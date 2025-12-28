Ledeni začetek 2026.: V Evropo prihaja polarni udar, bo Slovenijo zajela prava zima?

Danes bo večinoma jasno. Sprva bo po nižinah megla, ki se bo čez dan ponekod dvignila v nizko oblačnost in se prehodno razkrojila. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Obeti

V ponedeljek bo jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki bo predvsem v vzhodni Sloveniji vztrajala večji del dneva. Ob morju bo proti večeru nastalo nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v mraziščih Notranjske do -12, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, v krajih z meglo pa le okoli 0 stopinj Celzija.

V torek se bo od severa zmerno pooblačilo, megla po nižinah se bo čez dan večinoma razkrojila. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. V sredo bo dokaj sončno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter.

Decembra smo se večinoma “kuhali” v vlažnem atlantskem vremenu, a ob koncu leta se očitno zgodba obrača na glavo. Nad severnim Atlantikom in Skandinavijo se je postavil močan zračni “zid”, meteorologi mu rečejo Rexov blok. V praksi to pomeni: blag oceanski zrak ne more več normalno pritekati proti nam, zato se odpre pot za mrzel, celinski zrak z vzhoda in severovzhoda. In ta zna ugrizniti.

Zakaj se to dogaja?

Veliko ima pri tem polarni vrtinec, To je ogromna “reka” ledenega zraka, ki običajno kroži nad Severnim polom in tam zadržuje najhujši mraz. Konec novembra pa se je visoko v ozračju zgodilo nekaj nenavadnega: prišlo je do hitrega segrevanja, ki je ta vrtinec oslabil. Ko je vrtinec šibkejši, mraz lažje pobegne proti jugu. V valovih se spušča čez Evropo in prinese prave zimske razmere.

Svoje doda še La Niña (pojan, ki prinese hladnejše razmere v Tihem oceanu op.p.). Ni garancije, da bo v Evropi zaradi tega vedno enako, a statistično pogosteje prinese ravno takšne “blokade” v ozračju. Posledica so veliki kontrasti. Nad Atlantikom še vedno divjajo cikloni, nad celino pa se lahko naredi dolgo stabilno in zelo mrzlo.

Kako kažejo modeli?

Modeli za zdaj kažejo, da se bo Evropa v januarju precej jasno razdelila: zahod in jug (Britanija, Francija, Španija, večji del Italije): večinoma milejše, a mokro z dežjem, meglo, tu in tam malo dežja s snegom.

Sever, sredina in vzhod (Skandinavija, srednja in vzhodna Evropa): precej bolj zimsko, več možnosti za sneg in trdovratnejšo zmrzal. Posebej napeto bo v srednji Evropi (Nemčija, Poljska, Češka, Avstrija), kjer se bosta tepla vlažen atlantski in leden celinski zrak. Napovedi govorijo o vsaj enem do dveh močnejših hladnih valov v januarju, predvsem v prvi polovici meseca, ko lahko temperature konkretno padejo pod ničlo. V nižinah ne pričakujejo večmetrskih snežnih odej, a mraz in občasni sneg v mestih, kot so Berlin, Varšava in Praga, naj bi bila pogosta.

V Sloveniji in Balkanu takšna postavitev pogosto pomeni “pravo zimo”. Ko se z vzhoda spusti mrzel zrak, iz Sredozemlja pa pride vlaga, je recept jasen: sneg, predvsem v gorah. Dinaridi, Alpe in Karpati lahko dobijo veliko novega snega. Skratka: december je bil mehak, januar pa zna pokazati zobe, piše WXCharts.eu.