Legendarni glasbenik je jasen: Pubi morajo ostati

Tony Hadley, nekdanji pevec kultne skupine 80. let Spandau Ballet, pozneje pa solist, se je v domači Angliji zavzel za ohranitev značilnih angleških podeželskih gostiln – pubov. Podpira akcijo za ohranitev teh, trenutno si prizadeva za pub The Rose & Thistle v Haddenhamu blizu Oxforda. »Iskreno podpiram lokalno skupnost pri prizadevanjih, da bi The Rose & Thistle spet odprli. To je fantastičen mali pub, ki sem ga velikokrat obiskal. Moramo ohraniti te naše značilne, nepogrešljive podeželske krčme,« je poudaril in pozval somišljenike, da z nakupom delnic podprejo kampanjo.

750 TISOČAKOV so zbrali za The Crown.

The Rose & Thistle ni edini pub, ki je deležen Hadleyjeve podpore. Že predlani je priljubljeni pevec podprl kampanjo za ohranitev puba Hundred of Ashendon; tedaj so zbrali kar 550.000 funtov (635.000 evrov). Prav tako je podprl ponovno odprtje puba The Crown v Cuddingtonu, v kampanji so zbrali 650.000 funtov (750.000 evrov). »Zakaj podpiram te kampanje? Zato ker menim, da so pubi ključna središča skupnosti, sploh v podeželskih vasicah. Ko je pub odprt, ga moraš nujno uporabljati. Lahko je reči, da želiš iti v pub, ampak moraš poskrbeti, da res greš. Le tako bodo obstali in delovali še naprej,« meni Tony Hadley, ki je 2. junija dopolnil 66 let.

Zaslovel je s skupino Spandau Ballet. FOTO: Promocijsko gradivo

Ko je v enem od takšnih pubov rojstni dan praznovala Hadleyjeva žena, je na zabavo prišla vsa vasica, se je spomnil Hadley, ki avgusta letos prihaja tudi v Avditorij v Portorož. Kot velik ljubitelj piva ima navado, da ga poskusi povsod, kjer nastopa. Ko je pred leti nastopil na festivalu Pivo in cvetje, je poskusil tudi laškega in dejal, da je dober. Doma pa ima najraje piva majhnih lokalnih pivovarn. The Rose & Thistle, za katerega kampanjska akcija poteka prav te dni, je ikonični pub v središču Haddenhama, ob vaškem trgu in nasproti cerkve. Leta 2019 je krčma zaprla vrata, in čeprav so bili lastniki prepričani, da zgolj začasno, je pub zdaj na prodaj in v nevarnosti, da bo preurejen v stanovanjski objekt. Ko pub enkrat spremenijo v hišo, pa ga je skoraj nemogoče oživiti, menijo poznavalci razmer. »Če ne naredimo ničesar, lahko pub za vedno izgubimo. Potrebujemo vašo pomoč, da to ne bo konec The Rose & Thistle,« pozivajo v kampanji.

Podporniki so optimisti, saj so pred kratkim uspešno sklenili zbiralno akcijo za pub The Crown. »V manj kot štirih mesecih trdega dela, odločnosti in neverjetne podpore skupnosti z veseljem sporočamo, da je nakup The Crown zdaj uspešno zaključen. Ta mejnik pomeni začetek novega poglavja za naš pub in širšo skupnost,« so sporočili.