Leteči avto ima dovoljenje za proizvodnjo, znana tudi njegova cena

Vse kaže, da se bomo lahko v dokaj bližnji prihodnosti izogibali prometnim zamaškom (in plačilom cestnine) z letečimi avtomobili. Prvi serijski leteči avto Alef Model A Ultralight je namreč že v proizvodnji in le vprašanje časa je, kdaj ga bodo začeli kupovati tudi naši vozniki. Inovativni jekleni konjiček na cesti deluje kot majhen električni avto, a le, dokler ga ne doleti kak zastoj. Takrat se lahko v hipu prelevi v nekakšen letalnik, ki se giblje s hitrostjo do 177 km/h.

Po cesti vozi 40, po zraku gre 177 km/h.

Futuristični malček poleti vertikalno v zrak s pomočjo osmih propelerjev, skritih v prtljažniku in pokrovu motorja, na enak način tudi pristane. Manj navdušujoča plat je, da spada v kategorijo, v kateri so tudi vozila za golf, zato je njegova cestna hitrost omejena na 40 km/h. Počasnost pa, kot kaže, ni imela vpliva na ceno. Za omenjeno futuristično vozilo boste izpraznili denarnico za okoli 267.750 evrov, kar proizvajalci upravičujejo z letenjem ter tudi načinom izdelave – vsaka podrobnost je narejena ročno. Manufaktura v Silicijevi dolini se z enim samim takšnim vozilom trudi nekaj mesecev.

V celoti je izdelan ročno.

Ali se hibridni avto zares obnese v praksi, bomo lahko izvedeli kmalu, saj bodo prvi, testni kupci vozila dobili v kratkem. Na podlagi njihovih izkušenj bodo tehnologijo izboljševali in popravljali, in če bo potekalo vse po načrtih, bo postala del množične proizvodnje. Podjetje je sicer prejelo že 3500 prednaročil.

Čeprav množične uporabe letečih avtomobilov verjetno še ne bomo doživeli v prihodnjih dveh letih, je pot do njene proizvodnje z dovoljenji, ki so jih pridobili na Alef Aeronautics, odprta. Načrt je, da naj bi leteča vozila najprej uporabljali taksisti.