Letalo s potnikoma potegnili iz jezera

Iz jezera Attersee v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija so v ponedeljek potegnili razbitine majhnega propelerskega letala, ki je prejšnji četrtek strmoglavilo vanj. Vse do ponedeljka je ležalo na najgloblji točki, to je na 160 metrih. Prejšnji četrtek je vzletelo iz Salzburga na vadbeni let. Na krovu sta bila 24-letni inštruktor letenja in 19-letna pilotka študentka, oba nemška državljana. Po podatkih Flightradar24 je dvosedežno letalo vzletelo ob 11.04, stik z njim se je nenadoma izgubil ob 11. uri, 23 minut in 30 sekund. Očividci poročajo, da je očitno hitro izgubljalo višino in nato na območju občine Steinbach am Attersee strmoglavilo v jezero. Takrat naj bi letelo približno 1770 metrov nad tlemi s hitrostjo 174 kilometrov na uro. Po strmoglavljenju ni bilo več videti ne razbitin ne posadke.

160 metrov pod gladino je obtičalo.

Reševalna operacija se je izkazala za tehnično zelo zapleteno. Sprva so poskušali uporabiti podvodne robote za nameščanje vrvi okoli razbitine, vendar niso bili uspešni zaradi slabe vidljivosti na nadzornih monitorjih, je poročal avstrijski ORF. V ponedeljek se je specializiranim potapljačem uspelo spustiti do razbitin in pritrditi reševalne vrvi. Letalo so okoli 14. ure dvignili na površje in pripeljali na breg. Da je nesreča zahtevala življenje tako inštruktorja letenja kot pilotke študentke, sta potrdili tudi trupli, ki sta bili še vedno v pilotskih sedežih.