je, da se je država po drugi svetovni vojni razvila v uspešno demokracijo prav zaradi pripravljenosti na sodelovanje in spoštovanje drugače mislečih. Avstrija je 26. oktobra praznovala 71. obletnico sprejetja zakona o trajni nevtralnosti, ki je leta 1955 pomenil pomemben korak k ponovni vzpostavitvi njene popolne suverenosti.

FOTO: Elisabeth Mandl Reuters
FOTO: Elisabeth Mandl Reuters

Pred dnevi zaradi slovenščine sodniku grozili s smrtjo

Predsednikovo sporočilo o spoštovanju jezikovne raznolikosti je še posebej pomenljivo v luči dogajanja na avstrijskem Koroškem. Kot smo poročali prejšnji teden, je Manfred Herrnhofer, predsednik Deželnega sodišča v Celovcu, razkril, da je zaradi prizadevanj za večjo uporabo slovenščine v avstrijskem pravosodju prejemal celo smrtne grožnje.

Šestdesetletnemu sodniku so nasprotniki njegovih prizadevanj očitali, da želi pravosodje »slovenizirati«. Sam je pojasnil, da so grožnje prihajale z desne strani političnega prostora, vendar ga niso odvrnile od njegovih ciljev. Herrnhofer se zavzema za to, da bi lahko pripadniki slovenske narodne skupnosti svoje pravice lažje uveljavljali v maternem jeziku. Med drugim želi na sodiščih v Celovcu in Velikovcu uvesti dvojezične napise ter povečati dostopnost informacij v slovenščini.

Sam se slovenščine tudi uči. Že leta 2015 je na celovškem sodišču organiziral prvi tečaj slovenskega jezika za zaposlene, z učenjem pa namerava nadaljevati tudi letos.

Slovenščina na sodiščih dobiva več prostora

Kot smo že pisali, bodo 1. januarja 2027 na avstrijskem Koroškem začele veljati spremembe, s katerimi se bo območje sodnega poslovanja, povezanega z uporabo slovenščine, razširilo z dosedanjih 11 na 27 občin. V Celovcu in Velikovcu bodo vzpostavili posebna dvojezična centra, kjer bodo slovensko govorečim prebivalcem na voljo informacije o sodnih postopkih in pravnih zadevah.

Kljub temu bo izvajanje sodnih obravnav v slovenščini še naprej omejeno predvsem na Pliberk in Borovlje. Herrnhofer je opozoril tudi na pomanjkanje sodnikov, ki govorijo oba jezika. Prav zato si želi, da bi znanje slovenščine postalo pomembnejša prednost pri zaposlovanju novih sodnikov.

Sicer pa to ni prvič, da je Van der Bellen javno spregovoril slovensko oziroma poudaril pravice slovenske narodne skupnosti. Oktobra 2020 se je ob stoti obletnici koroškega plebiscita v Celovcu koroškim Slovencem tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničevanju njihovih ustavnih pravic. Takrat je poudaril, da je slovenska narodna skupnost samoumeven del Koroške in Avstrije.

O pomembnem koraku smo poročali tudi februarja 2021, ko je bil zakon o podpori ob stoletnici koroškega plebiscita prvič v zgodovini druge avstrijske republike objavljen tudi v slovenskem jeziku. Takratni slovenski predsednik Borut Pahor je to označil za zgodovinski korak v odnosih med državama.

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