Legendarni Bob Dylan v črnem in s kapuco na glavi obiskal papeža (FOTO)

Legendarni ameriški glasbenik in Nobelov nagrajenec Bob Dylan je v sredo obiskal Vatikan, kjer ga je v Apostolski palači sprejel papež Leon XIV. Srečanje dveh znamenitih Američanov je bilo kratko, a simbolično, saj ju poleg ameriških korenin povezujejo tudi zanimanje za glasbo, duhovnost in sporočila o miru.

Papež Leon XIV., ki je star 71 let in prihaja iz Chicaga, je znan tudi kot poznavalec Dylanovega ustvarjanja. Glasbeniku je ob srečanju podaril rožni venec, Dylan pa mu je izročil izvod svoje avtobiografije Chronicles: Volume One. Fotografije iz Vatikana so pokazale zanimiv kontrast med papežem v tradicionalni beli obleki in 85-letnim glasbenikom, ki je nosil črne rokavice in črno jakno s kapuco.

Srečanje ni bilo naključno. Leon XIV. je že julija letos v predgovoru knjige Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift uporabil verze iz Dylanove protivojne skladbe Go Away You Bomb. Pesem je nastala leta 1963, v času hladne vojne, ko je svet živel v strahu pred jedrskim spopadom. Zanimivo je, da skladba nikoli ni bila uradno posneta ali izdana na glasbenem albumu, njen izvirni rokopis so odkrili šele leta 2013. Papež je Dylanove besede uporabil kot opozorilo pred novo oboroževalno tekmo in nevarnostjo jedrskega orožja. Prav zato ima njuno srečanje tudi širši pomen.

Papež je Dylanove besede uporabil kot opozorilo pred novo oboroževalno tekmo in nevarnostjo jedrskega orožja.

Za Dylana to sicer ni bilo prvo srečanje s papežem. Leta 1997 je nastopil na evharističnem kongresu v italijanski Bologni pred Janezom Pavlom II. in približno 300.000 mladimi. Tedaj je med drugim izvedel tudi znamenito pesem Knockin' on Heaven's Door. Janez Pavel II. pa je v svojem nagovoru mladim pozneje citiral njegovo skladbo Blowin' in the Wind in njeno vprašanje o človekovem dostojanstvu povezal s krščanskim sporočilom.

Dylan, ki je 2016. prejel Nobelovo nagrado za književnost, velja za enega najvplivnejših kantavtorjev sodobnega časa. Njegove pesmi že več kot šest desetletij odpirajo vprašanja vojne, svobode, vere, ljubezni in človekove odgovornosti.