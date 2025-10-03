Letala prizemljena, prizadetih na tisoče potnikov! Val poročil o dronih zaprl evropsko letališče

Na letališču v Münchnu so v četrtek zvečer odpovedali ali preusmerili več letov, potem ko so v bližini letališča opazili drone, je davi povedal predstavnik tamkajšnje policije. Več potnikov je moralo prespati na letališču.

Letalski promet je medtem že ponovno stekel

Münchensko letališče je v izjavi navedlo, da je bilo v četrtek zvečer odpovedanih 17 letov iz bavarske prestolnice, kar je prizadelo skoraj 3000 potnikov, 15 letov, ki naj bi tam pristali, pa je bilo preusmerjenih v druga mesta, med drugim v Stuttgart, Nürnberg, Dunaj in Frankfurt.

Prizadetim potnikom so priskrbeli začasna ležišča, odeje in okrepčilo, so še sporočili z letališča. Letalski promet pa je že ponovno stekel, poroča nemški Tagesschau. Lete so odpovedali ali preusmerili v četrtek zvečer, potem ko so med 21. in 22. uro poročali o opažanjih dronov v okolici letališča.

Policija: »Za zdaj ni na voljo nobenih informacij o vrsti in številu dronov«

Nemške oblasti so začele preiskavo, da bi ugotovile izvor dronov. Na teren so poslali policijske helikopterje, vendar »za zdaj ni na voljo nobenih informacij o vrsti in številu dronov«, je dejal predstavnik policije.

V Münchnu se ravno ta konec tedna zaključuje sloviti festival piva Oktoberfest, ki v mesto vsako leto privabi več sto tisoč ljudi. Tudi tam ni šlo brez zapletov - prizorišče je bilo v sredo več ur zaprto zaradi preiskave grožnje z bombo, še pred tem so v soboto zaradi prevelike gneče začasno zaprli vstop na festival.

Dogajanje v Münchnu sicer spominja na številne podobne incidente z droni po Evropi, do katerih prihaja v zadnjem času, večina evropskih držav pa zanje obtožuje Rusijo.