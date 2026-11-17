V ruski regiji Kemerovo je strmoglavilo vojaško transportno

letalo An-12.

Umrlo je vseh 17 ljudi na krovu. Kot poroča The Independent, se je nesreča zgodila na jugozahodu Sibirije, blizu vasi Jagunovo.

Lokalni guverner Ilja Seredjuk je o strmoglavljenju letala pri vasi

Jagunovo poročal na svojem uradnem kanalu na platformi MAX.

Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.