Leon XIV. piše zgodovino: kot prvi papež se je udeležil takšne procesije

Papež Leon XIV. je v soboto postal prvi papež v zgodovini, ki se je udeležil procesije z ladjami na jezeru Albano. Gre za vulkansko jezero v eni od dvajsetih dežel, ki sestavljajo Italijo, v Laciju, približno 20 km jugovzhodno od Rima, pri mestu Castel Gandolfo. Papež je najprej daroval mašo ob prazniku Marije, gospe jezera v cerkvi Maria Santissima del Lago (Madonna del Lago) tik ob jezeru Albano.

V pridigi se je osredotočil na krščansko sporočilo ljubezni in odpuščanja. Hkrati je zbrane spomnil, da so kristjani tudi danes v različnih delih sveta preganjani in ubiti zaradi svoje vere. Verniki so nato z Marijinim kipom odšli iz cerkve in pot nadaljevali do brega, kjer so kip prenesli na posebno ladjo. Nanjo je nato stopil tudi papež. Približno 25 minut je tako potoval po jezeru, pri čemer je bil na sprednjem delu čolna postavljen Marijin kip, za njim pa je bil papež pod rumeno-belo zastavo Vatikana. Pot namreč spominja na biblijsko zgodbo o Jezusu, ki je prišel k svojim prestrašenim učencem na Galilejskem jezeru, ki jih je ujela nevihta, in jih pozval k veri in molitvi. Ko je papež prispel na nabrežje, je pred Marijinim kipom molil za »vse ljudi na zemlji«. Posebej je prosil Mater božjo, naj se obrne na tiste, ki jih je vojna ranila. Po poročanju portala Vatikan news je praznik gospe jezera med prebivalci Castel Gandolfa zelo cenjen, pa čeprav je njegova zgodovina relativno kratka.

Praznik gospe jezera je med prebivalci Castel Gandolfa zelo cenjen.

Začel se je v Marijinem letu 1954 na pobudo takratnega župnika Dina Selle, z namenom vključitve vseh, ki so delali okoli jezera. Cerkev je bila zgrajena 23 let pozneje. Poleg papeža Pavla VI., ki jo je posvetil pred 49 leti, je cerkev Maria Santissima del Lago leta 1979 obiskal tudi papež Janez Pavel II. Oba papeža sta sodelovala v procesiji, čeprav nobeden ni potoval po vodnem delu.