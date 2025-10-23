Lepa in tragična: resnica o cesarici, ki je zaznamovala Evropo

Pri Cankarjevi založbi je izšla monografija Sisi, nerazumljena cesarica uveljavljenega zgodovinarja dr. Gregorja Antoličiča, ki jo bodo predstavili ta petek ob 17. uri v Mestnem muzeju Ljubljana na Gosposki 15. Z avtorjem se bo pogovarjal urednik knjige Tine Logar.

Pri Cankarjevi založbi je izšla monografija o Sisi. FOTO: Wikipedia, Javna Domena

Cesarica, ki se je v zgodovino vpisala kot večno mlada, gotovo spada med najbolj zanimive, vznemirljive in tudi nerazumljene zgodovinske osebnosti. Redkokatera vladarica je bila deležna tako velike pozornosti in zanimanja, tako s strani strokovne kot tudi laične javnosti. O Sisi je bilo napisanih nešteto knjig in romanov, posnetih veliko filmov in televizijskih serij, njeno življenje je služilo tudi kot podlaga za muzikal. Medtem ko je tudi med slovensko javnostjo, predvsem na podlagi filmov in serij, v preteklih letih raslo zanimanje za našo nekdanjo cesarico, na knjižne police ni priromala celovita biografija izpod peresa slovenskega avtorja.

Pravzaprav so zadnje slovenske biografije cesarice, pri katerih gre v bistvu za hagiografije, nastale v času njene smrti. S pričujočo knjigo tako na slovenske knjižne police prihaja prva biografija slovenskega avtorja, ki poskuša ob predstavitvi življenjske poti znamenite Sisi odgovoriti tudi na vprašanje, kakšen odnos je imela do Slovencev in kako so Slovenci gledali nanjo.