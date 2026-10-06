Letalo na poti iz Londona v nekaj minutah izgubilo 8200 metrov višine, maske so popadale

Letalo družbe British Airways na poti iz Londona v Chicago se je moralo zaradi tehnične težave vrniti na londonsko letališče Heathrow, potem ko je v nekaj minutah izgubilo več kot 8200 metrov višine.

Po podatkih o spremljanju leta je boeing 777-200ER včeraj okoli 12.15 po lokalnem času vzletel z letališča Heathrow proti Chicagu. Približno pol ure pozneje je posadka razglasila izredne razmere v zraku, letalo pa se je začelo med letom nad Irsko naglo spuščati.

Podatki kažejo, da je letalo najprej doseglo potovalno višino 36.000 čevljev oziroma okoli 11.000 metrov, nato pa se je spustilo na približno 9000 čevljev oziroma 2750 metrov.

Letalo je nato krožilo nad Bristolskim kanalom in porabljalo gorivo, da bi zmanjšalo svojo težo ter pilotom omogočilo varen pristanek. Na Heathrowu je pristalo nekaj po 17. uri.

Potnik: Piloti so opravili zelo dobro delo

Potnik Tom Nicholls je povedal, da so pred razglasitvijo izrednih razmer doživeli »nenadne turbulence«, hitro spuščanje pa po njegovih besedah ni bilo posebej neprijetno. »Letalo je spremenilo višino, vendar se ni zdelo, da se spušča zelo hitro. Rekel bi, da so piloti opravili zelo dobro delo,« je povedal.

Kmalu so iz stropa padle kisikove maske, med potniki pa je zavladala negotovost. »Paru, ki je sedel pred nami, maski nista bili na voljo. Ko sta našla prost sedež z masko, je kapitan že sporočil, da smo se spustili pod 10.000 čevljev, zato ju nista več potrebovala,« je še pojasnil.

»Potniki so letalo normalno zapustili«

British Airways je v izjavi sporočil, da je letalo varno pristalo, potem ko so se piloti zaradi tehnične težave odločili za vrnitev na Heathrow.

»Potniki so letalo normalno zapustili, naše ekipe pa si prizadevajo čim prej urediti nadaljevanje njihove poti,« so dodali.

Po pravilih britanske uprave za civilno letalstvo morajo letalske družbe potnikom v takšnih primerih zagotoviti hotelsko nastanitev, dokler ni na voljo nadomestni let.