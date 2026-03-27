Legendarni reševalec koal odhaja v pokoj

Avstralija se poslavlja od štirinožnega junaka. Bear pasme avstralski ovčar, ki je med katastrofalnimi požari v sezoni 2019/20 pomagal najti več kot sto koal, po desetletju službe odhaja v pokoj. Zgodba psa, ki je v času opustošenja postal simbol upanja, je znova ganila številne ljubitelje živali. Bear je star 11 let. Pred desetimi leti so ga vključili v reševalne in naravovarstvene akcije ter ga izurili za iskanje koal in drugih prostoživečih živali, ki po naravnih nesrečah ali drugih krizah potrebujejo pomoč. Delal je z mednarodno organizacijo za pomoč živalim IFAW in z ekipo reševalcev s psi pri univerzi Sunshine Coast.

Bear bo zdaj znova zgolj hišni ljubljenček.

Med t. i. črnim poletjem je z izjemnim vohom iskal preživele koale v požganih gozdovih. Takrat je postal eden najbolj prepoznavnih živalskih obrazov katastrofe, ki je pretresla Avstralijo in svet. Po poročanju IFAW je pomagal najti več kot sto koal, številne med njimi so nato veterinarji uspešno oskrbeli. Bearova zgodba je posebna tudi zato, ker sprva sploh ni veljal za idealnega hišnega psa. Zaradi ogromno energije se je izkazalo, da potrebuje delo in gibanje, prav to pa ga je nazadnje pripeljalo do vloge reševalnega psa. Na univerzi Sunshine Coast poudarjajo, da je bil prav njegov izjemen voh odločilen, da so ga usposobili za zaznavanje živih koal, kar je bila zelo pomembna prednost na požganih in težko dostopnih območjih.

Ob njegovi upokojitvi so v organizaciji poudarili, da Bear ni bil le del ekipe, ampak tudi ambasador zaščite koal. Njegova nekdanja vodnica in naravovarstvenica Romane Cristescu je priznala, da si težko predstavlja delo brez njega, saj sta v vseh teh letih postala izjemno uigran tandem. Zdaj bo Bear znova predvsem hišni ljubljenček. Po letih napornega dela ga čaka zaslužen mirnejši vsakdanjik.