Leteči avto postal resničnost

Elon Musk je te dni predstavil osupljivo vozilo tesla roadster, ki zapelje na obrnjeno klančino, izvede salto in strmoglavi proti tlom – nato pa se vključijo raketni potisniki, ki avtomobilu omogočijo lebdenje. »V bistvu lahko leti kot raketa. Lahko izvaja prevale. Lahko počne nore akrobacije. Pravzaprav – kar koli si zaželite,« je dejal Musk o vozilu, ki naj bi bilo na voljo do leta 2028.

Na predstavitvenem dogodku v Teksasu je Musk pojasnil, da so impresivne sposobnosti vozila – vključno z izvajanjem prevalov – posledica vgradnje »sistemov za nadzor višine, manevrskih potisnikov in glavnih potisnikov na zadnjem delu«. Vseeno je opozoril, da »to ni nujno avtomobil, optimiziran za varnost, a zato stopnjo zabave dvigne na 11 od 10«.

Kupci lahko za 250.000 dolarjev rezervirajo tudi različico z dodatkom za potisk.

Novi tesla roadster je bil zasnovan v sodelovanju s podjetjem SpaceX. Poleg izjemnih raketnih zmogljivosti pri Tesli pravijo, da roadster pospeši od 0 do 60 milj na uro v približno 0,81 sekunde in doseže največjo hitrost približno 370 kilometrov na uro. Opremljen je s sistemom sesalnih ventilatorjev, nameščenih pod vozilom. Ti ustvarjajo potisno silo, ki dosega vrednost do 2G in avtomobilu omogoča, da se trdno drži cestišča.

Na Teslini spletni strani za rezervacijo modela roadster lahko kupci vplačajo povračljiv polog v višini 50.000 dolarjev za zmogljivostno različico modela, ki vključuje »aktivno aerodinamiko in večnivojski sesalni sistem«. Kupci lahko za 250.000 dolarjev rezervirajo tudi različico z dodatkom za potisk, opremljeno s »potisniki za pospeševanje«. Na voljo je tudi različica z raketnim dodatkom, a le za tiste, ki jih k temu povabijo, saj je pripravljena za letenje in ima prostor za eno osebo. Vključuje paketa performance in thrust ter celovit sistem za letenje.

Elon Musk je ob predstavitvi opozoril, da »to ni nujno avtomobil, optimiziran za varnost, a zato stopnjo zabave dvigne na 11 od 10«. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Končna cena vozila še ni potrjena, prav tako ostaja nejasno, ali so nekatere funkcije skladne s cestnoprometnimi predpisi. S. F.