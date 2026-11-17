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V ruski regiji Kemerovo je strmoglavilo vojaško transportno
letalo An-12.
Umrlo je vseh 17 ljudi na krovu. Kot poroča The Independent, se je nesreča zgodila na jugozahodu Sibirije, blizu vasi Jagunovo.
Lokalni guverner Ilja Seredjuk je o strmoglavljenju letala pri vasi
Jagunovo poročal na svojem uradnem kanalu na platformi MAX.
Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.
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