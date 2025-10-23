Lepa in tragična: resnica o cesarici, ki je zaznamovala Evropo

Galerija
Pri Cankarjevi založbi je izšla monografija Sisi, nerazumljena cesarica uveljavljenega zgodovinarja dr. Gregorja Antoličiča, ki jo bodo predstavili ta petek ob 17. uri v Mestnem muzeju Ljubljana na Gosposki 15. Z avtorjem se bo pogovarjal urednik knjige Tine Logar.
Sisi spada med najbolj zanimive, vznemirljive in tudi nerazumljene zgodovinske osebnosti.
Pravzaprav so zadnje slovenske biografije cesarice, pri katerih gre v bistvu za hagiografije, nastale v času njene smrti. S pričujočo knjigo tako na slovenske knjižne police prihaja prva biografija slovenskega avtorja, ki poskuša ob predstavitvi življenjske poti znamenite Sisi odgovoriti tudi na vprašanje, kakšen odnos je imela do Slovencev in kako so Slovenci gledali nanjo.