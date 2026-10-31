Letošnje poletje je bilo najbolj smrtonosno

Znanstveniki z londonskega Imperial Collegea ocenjujejo, da je letos zaradi ekstremne vročine na mestnih območjih v 30 državah stare celine umrlo več kot 50.000 ljudi. Po mnenju strokovnjakov so bile podnebne spremembe vzrok za približno dve tretjini teh smrti. Dr. Clair Barnes, raziskovalka ekstremnih vremenskih pojavov in podnebnih sprememb na Centru za okoljsko politiko pri Imperial College London, je dejala: »Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da je bilo poletje 2026 verjetno najhujše doslej. Te številke so jasen opomin, da imajo naša toplejša in bolj ekstremna poletja vse hujše posledice za javno zdravje.«

V Zahodni Evropi so z dolgini vročinskimi valovi zabeležili najbolj vroče poletje doslej, saj so bile povprečne temperature 2,9 stopinje Celzija višje od povprečja v obdobju 1991–2020. Strokovnjaki so analizirali 854 mestnih območij, na katerih živi približno 40 odstotkov prebivalstva 30 proučevanih držav. S pomočjo temperaturnih zapisov in modeliranja so ocenili natančno število dodatnih smrti, povezanih z vročino, na vsakem od teh območij v poletnih mesecih med letoma 2000 in 2026. Rezultati so pokazali, da je bilo na proučevanih mestnih območjih v tem poletju 50.391 dodatnih smrti povezanih z vročino. Ta številka je znatno višja kot v prejšnjih najbolj kritičnih letih, 2003 in 2022, ko je zaradi vročine umrlo 28.000 oziroma 29.000 ljudi več, kot bi bilo pričakovati.

Mesta bi se morala pripraviti na vročinske valove. FOTO: Matej Družnik

Najhuje je bilo konec junija: ocenjujejo, da se je skoraj tretjina vseh smrti zgodila med 17. junijem in 1. julijem, ko so bile povprečne dnevne temperature kar 5 stopinj Celzija nad povprečjem. Velika večina ljudi – 44.000 –, ki so umrli zaradi vročine, je bila starejših, preostalih 6000 pa je bilo mlajših od 65 let . »Vemo, da so starejši, zelo majhni otroci in osebe z že obstoječimi zdravstvenimi težavami najbolj ogroženi zaradi izpostavljenosti ekstremni vročini,« je pojasnil profesor dr.z Imperial Collegea. »Vendar so temperature, s katerimi se vse pogosteje srečujemo, nevarne tudi za zdrave ljudi. Javnost mora to vedeti, zato da se pripravi ukrepe za zaščito ljudi v obdobju najekstremnejših temperatur.« Da bi ugotovili, kakšno vlogo so pri smrtih, povezanih s prekomerno vročino, imele podnebne spremembe, so raziskovalci primerjali dejanske temperature na posameznih urbanih območjih s temperaturam i, ki bi bile pričakovane brez prispevka toplogrednih plinov.

»Podnebne spremembe so težava vseh nas,« pravi dr. Pierre Masselot z londonske šole za higieno in tropsko medicino: »Ne trpijo več le vroče regije, ampak se z ekstremno vročino in zgodovinsko visokim bremenom za zdravje sooča celotno prebivalstvo, kar dokazuje tudi znaten davek v obliki smrtnih žrtev med mlajšimi starostnimi skupinami. Naša mesta so slabo prilagojena na naraščajočo vročino, zato je nujno, da okrepimo prizadevanja za prilagajanje. To pomeni hlajenje mest z več zelenimi površinami in manjšim onesnaževanjem ter zagotavljanje zdravstvene oskrbe za prizadeto prebivalstvo.«