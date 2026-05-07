Lete odpoveduje tudi ta prevoznik, preverite, ali ste želeli potovati z njim

Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je v prihodnjem četrtletju odpovedal pet odstotkov od skupno 27.000 načrtovanih letov. Odločitev je posledica podražitve letalskega goriva po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, medtem ko na cene letalskih vozovnic vplivajo tudi drugi dejavniki. »Geopolitične razmere so negativno vplivale na ceno goriva. Cena letalskega goriva se je od izbruha krize podvojila in rasla hitreje kot cena surove nafte. Trenutni stroški letalskega goriva bodo vsem letalskim prevoznikom, tudi Croatia Airlines, v tem obdobju povzročili večmilijonske izgube,« je za RTL Danas pojasnil direktor komercialnih poslov v hrvaškem letalskem prevozniku Slaven Žabo.

V družbi so po začetku krize uvedli krizno upravljanje in poskušajo stroške nadomestiti z optimizacijo mreže letov, zmogljivosti in večjo učinkovitostjo poslovanja. To po Žabovih besedah med drugim vključuje tudi odpovedovanje letov. »Croatia Airlines je v prihodnjem četrtletju izvedel optimizacijo, kar pomeni, da smo odpovedali pet odstotkov načrtovanih letov, pri čemer smo načrtovali 27.000 operacij,« je pojasnil in dodal, da to pomeni okoli 900 letov. Za koliko bi se zaradi trenutnih razmer lahko podražile cene letalskih vozovnic, ni želel ocenjevati, rekoč, da nanje vplivajo različni dejavniki. »Trenutno je te zneske težko napovedati. Cene vozovnic v teh razmerah nihajo navzgor in navzdol, saj so odvisne tudi od povpraševanja na posameznih linijah,« je dejal. Croatia Airlines je v prvih štirih mesecih letos prepeljal skoraj 100.000 potnikov oziroma približno četrtino več kot v enakem obdobju lani.