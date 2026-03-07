  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Letališče v Dubaju začasno ustavilo delovanje

Za prekinitev delovanja so se odločili, potem ko so nad letališčem danes prestregli več raket.
Oblasti v Dubaju so danes potrdile »manjši incident, ki je nastal zaradi padca ostankov po prestrezanju rakete«. FOTO: Ann Wang/Reuters
Oblasti v Dubaju so danes potrdile »manjši incident, ki je nastal zaradi padca ostankov po prestrezanju rakete«. FOTO: Ann Wang/Reuters
STA, B. K. P.
 7. 3. 2026 | 09:36
 7. 3. 2026 | 10:38
2:01
A+A-

Letališče v Dubaju, najprometnejše letališče na svetu za mednarodni promet, je danes sporočilo, da začasno prekinja vse dejavnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za to so se odločili, potem ko so nad letališčem danes prestregli več raket. »Zaradi varnosti potnikov, osebja letališča in posadk letalskih družb je bilo delovanje mednarodnega letališča v Dubaju (DXB) začasno prekinjeno,« je na družbenem omrežju X sporočil urad za medije v Dubaju. Kasneje so z letališča sporočili, da letališče deloma znova obratuje. Letališče je sporočilo, da »naj potniki ne prihajajo na letališče, ne da bi jih z informacijo o potrjenem odhodu kontaktirala letalska družba«. Kot poroča britanski BBC, je glede letov iz Dubaja sicer trenutno veliko zmede.

Oblasti v Dubaju so danes potrdile »manjši incident, ki je nastal zaradi padca ostankov po prestrezanju rakete«. Obenem so zanikale informacije na družbenih omrežjih v zvezi z incidenti na mednarodnem letališču v Dubaju. Letališče v Dubaju je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh delovalo z znatno manjšo zmogljivostjo. Kljub temu so izvedli nekaj letov, med drugim tudi lete za evakuacijo slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu. Za danes je glede na podatke Letališča Jožeta Pučnika predviden prihod letala družbe Flydubai iz Dubaja ob 13.15, prav tako danes naj bi se z Bližnjega vzhoda vrnili še dve skupini Slovenk in Slovencev, ki so ostali ujeti na vojnem območju, a nobena skupina ne bo vzletela z dubajskega letališča. 

Oba poleta iz Rijada v Slovenijo sta predvidena danes sredi dneva. Ker se varnostna situacija na Bližnjem vzhodu ne umirja oziroma se spreminja, je nemogoče napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnje, so opozorili viri blizu vladi. Potniki na prvih treh evakuacijskih letih, ki jih je z Bližnjega vzhoda organizirala država, so bili po navedbah virov samo slovenski državljani. Na preostalih letih pa bo Slovenija proste sedeže ponudila tudi državljanom drugih držav članic EU in preostalih evropskih držav. 

Več iz teme

DubajletališčevojnaBližnji vzhod
ZADNJE NOVICE
10:17
Bralci
OSMI MAREC

Dan žena: To vam želijo znani Slovenci, objavljamo tudi vaša voščila

Drage ženske, naj vam Slovenske novice z voščili polepšajo dan.
7. 3. 2026 | 10:17
10:00
Bulvar  |  Domači trači
NOVO RAZMERJE

Svetovni mediji poročajo, da naj bi Dončić že imel drugo, gre za znano hollywoodsko igralko

Na družbenih omrežjih so se pojavila namigovanja, da naj bi bil naš košarkarski zvezdnik v zvezi z ameriško igralko Madelyn Cline, znano iz priljubljene serije Stranger Things.
7. 3. 2026 | 10:00
09:36
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Letališče v Dubaju začasno ustavilo delovanje

Za prekinitev delovanja so se odločili, potem ko so nad letališčem danes prestregli več raket.
7. 3. 2026 | 09:36
09:18
Bulvar  |  Tuji trači
IMELA BI 33 LET

Življenje v senci slave: tragična usoda hčerke Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown je bila edini otrok zvezd Whitney Houston in Bobbyja Browna.
7. 3. 2026 | 09:18
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA

Salome presenetila mamo: še bolj sta povezani (Suzy)

Mama je obeležila častitljivih 89 let, kar pomeni, da je še zadnjič ponosna osemdesetletnica.
7. 3. 2026 | 09:00
08:31
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE Z GLAVO

Če vam diete in vadba ne pomagajo, je morda težava v glavi

Psihologija hujšanja: kako utišati negativni notranji glas in končno premagati ovire pri izgubi kilogramov.
Miroslav Cvjetičanin7. 3. 2026 | 08:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki