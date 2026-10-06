  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POT PROTI CHICAGU

Letalo na poti iz Londona v nekaj minutah izgubilo 8200 metrov višine, maske so popadale

Letalo družbe British Airways na poti iz Londona v Chicago se je moralo zaradi tehnične težave vrniti na londonsko letališče Heathrow.
Simbolična fotografija. FOTO: Mahesh Shrestha Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Mahesh Shrestha Unsplash
N. Č.
 6. 10. 2026 | 09:15
 6. 10. 2026 | 10:45
2:27
A+A-

Letalo družbe British Airways na poti iz Londona v Chicago se je moralo zaradi tehnične težave vrniti na londonsko letališče Heathrow, potem ko je v nekaj minutah izgubilo več kot 8200 metrov višine.

Po podatkih o spremljanju leta je boeing 777-200ER včeraj okoli 12.15 po lokalnem času vzletel z letališča Heathrow proti Chicagu. Približno pol ure pozneje je posadka razglasila izredne razmere v zraku, letalo pa se je začelo med letom nad Irsko naglo spuščati.

Podatki kažejo, da je letalo najprej doseglo potovalno višino 36.000 čevljev oziroma okoli 11.000 metrov, nato pa se je spustilo na približno 9000 čevljev oziroma 2750 metrov.

Letalo je nato krožilo nad Bristolskim kanalom in porabljalo gorivo, da bi zmanjšalo svojo težo ter pilotom omogočilo varen pristanek. Na Heathrowu je pristalo nekaj po 17. uri.

Potnik: Piloti so opravili zelo dobro delo

Potnik Tom Nicholls je povedal, da so pred razglasitvijo izrednih razmer doživeli »nenadne turbulence«, hitro spuščanje pa po njegovih besedah ni bilo posebej neprijetno. »Letalo je spremenilo višino, vendar se ni zdelo, da se spušča zelo hitro. Rekel bi, da so piloti opravili zelo dobro delo,« je povedal.

Kmalu so iz stropa padle kisikove maske, med potniki pa je zavladala negotovost. »Paru, ki je sedel pred nami, maski nista bili na voljo. Ko sta našla prost sedež z masko, je kapitan že sporočil, da smo se spustili pod 10.000 čevljev, zato ju nista več potrebovala,« je še pojasnil.

»Potniki so letalo normalno zapustili«

British Airways je v izjavi sporočil, da je letalo varno pristalo, potem ko so se piloti zaradi tehnične težave odločili za vrnitev na Heathrow.

»Potniki so letalo normalno zapustili, naše ekipe pa si prizadevajo čim prej urediti nadaljevanje njihove poti,« so dodali.

Po pravilih britanske uprave za civilno letalstvo morajo letalske družbe potnikom v takšnih primerih zagotoviti hotelsko nastanitev, dokler ni na voljo nadomestni let.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

letalopilotzasilni pristanekLondonpotnikiBoeing 777-200ERChicagoHeathrow
ZADNJE NOVICE
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

V Kranju trčil v otroka na kolesu in odpeljal: policija išče voznika mopeda

Vožnjo je nadaljeval v smeri Osnovne šole Jakoba Aljaža.
6. 10. 2026 | 11:05
10:45
Novice  |  Slovenija
REŠIL KUŽKA

Fotograf postal izolski junak: Celjan Gregor v izolski marini iz morja rešil psa

Italijanski hrt je nemočno praskal po steni pomola.
Mojca Marot6. 10. 2026 | 10:45
10:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
10:32
Novice  |  Slovenija
SOJENJE

ESČP v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja

V primeru druge pritožnice, hrvaške ribičke, pa je sodišče presodilo, da ji pravica do poštenega sojenja ni bila kršena.
6. 10. 2026 | 10:32
10:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
POGOVOR

Janez Usenik: Kaj, če sem najboljšo stvar že naredil?! (Suzy)

Z novinarjem, ljubiteljskim igralcem, stand-up komikom, prevajalcem, piscem besedil in scenaristom smo se pogovarjali o novi glasbeni komediji Seks, droge & klasika, pri kateri sodeluje kot avtor besedila in ki bo 2. oktobra premierno uprizorjena v celjskem Narodnem domu.
6. 10. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
POSLANEC RESNICE OSTAJA V DZ

Mijičeva odločitev sprožila plaz odzivov, predsednica Levice besna: Dno dna slovenske politike, sramota vseh sramot ...

Poslanec Resnice Boris Mijič je po razkritjih o dolgovih nekdanjega podjetja, neplačanih obveznostih do delavcev in spornih navedbah o izobrazbi sporočil, da ne namerava odstopiti.
6. 10. 2026 | 10:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Tudi kuža je lahko zavarovan. Mladi ga lahko zavarujejo ugodneje

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

Pomembne informacije za vsa mala podjetja

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Zakaj Pogačar ni bil vedno najboljši (video)

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin5. 10. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Popolno darilo za najlepše trenutke

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane precej več

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki