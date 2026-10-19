Letos bomo uro premaknili na najzgodnejši možni datum! Zapišite si, kdaj bomo spali uro dlje

Približuje se dan, ko bomo znova premikali urine kazalce. Letos bomo na zimski čas prešli že na najzgodnejši možni datum, ki ga dopuščajo evropska pravila. Dobra novica je, da bomo tisto noč spali uro dlje. Toda sprememba prinaša tudi nekaj manj prijetnega: popoldnevi bodo občutno prej temni.

Če ste med tistimi, ki vsako jesen nestrpno čakajo na dodatno uro spanja, si na koledarju obkrožite nedeljo, 25. oktobra 2026. Takrat bomo tudi v Sloveniji prešli s poletnega na zimski čas. Premik se bo zgodil ponoči, ko bomo ob 3. uri zjutraj urine kazalce pomaknili nazaj na 2. uro. To pomeni, da bo noč za eno uro daljša.

Letos je datum še posebej zanimiv

Po evropskih pravilih namreč na zimski čas preidemo zadnjo nedeljo v oktobru. Ker je letos ta nedelja že 25. oktobra, bomo uro premaknili na najzgodnejši možni datum. Lani smo jo denimo premaknili 26. oktobra, prihodnje leto pa bomo na zimski čas prešli šele 31. oktobra.

Zakaj bo letos premik tako zgodaj?

Razlog je povsem preprost. Datum prehoda na zimski čas ni vsako leto enak, saj je odvisen od koledarja. Evropska unija določa, da države članice na poletni čas preidejo zadnjo nedeljo v marcu, na zimski čas pa zadnjo nedeljo v oktobru. Zato lahko jesenski premik ure pade na kateri koli datum med 25. in 31. oktobrom. Letos bomo torej uro premaknili že 25. oktobra, kar je najzgodnejši datum v tem razponu.

Spali bomo dlje, a tema bo prišla prej

Prehod na zimski čas bo marsikomu prinesel dobrodošlo dodatno uro spanca, vendar ima sprememba tudi drugo plat. Po premiku ure bo zjutraj po uri prej svetlo, popoldne pa se bo začelo prej temniti. To bodo še posebej občutili tisti, ki se iz službe ali šole vračajo v poznih popoldanskih urah. Čeprav se je za eno uro daljše spanje težko pritoževati, lahko sprememba ustaljenega ritma nekaterim ljudem povzroči tudi težave s spanjem, utrujenostjo in prilagajanjem na nov dnevni ritem.

Približuje se dan, ko bomo znova premikali urine kazalce. FOTO: Rawf8 Getty Images/istockphoto

Strokovnjaki zato pogosto priporočajo, da v dneh okoli premika ure ohranjamo čim bolj reden urnik spanja.

Kaj pa obljube, da bomo premikanje ure ukinili?

O ukinitvi sezonskega premikanja ure se v Evropski uniji govori že več let.

Evropska komisija je že leta 2018 predlagala odpravo premikanja urinega kazalca, Evropski parlament pa je predlog podprl leta 2019. Toda države članice se niso dokončno dogovorile, kako naj bi uredile čas po ukinitvi. Zato ostajajo dosedanja pravila v veljavi. To pomeni, da bomo tudi letos dvakrat premaknili uro. Spomladi smo jo 29. marca premaknili naprej, jeseni pa jo bomo 25. oktobra vrnili nazaj.

Kdaj bomo uro spet premaknili naprej?

Na poletni čas se bomo ponovno vrnili v nedeljo, 28. marca 2027.

Takrat bomo ob 2. uri zjutraj kazalce premaknili na 3. uro in izgubili eno uro spanja, zato pa bomo imeli zvečer po uri dlje svetlo. Za zdaj torej ni nič drugače kot prejšnja leta. In čeprav številni Evropejci že dolgo čakajo na konec premikanja ure, bomo morali tudi to jesen znova preveriti svoje ure.

Večina pametnih telefonov in računalnikov se bo sicer na novi čas prilagodila samodejno. Pri klasičnih urah, ki nimajo samodejnega prilagajanja, pa bo treba kazalce premakniti ročno.