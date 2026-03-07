Letališče v Dubaju začasno ustavilo delovanje

Letališče v Dubaju, najprometnejše letališče na svetu za mednarodni promet, je danes sporočilo, da začasno prekinja vse dejavnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za to so se odločili, potem ko so nad letališčem danes prestregli več raket. »Zaradi varnosti potnikov, osebja letališča in posadk letalskih družb je bilo delovanje mednarodnega letališča v Dubaju (DXB) začasno prekinjeno,« je na družbenem omrežju X sporočil urad za medije v Dubaju. Kasneje so z letališča sporočili, da letališče deloma znova obratuje. Letališče je sporočilo, da »naj potniki ne prihajajo na letališče, ne da bi jih z informacijo o potrjenem odhodu kontaktirala letalska družba«. Kot poroča britanski BBC, je glede letov iz Dubaja sicer trenutno veliko zmede.

Oblasti v Dubaju so danes potrdile »manjši incident, ki je nastal zaradi padca ostankov po prestrezanju rakete«. Obenem so zanikale informacije na družbenih omrežjih v zvezi z incidenti na mednarodnem letališču v Dubaju. Letališče v Dubaju je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh delovalo z znatno manjšo zmogljivostjo. Kljub temu so izvedli nekaj letov, med drugim tudi lete za evakuacijo slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu. Za danes je glede na podatke Letališča Jožeta Pučnika predviden prihod letala družbe Flydubai iz Dubaja ob 13.15, prav tako danes naj bi se z Bližnjega vzhoda vrnili še dve skupini Slovenk in Slovencev, ki so ostali ujeti na vojnem območju, a nobena skupina ne bo vzletela z dubajskega letališča.

Oba poleta iz Rijada v Slovenijo sta predvidena danes sredi dneva. Ker se varnostna situacija na Bližnjem vzhodu ne umirja oziroma se spreminja, je nemogoče napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnje, so opozorili viri blizu vladi. Potniki na prvih treh evakuacijskih letih, ki jih je z Bližnjega vzhoda organizirala država, so bili po navedbah virov samo slovenski državljani. Na preostalih letih pa bo Slovenija proste sedeže ponudila tudi državljanom drugih držav članic EU in preostalih evropskih držav.